Precio del dólar en México y Colombia hoy 23/06: así abre el mercado

No hubo sorpresas de última hora en la mayoría de los mercados de la región este martes 23 de junio.

Mientras el precio del dólar se mantuvo prácticamente sin cambios en México, la moneda estadounidense perdió terreno en Colombia y también registró una ligera baja en República Dominicana.

Por qué importa: El precio del dólar influye directamente en el costo de productos importados, viajes internacionales, ahorros en moneda extranjera y el valor de las remesas que reciben millones de familias en América Latina.

Sin sorpresas: el dólar sigue estable en México

En México, el dólar mostró pocos cambios durante la jornada.

De acuerdo con datos de Banxico, el tipo de cambio se ubicó en 17.348 pesos por dólar , prácticamente en línea con los niveles observados recientemente.

, prácticamente en línea con los niveles observados recientemente. En el mercado cambiario , los operadores compran dólares alrededor de 17.0065 pesos y los venden cerca de 17.5977 pesos, reflejando un comportamiento estable.

, los operadores compran dólares alrededor de 17.0065 pesos y los venden cerca de 17.5977 pesos, reflejando un comportamiento estable. En Banco Azteca, por ejemplo, el dólar se compra en 16.35 pesos y se vende en 17.99 pesos.

La estabilidad observada este martes significa que no hubo cambios importantes para quienes necesitan cambiar dinero, enviar remesas o realizar pagos en dólares.

En Colombia se registra una caída del dólar