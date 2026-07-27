Costco enfrenta demanda por $14 millones ¿Quiénes pueden reclamar dinero y hasta cuándo?
Publicado el27/07/2026 a las 07:13
Miles de clientes de Costco en el estado de Washington podrían recibir un pago en efectivo gracias a un acuerdo de 14 millones de dólares que busca resolver una demanda colectiva por presuntos correos electrónicos promocionales engañosos enviados durante varios años.
Por qué importa: Si vivías en Washington y recibiste correos promocionales de Costco entre 2021 y 2026, podrías formar parte del grupo elegible para recibir una compensación, incluso si no has recibido una notificación sobre el acuerdo.
La demanda acusa a Costco de promocionar ofertas que no terminaban cuando decía
La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior del Condado de King, Washington, y sostiene que Costco violó la Ley de Correo Electrónico Comercial (CEMA) y la Ley de Protección al Consumidor del estado de Washington.
Según los demandantes, la cadena enviaba correos electrónicos con asuntos que anunciaban promociones de «último día» o «por tiempo limitado», pese a que la empresa supuestamente sabía que esas mismas ofertas continuarían después.
Entre los ejemplos citados en la demanda aparecen mensajes como:
- «Hoy es el último día para acceder a los descuentos exclusivos para miembros».
- «Ofertas imperdibles disponibles solo por 5 días».
Los demandantes consideran que ese tipo de mensajes podía inducir a los consumidores a realizar compras bajo una falsa sensación de urgencia.
Costco aceptó un acuerdo, pero niega haber cometido irregularidades
Como parte del proceso, Costco acordó crear un fondo de 14 millones de dólares para resolver el litigio, aunque la compañía niega haber infringido la ley y sostiene que siempre actuó conforme a la normativa vigente.
- El acuerdo ya recibió una aprobación preliminar del tribunal, pero todavía deberá celebrarse una audiencia de aprobación final, programada para el 2 de octubre de 2026.
Hasta entonces, continúan definiéndose algunos aspectos del acuerdo, incluido el monto exacto que recibirá cada persona elegible.
La cantidad dependerá del número de reclamaciones válidas presentadas.
Antes de distribuir el dinero, el administrador del acuerdo descontará:
- Honorarios de los abogados.
- Costos del litigio.
- Gastos administrativos.
- La compensación autorizada para el representante del grupo.
El resto del fondo será dividido en partes iguales entre todos los reclamantes aprobados.
¿Quiénes pueden reclamar parte del acuerdo?
De acuerdo con el sitio oficial del acuerdo, una persona puede formar parte del grupo si cumple los tres requisitos siguientes:
- Recibió un correo electrónico comercial enviado por Costco o en su nombre entre el 2 de junio de 2021 y el 7 de julio de 2026.
- Era residente del estado de Washington cuando recibió ese mensaje.
- El correo fue enviado a una dirección de correo electrónico registrada en la base de datos de Costco.
Las personas que recibieron una notificación por correo electrónico o correo postal probablemente ya fueron identificadas como posibles miembros del grupo.
Sin embargo, no haber recibido una notificación no significa quedar excluido. Quienes cumplan con los requisitos establecidos también podrían ser elegibles para presentar una reclamación.
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¿Hasta cuándo se puede reclamar?
El sitio oficial del acuerdo continúa habilitando el proceso para que los posibles beneficiarios revisen si cumplen los requisitos y presenten una reclamación antes de que concluya el proceso judicial.
- Aunque el tribunal celebrará la audiencia de aprobación final el 2 de octubre de 2026, los consumidores interesados deben consultar el portal oficial del acuerdo para conocer la fecha límite específica para presentar su reclamación, ya que ese plazo puede vencer antes de la audiencia.
Para quienes residían en Washington durante el período cubierto por la demanda y recibieron correos promocionales de Costco, revisar si forman parte del grupo podría traducirse en un pago en efectivo una vez que el acuerdo obtenga la aprobación definitiva.