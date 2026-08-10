¿Te conviene que el dólar siga bajando? Revisa cómo este cambio puede afectar tus remesas

El dólar volvió a bajar este lunes 10 de agosto en México y Colombia. Para quienes compran dólares puede ser una oportunidad, pero para las familias que reciben remesas significa que la misma cantidad enviada desde Estados Unidos puede convertirse en menos pesos.

En República Dominicana el panorama es distinto: el precio se mantiene sin cambios.

Ponte al día:

En México, la referencia de Banxico bajó a 17.1387 pesos por dólar

Mientras que en Colombia cayó a 3,142.867 pesos colombianos, según el Banco de la República.

En RD, el Banco Central mantiene la compra en RD$58.12 y la venta en RD$58.49.

Por qué importa: Que el dólar baje no es automáticamente una buena o mala noticia. El efecto depende de qué lado estés: quien necesita comprar dólares puede pagar menos, mientras que quien los cambia para obtener moneda local puede recibir menos dinero.

Dólar baja en México, comprar dólares puede resultar más barato

La nueva caída en México abre la semana con una diferencia que puede sentirse dependiendo de lo que necesites hacer con tu dinero.

Este lunes, Banxico coloca el dólar en 17.1387 pesos.

En el mercado cambiario se compra en $16.84 y se vende en $17.40, mientras Banco Azteca registra una compra de $16.70 y una venta de $17.89.

Para una persona que necesita dólares para viajar, realizar una compra o hacer un pago en esa moneda, un precio más bajo puede jugar a favor.

Pero hay que mirar el precio de venta, no solamente la referencia de Banxico. Por ejemplo, alguien que compre $500 dólares a $17.40 necesitaría aproximadamente 8,700 pesos mexicanos. Si los compra a $17.89, tendría que desembolsar cerca de 8,945 pesos.