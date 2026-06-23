5 millones perdieron seguro médico en EE.UU. porque gobierno de Trump quitó subsidios

Más estadounidenses podrían perder cobertura médica mientras aumentan los costos de los planes de salud y desaparecen ayudas clave.

Familias hispanas enfrentan un nuevo desafío financiero: mantener su cobertura médica. Un informe de Protect Our Care concluye que más de 5 millones de personas perdieron su seguro de salud durante el último año

Una caída que coincide con los recortes a Medicaid y la expiración de los subsidios Obamacare. Por qué importa: para muchas familias, el seguro médico representa uno de los gastos más importantes del presupuesto. El aumento de las primas y la pérdida de ayudas federales podrían obligar a algunos hogares a destinar una mayor parte de sus ingresos a la atención médica o incluso quedarse sin cobertura. Más de 5 millones perdieron seguro médico en EE.UU. Los datos recopilados por Protect Our Care muestran que la cantidad total de personas inscritas en Medicaid, CHIP (Programa de Seguro Médico para Niños) y los planes de la ACA cayó de más de 105 millones a poco más de 100 millones durante los últimos 12 meses. Esto representa una pérdida estimada de más de 5 millones de beneficiarios. La mayor parte de la reducción ocurrió en Medicaid y CHIP, programas que registraron una disminución de más de 3,8 millones de afiliados. Por su parte, los planes contratados a través de la ACA perdieron cerca de 1,2 millones de inscritos. Según el informe, los cambios legislativos aprobados el año pasado y nuevas restricciones de elegibilidad han contribuido a esta disminución de cobertura en todo el país.

El fin de los subsidios «Obamacare» encareció los seguros médicos Uno de los cambios más significativos fue la expiración de los créditos fiscales ampliados de la ACA, que ayudaban a millones de personas a reducir el costo mensual de sus seguros médicos. De acuerdo con datos citados por KFF, estos subsidios permitieron que los beneficiarios ahorraran en promedio $705 durante 2024. Sin esa ayuda, las primas habrían sido aproximadamente un 75% más altas. La situación se volvió aún más complicada cuando varias aseguradoras aumentaron sus tarifas. Como resultado, muchas familias comenzaron a enfrentar incrementos importantes en sus pagos mensuales, haciendo más difícil mantener una póliza activa. Familias de clase media también están sintiendo el impacto Aunque Medicaid suele asociarse con personas de bajos ingresos, el problema se extiende mucho más allá. Los subsidios de la ACA beneficiaban a trabajadores independientes, pequeños empresarios, personas cercanas a la jubilación y familias de ingresos medios que no reciben seguro médico a través de sus empleadores. A finales del año pasado, el senador Ruben Gallego utilizó un ejemplo para ilustrar la magnitud del problema:

Según explicó, una pareja con ingresos de $85,000 anuales podría terminar pagando alrededor de $25,000 al año en seguros médicos, una cifra cercana al 30% de sus ingresos. Everyone needs to see this: If Republicans succeed in letting ACA subsidies expire a couple making 85k/year will see their health care premiums skyrocket to $25,000. Almost 30% of their income!! This will devastate middle-class Americans. pic.twitter.com/OewoVBVqHH — Ruben Gallego (@RubenGallego) October 7, 2025 Para muchos hogares, asumir un gasto de esa magnitud implica reducir otros gastos esenciales o reconsiderar si pueden seguir pagando por la cobertura. ¿Por qué los expertos temen que las primas sigan subiendo? Los analistas también advierten sobre un posible efecto dominó. Cuando los costos aumentan, las personas más jóvenes y saludables suelen ser las primeras en abandonar sus planes porque consideran que el gasto ya no justifica el beneficio. Esto deja una población asegurada con mayores necesidades médicas y costos más elevados. A medida que las aseguradoras enfrentan mayores gastos, pueden responder aumentando nuevamente las primas. Esto genera un círculo que podría hacer que aún más personas abandonen sus pólizas. Ver este video en su propia página →

Estados con mayor impacto en la pérdida de cobertura médica Algunos estados concentran gran parte de las pérdidas registradas durante el último año. En Medicaid y CHIP destacan: California : más de 1,12 millones menos.

: más de 1,12 millones menos. Nueva York : más de 461.000 menos.

: más de 461.000 menos. Indiana : más de 259.000 menos.

: más de 259.000 menos. Texas: más de 185.000 menos. En los planes de la ACA destacan: Carolina del Norte : más de 213.000 menos.

: más de 213.000 menos. Florida : más de 196.000 menos.

: más de 196.000 menos. Georgia : más de 186.000 menos.

: más de 186.000 menos. Ohio: más de 113.000 menos. Estas cifras reflejan que el fenómeno no está concentrado en una sola región, sino que afecta a estados con perfiles económicos y demográficos muy distintos. TE PODRÍA INTERESAR: Precio del dólar en México y Colombia hoy 23/06: así abre el mercado Lo que viene