Horario de verano todo el año: los beneficios y riesgos que debes conocer
Publicado el15/07/2026 a las 04:33
La Cámara de Representantes aprobó un proyecto para mantener el horario de verano durante todo el año en Estados Unidos.
- La propuesta busca eliminar el cambio de hora dos veces al año y sus defensores aseguran que podría favorecer al comercio y al turismo, aunque sus críticos advierten que no todos saldrían beneficiados.
Por qué importa: El proyecto aún no es ley, pero de aprobarse cambiaría la rutina de millones de personas y podría tener efectos tanto en la economía como en la vida diaria.
¿Qué cambiaría si el horario de verano deja de modificarse en EE.UU.?
La Cámara de Representantes aprobó el Sunshine Protection Act con 308 votos a favor y 117 en contra, enviando el proyecto al Senado para su discusión.
- La propuesta establece el horario de verano como permanente y eliminaría el cambio de hora que actualmente se realiza cada primavera y otoño en la mayor parte del país.
- De convertirse en ley, los estados que ya utilizan el horario estándar durante todo el año, como Arizona y Hawái, mantendrían ese mismo sistema.
Por ahora, nada cambia para los ciudadanos. La iniciativa aún debe ser aprobada por el Senado y posteriormente promulgada por el presidente para entrar en vigor.
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Más luz por la tarde, ¿más consumo y mejores ventas?
El principal argumento de quienes impulsan el proyecto es su posible impacto positivo sobre la economía.
Durante el debate legislativo, el representante Frank Pallone, miembro de mayor rango del Comité de Energía y Comercio de la Cámara, afirmó que eliminar el cambio de hora aportaría «la tan necesaria luz solar vespertina» a las comunidades estadounidenses.
Según el legislador, disponer de más horas de luz después del trabajo permitiría que las personas permanezcan más tiempo fuera de casa, lo que favorecería actividades que generan consumo.
Entre los sectores que podrían beneficiarse destacan:
- Restaurantes y terrazas
- Comercio minorista
- Turismo
- Actividades recreativas al aire libre
- Campos de golf
Pallone aseguró que el turismo recibiría «un impulso muy necesario», ya que habría más tiempo para ir a la playa, comer al aire libre y disfrutar actividades recreativas durante la tarde.
¿Cómo podría afectar el horario de verano a trabajadores y negocios?
Además del posible impacto sobre el consumo, el proyecto cambiaría la rutina de millones de trabajadores y familias.
Entre los beneficios que señalan sus promotores destacan:
- Eliminar el cambio de hora dos veces al año
- Mantener horarios laborales más estables
- Reducir cambios en las rutinas familiares
- Disfrutar de más luz natural durante las tardes
Para comercios, restaurantes y pequeños negocios, contar con clientes durante más horas del día podría representar mayores oportunidades de venta, especialmente en sectores que dependen de la actividad vespertina.
No todo son ventajas: las dudas que aún genera la propuesta del horario de verano
El proyecto también enfrenta el rechazo de organizaciones médicas, educativas y de seguridad, que consideran que, si se elimina el cambio de hora, debería mantenerse el horario estándar y no el horario de verano.
Entre ellas figuran la American Medical Association, la National Sleep Foundation, la American Federation of Teachers, la National School Boards Association y el National Safety Council.
- Su principal argumento es que durante el invierno el amanecer ocurriría más tarde, lo que podría afectar el descanso, la seguridad vial y los desplazamientos de estudiantes y trabajadores.
- En esa misma línea, el senador Tom Cotton ha advertido que retrasar el amanecer durante el invierno privaría a millones de estadounidenses de la luz solar matutina, un elemento que considera importante para la seguridad y el bienestar.
La Cámara de Representantes de EE.UU. acaba de explotar el reloj: aprobó con un contundente 308-117 la ley que elimina para siempre los cambios de horario estacional.
¡El Horario de Verano se queda permanente!
El proyecto ya vuela hacia el Senado con el respaldo total del… pic.twitter.com/omeGGkUZbV
— Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) July 14, 2026
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¿Qué falta para que el horario de verano permanente sea una realidad?
Aunque la Cámara de Representantes dio un paso importante, el proyecto todavía enfrenta un camino legislativo complejo.
- El Sunshine Protection Act deberá ser debatido y votado por el Senado, donde necesitará el respaldo suficiente para avanzar.
Si obtiene esa aprobación, será enviado al presidente Donald Trump, quien ha manifestado públicamente su apoyo a poner fin a los cambios estacionales de horario.