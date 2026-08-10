¿Te conviene que el dólar siga bajando? Revisa cómo este cambio puede afectar tus remesas
Publicado el10/08/2026 a las 05:22
El dólar volvió a bajar este lunes 10 de agosto en México y Colombia. Para quienes compran dólares puede ser una oportunidad, pero para las familias que reciben remesas significa que la misma cantidad enviada desde Estados Unidos puede convertirse en menos pesos.
En República Dominicana el panorama es distinto: el precio se mantiene sin cambios.
Ponte al día:
- En México, la referencia de Banxico bajó a 17.1387 pesos por dólar
- Mientras que en Colombia cayó a 3,142.867 pesos colombianos, según el Banco de la República.
- En RD, el Banco Central mantiene la compra en RD$58.12 y la venta en RD$58.49.
Por qué importa: Que el dólar baje no es automáticamente una buena o mala noticia. El efecto depende de qué lado estés: quien necesita comprar dólares puede pagar menos, mientras que quien los cambia para obtener moneda local puede recibir menos dinero.
Dólar baja en México, comprar dólares puede resultar más barato
La nueva caída en México abre la semana con una diferencia que puede sentirse dependiendo de lo que necesites hacer con tu dinero.
- Este lunes, Banxico coloca el dólar en 17.1387 pesos.
- En el mercado cambiario se compra en $16.84 y se vende en $17.40, mientras Banco Azteca registra una compra de $16.70 y una venta de $17.89.
Para una persona que necesita dólares para viajar, realizar una compra o hacer un pago en esa moneda, un precio más bajo puede jugar a favor.
Pero hay que mirar el precio de venta, no solamente la referencia de Banxico. Por ejemplo, alguien que compre $500 dólares a $17.40 necesitaría aproximadamente 8,700 pesos mexicanos. Si los compra a $17.89, tendría que desembolsar cerca de 8,945 pesos.
La diferencia sería de unos 245 pesos por la misma cantidad de dólares.
Las remesas sienten el efecto contrario
Para las familias que reciben dinero desde Estados Unidos, la lógica se invierte.
- Si una persona recibe $500 dólares y logra cambiarlos a una referencia de $16.84, obtendría aproximadamente 8,420 pesos mexicanos.
Por eso, cuando el dólar pierde valor frente al peso, cada dólar enviado desde Estados Unidos puede convertirse en menos moneda mexicana.
Eso no significa que el monto de la remesa haya disminuido: los $500 siguen siendo $500. Lo que cambia es cuánto se obtiene al convertirlos a pesos.
Además, el resultado final puede variar según el banco, remesadora, comisión y precio utilizado para hacer el cambio.
Colombia baja, pero las casas de cambio van en otra dirección
Colombia presenta este lunes una situación particular.
- El Banco de la República registra el dólar en 3,142.867 pesos colombianos, manteniendo la tendencia a la baja.
- Sin embargo, en el mercado cambiario de Bogotá hubo un ligero aumento: se compra alrededor de $3,360 COP y se vende en $3,430 COP.
Esto demuestra por qué una caída de la referencia oficial no necesariamente se refleja de inmediato en el precio que encuentra una persona en la calle.
Para quien recibe dólares, vende efectivo o necesita comprarlos, el dato más útil será finalmente el precio que le ofrezca el establecimiento donde realizará la operación.
República Dominicana sigue sin grandes cambios
En República Dominicana no se produjo el movimiento observado en México y Colombia.
El Banco Central mantiene este lunes:
- Compra: RD$58.12
- Venta: RD$58.49
Para quienes reciben remesas en dólares, esto significa que el valor de referencia se mantiene estable frente a la jornada anterior.
El contraste entre los tres países también deja una conclusión práctica: aunque el dólar se mueva a nivel internacional, su efecto sobre el bolsillo no ocurre de la misma manera ni al mismo tiempo en cada mercado.
¿A quién beneficia que el dólar siga bajando?
Si la tendencia continúa, quienes necesitan comprar dólares podrían ser los principales beneficiados en México y Colombia, siempre que los bancos y casas de cambio trasladen esa reducción a sus precios de venta.
Para quienes reciben remesas o cobran ingresos en dólares y después los convierten a moneda local, una caída adicional puede significar recibir menos pesos.
Por eso, más que mirar únicamente si “subió” o “bajó”, conviene comparar cuánto pagan por tus dólares y cuánto cobran por vendértelos. Este lunes, las diferencias entre las referencias oficiales y los precios disponibles para el público muestran que esa comparación puede traducirse en dinero real.