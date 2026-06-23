Precio del dólar en México y Colombia hoy 23/06: así abre el mercado
Publicado el23/06/2026 a las 04:18
No hubo sorpresas de última hora en la mayoría de los mercados de la región este martes 23 de junio.
- Mientras el precio del dólar se mantuvo prácticamente sin cambios en México, la moneda estadounidense perdió terreno en Colombia y también registró una ligera baja en República Dominicana.
Por qué importa: El precio del dólar influye directamente en el costo de productos importados, viajes internacionales, ahorros en moneda extranjera y el valor de las remesas que reciben millones de familias en América Latina.
Sin sorpresas: el dólar sigue estable en México
En México, el dólar mostró pocos cambios durante la jornada.
- De acuerdo con datos de Banxico, el tipo de cambio se ubicó en 17.348 pesos por dólar, prácticamente en línea con los niveles observados recientemente.
- En el mercado cambiario, los operadores compran dólares alrededor de 17.0065 pesos y los venden cerca de 17.5977 pesos, reflejando un comportamiento estable.
- En Banco Azteca, por ejemplo, el dólar se compra en 16.35 pesos y se vende en 17.99 pesos.
La estabilidad observada este martes significa que no hubo cambios importantes para quienes necesitan cambiar dinero, enviar remesas o realizar pagos en dólares.
En Colombia se registra una caída del dólar
- Según el Banco de la República, el dólar bajó hasta 3.406,243 pesos colombianos, uno de los niveles más bajos observados en las últimas semanas.
El descenso ocurre en medio de la reacción de los mercados a los resultados de la reciente elección presidencial, un factor que ha generado movimientos en las expectativas económicas de inversionistas y empresas.
- Sin embargo, en las casas de cambio de Bogotá los precios continúan siendo más altos que la referencia oficial. Actualmente, los establecimientos compran dólares alrededor de 3.540 pesos y los venden cerca de 3.690 pesos.
República Dominicana también ve una ligera baja
En República Dominicana, el comportamiento fue similar al de Colombia, aunque con movimientos más leves.
- De acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana, la moneda estadounidense se cotiza a 58.1064 pesos dominicanos para la compra y 58.8956 pesos para la venta.
La variación fue pequeña, pero mantiene una tendencia de estabilidad que ha caracterizado al mercado cambiario dominicano durante las últimas jornadas.
TE PODRÍA INTERESAR: ¿Ciudadanos No Estadounidenses pueden recibir pagos del Seguro Social? Sí, pero con estas condiciones
Ver este video en su propia página →
El panorama sigue siendo diferente en cada país
Aunque los tres mercados comparten una misma referencia internacional, cada país responde a factores propios.
En México predominó la estabilidad, mientras que Colombia y República Dominicana registraron descensos en el valor del dólar.
Lo que viene: Los próximos movimientos dependerán de factores económicos locales, decisiones de política monetaria y acontecimientos internacionales que puedan influir en la demanda de dólares en la región.