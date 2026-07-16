Trump presiona para bloquear préstamos y tarjetas a inmigrantes sin permiso de trabajo ¿Y tus derechos?

La administración de Donald Trump dio un nuevo paso para endurecer el acceso al crédito de inmigrantes que no tienen autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Un comunicado conjunto de tres reguladores financieros federales pidió a bancos y cooperativas de crédito reforzar la evaluación del riesgo antes de aprobar préstamos y tarjetas de crédito a este grupo de solicitantes.

Por qué importa: Millones de inmigrantes utilizan tarjetas de crédito, préstamos personales o hipotecas para comprar una vivienda, financiar un automóvil o enfrentar gastos inesperados.

La medida no prohíbe otorgar financiamiento ni crea una nueva restricción legal para los inmigrantes. Sin embargo, podría dificultar la aprobación de esos productos.

¿Qué cambió con la nueva guía del gobierno de Trump?

La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) publicaron una guía para recordar a las entidades financieras cómo deben evaluar el riesgo crediticio de personas que no están legalmente autorizadas para trabajar en Estados Unidos.

Las agencias consideran que la falta de autorización laboral puede generar incertidumbre sobre la estabilidad de los ingresos futuros y, por lo tanto, afectar la capacidad de pago del solicitante.

Por esa razón, recomiendan que los bancos incorporen ese factor dentro de sus análisis de riesgo al momento de decidir si aprueban o no un crédito.

La guía fue emitida en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14406, firmada por el presidente Donald Trump para reforzar los controles sobre el acceso al sistema financiero de personas consideradas inadmisibles o sujetas a deportación.