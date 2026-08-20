Deuda histórica de EE.UU. supera $40 billones: el costo que pueden pagar las familias
Publicado el20/08/2026 a las 06:07
La deuda pública de Estados Unidos alcanzó un récord histórico de $40.047 billones, según datos del Departamento del Tesoro citados por EFE.
- El tamaño de la deuda y el creciente costo de financiarla pueden terminar teniendo consecuencias para familias, estudiantes, pequeños negocios y futuros jubilados.
Por qué importa: los estadounidenses no tendrán que pagar directamente una parte de esos $40 billones, pero sus efectos pueden llegar al bolsillo a través de hipotecas y préstamos más costosos.
La deuda récord obliga a EE.UU. a pagar más de $1 billón al año en intereses
El nuevo récord se alcanzó apenas cinco meses después de que la deuda estadounidense superara los $39 billones, una señal de la velocidad con la que ha seguido creciendo.
Actualmente, el nivel de gasto federal supera en alrededor de $2 billones anuales los ingresos fiscales, mientras el gobierno destina más de $1 billón al año solamente al pago de intereses de la deuda, según EFE.
- Los intereses ya representan la segunda mayor partida de gasto después del Seguro Social.
- The Conference Board advierte que una deuda elevada obliga al gobierno federal a gastar más en intereses y deja menos recursos disponibles para infraestructura, educación, defensa nacional y programas sociales.
Una hipoteca de $600,000 podría terminar costando $2.8 millones, según estimaciones
El impacto potencial se vuelve más claro cuando se traslada a las decisiones financieras de una familia.
The Conference Board analizó el caso de una familia de cuatro personas que ahorra para comprar una vivienda dentro de cinco años:
- Con una casa de $600,000, un pago inicial del 20% y una hipoteca fija a 30 años, el costo total podría alcanzar $2,885,136 bajo el escenario estudiado.
- En un escenario extremo de fuerte aumento de las tasas, el desembolso podría subir hasta $3,644,906.
Estas cantidades son estimaciones basadas en escenarios económicos y no predicciones de lo que necesariamente pagará una familia.
Sin embargo, sirven para mostrar cómo costos de financiamiento elevados durante años pueden aumentar considerablemente lo que finalmente se paga por una vivienda.
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Estudiantes y pequeños negocios también podrían pagar más
El problema puede comenzar mucho antes de comprar una casa.
Según el análisis citado por The Center Square, un estudiante que ingrese a la universidad en 2028 y solicite un préstamo promedio de $45,000, ajustado a la inflación, podría terminar afrontando $279,276 en un plan estándar de pago a 10 años.
En un escenario extremo de tasas similar a las condiciones económicas de la década de 1980, esa cifra podría alcanzar $466,303.
Los pequeños empresarios también podrían enfrentar mayores costos:
- Un estadounidense que solicite un préstamo de $100,000 para su negocio en 2031 podría terminar afrontando $611,950. Ante una fuerte subida de las tasas, la cantidad superaría $1 millón, según el escenario presentado.
The national debt just smashed through a new record high, clocking in at just north of $40 trillion. 🤯 pic.twitter.com/QTByhQXvFb
— Yahoo Finance (@YahooFinance) August 19, 2026
La presión también alcanza a los futuros jubilados
The Conference Board también advierte sobre la presión fiscal relacionada con el futuro del Seguro Social.
Esto no significa que alcanzar $40 billones de deuda provoque automáticamente un recorte de beneficios.
- El problema es que cubrir futuros faltantes del programa mediante más endeudamiento podría incrementar todavía más el déficit y aumentar la presión financiera sobre el gobierno.
El informe plantea que, si no se adoptan medidas, el fondo fiduciario enfrenta problemas financieros hacia 2032 y podrían producirse reducciones en los beneficios o requerirse otras medidas para cubrir el faltante.
Lo que viene: alcanzar los $40 billones convierte la deuda estadounidense en mucho más que una cifra récord en Washington.
Mientras aumenten el endeudamiento y los intereses que debe pagar el gobierno, sus consecuencias pueden extenderse durante años a decisiones tan cotidianas como estudiar, comprar una casa, financiar un negocio o prepararse para la jubilación.