Deuda histórica de EE.UU. supera $40 billones: el costo que pueden pagar las familias

La deuda pública de Estados Unidos alcanzó un récord histórico de $40.047 billones, según datos del Departamento del Tesoro citados por EFE.

El tamaño de la deuda y el creciente costo de financiarla pueden terminar teniendo consecuencias para familias, estudiantes, pequeños negocios y futuros jubilados.

Por qué importa: los estadounidenses no tendrán que pagar directamente una parte de esos $40 billones, pero sus efectos pueden llegar al bolsillo a través de hipotecas y préstamos más costosos.

La deuda récord obliga a EE.UU. a pagar más de $1 billón al año en intereses

El nuevo récord se alcanzó apenas cinco meses después de que la deuda estadounidense superara los $39 billones, una señal de la velocidad con la que ha seguido creciendo.

Actualmente, el nivel de gasto federal supera en alrededor de $2 billones anuales los ingresos fiscales, mientras el gobierno destina más de $1 billón al año solamente al pago de intereses de la deuda, según EFE.

Los intereses ya representan la segunda mayor partida de gasto después del Seguro Social.

The Conference Board advierte que una deuda elevada obliga al gobierno federal a gastar más en intereses y deja menos recursos disponibles para infraestructura, educación, defensa nacional y programas sociales.

Una hipoteca de $600,000 podría terminar costando $2.8 millones, según estimaciones

El impacto potencial se vuelve más claro cuando se traslada a las decisiones financieras de una familia.