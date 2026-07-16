Trump presiona para bloquear préstamos y tarjetas a inmigrantes sin permiso de trabajo ¿Y tus derechos?
Publicado el16/07/2026 a las 05:46
La administración de Donald Trump dio un nuevo paso para endurecer el acceso al crédito de inmigrantes que no tienen autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
- Un comunicado conjunto de tres reguladores financieros federales pidió a bancos y cooperativas de crédito reforzar la evaluación del riesgo antes de aprobar préstamos y tarjetas de crédito a este grupo de solicitantes.
Por qué importa: Millones de inmigrantes utilizan tarjetas de crédito, préstamos personales o hipotecas para comprar una vivienda, financiar un automóvil o enfrentar gastos inesperados.
- La medida no prohíbe otorgar financiamiento ni crea una nueva restricción legal para los inmigrantes. Sin embargo, podría dificultar la aprobación de esos productos.
¿Qué cambió con la nueva guía del gobierno de Trump?
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) publicaron una guía para recordar a las entidades financieras cómo deben evaluar el riesgo crediticio de personas que no están legalmente autorizadas para trabajar en Estados Unidos.
- Las agencias consideran que la falta de autorización laboral puede generar incertidumbre sobre la estabilidad de los ingresos futuros y, por lo tanto, afectar la capacidad de pago del solicitante.
Por esa razón, recomiendan que los bancos incorporen ese factor dentro de sus análisis de riesgo al momento de decidir si aprueban o no un crédito.
La guía fue emitida en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14406, firmada por el presidente Donald Trump para reforzar los controles sobre el acceso al sistema financiero de personas consideradas inadmisibles o sujetas a deportación.
¿Significa que los bancos dejarán de prestar dinero a inmigrantes?
No. El comunicado no ordena rechazar automáticamente las solicitudes de inmigrantes sin permiso de trabajo.
Lo que hace es recordar a las instituciones financieras que pueden considerar ese aspecto como parte de la evaluación de la capacidad futura de pago.
En la práctica, algunos bancos podrían adoptar políticas más conservadoras.
Eso podría traducirse en:
- Más documentación para comprobar ingresos
- Evaluaciones crediticias más estrictas
- Límites de crédito más bajos
- Mayor número de solicitudes rechazadas
Cada institución seguirá tomando sus propias decisiones de acuerdo con sus políticas internas.
¿Qué derechos siguen teniendo los inmigrantes?
La Equal Credit Opportunity Act (ECOA) continúa protegiendo a los consumidores contra la discriminación al solicitar un crédito.
La ley prohíbe negar un préstamo por motivos de:
- Raza
- Color
- Religión
- Sexo
- Estado civil
- Edad
- Origen nacional
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La Regulación B permite que el estatus migratorio sea considerado únicamente cuando resulte relevante para proteger los derechos de cobro del acreedor, pero no autoriza negar un crédito únicamente por esa condición.
Además, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) recordó recientemente que los prestamistas siguen obligados a cumplir tanto la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito como la Ley de Veracidad en los Préstamos.
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¿Todavía es posible obtener un préstamo con ITIN?
Sí. Actualmente muchas instituciones financieras continúan ofreciendo productos a personas que presentan un ITIN, declaraciones de impuestos, comprobantes de ingresos, historial de crédito y otros documentos financieros.
Esto ocurre especialmente en productos como:
- Hipotecas
- Préstamos personales
- Tarjetas de crédito aseguradas
Lo que viene
La guía ya forma parte de las recomendaciones de supervisión para bancos y cooperativas de crédito.
Aunque no modifica las leyes federales sobre acceso al crédito, sí marca una nueva prioridad para los reguladores financieros bajo la administración Trump.
- Los especialistas recomiendan a quienes planeen solicitar un préstamo revisar previamente los requisitos de cada institución y reunir documentos que acrediten ingresos, estabilidad financiera e historial de pago.