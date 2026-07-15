Horario de verano todo el año: los beneficios y riesgos que debes conocer

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto para mantener el horario de verano durante todo el año en Estados Unidos.

La propuesta busca eliminar el cambio de hora dos veces al año y sus defensores aseguran que podría favorecer al comercio y al turismo, aunque sus críticos advierten que no todos saldrían beneficiados.

Por qué importa: El proyecto aún no es ley, pero de aprobarse cambiaría la rutina de millones de personas y podría tener efectos tanto en la economía como en la vida diaria.

¿Qué cambiaría si el horario de verano deja de modificarse en EE.UU.?

La Cámara de Representantes aprobó el Sunshine Protection Act con 308 votos a favor y 117 en contra, enviando el proyecto al Senado para su discusión.

La propuesta establece el horario de verano como permanente y eliminaría el cambio de hora que actualmente se realiza cada primavera y otoño en la mayor parte del país.

De convertirse en ley, los estados que ya utilizan el horario estándar durante todo el año, como Arizona y Hawái, mantendrían ese mismo sistema.

Por ahora, nada cambia para los ciudadanos. La iniciativa aún debe ser aprobada por el Senado y posteriormente promulgada por el presidente para entrar en vigor.

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Más luz por la tarde, ¿más consumo y mejores ventas?

El principal argumento de quienes impulsan el proyecto es su posible impacto positivo sobre la economía.