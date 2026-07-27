Costco enfrenta demanda por $14 millones ¿Quiénes pueden reclamar dinero y hasta cuándo?

Miles de clientes de Costco en el estado de Washington podrían recibir un pago en efectivo gracias a un acuerdo de 14 millones de dólares que busca resolver una demanda colectiva por presuntos correos electrónicos promocionales engañosos enviados durante varios años.

Por qué importa: Si vivías en Washington y recibiste correos promocionales de Costco entre 2021 y 2026, podrías formar parte del grupo elegible para recibir una compensación, incluso si no has recibido una notificación sobre el acuerdo.

La demanda acusa a Costco de promocionar ofertas que no terminaban cuando decía

La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior del Condado de King, Washington, y sostiene que Costco violó la Ley de Correo Electrónico Comercial (CEMA) y la Ley de Protección al Consumidor del estado de Washington.

Según los demandantes, la cadena enviaba correos electrónicos con asuntos que anunciaban promociones de «último día» o «por tiempo limitado», pese a que la empresa supuestamente sabía que esas mismas ofertas continuarían después.

Entre los ejemplos citados en la demanda aparecen mensajes como:

«Hoy es el último día para acceder a los descuentos exclusivos para miembros».

«Ofertas imperdibles disponibles solo por 5 días».

Los demandantes consideran que ese tipo de mensajes podía inducir a los consumidores a realizar compras bajo una falsa sensación de urgencia.

Costco aceptó un acuerdo, pero niega haber cometido irregularidades