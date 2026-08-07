¿Paneles solares para pagar menos luz? La nueva medida de Trump podría cambiar tus cuentas
Publicado el07/08/2026 a las 06:05
Las familias en Estados Unidos pagan cada vez más por la electricidad y muchas han recurrido a los paneles solares para intentar reducir ese gasto. Ahora, nuevas medidas del presidente Donald Trump cambian el panorama para la energía solar y eólica.
- Trump impuso un arancel del 15% al polisilicio y sus derivados, utilizados en la fabricación de paneles solares, mientras su Gobierno acordó pagar $1,220 millones para abandonar tres grandes proyectos de energía eólica marina.
Por qué importa: Las medidas no significan que la factura de luz vaya a subir automáticamente, pero llegan cuando los hogares ya pagan más por la electricidad y podrían afectar alternativas utilizadas para generar energía y reducir gastos.
La factura de luz pesa cada vez más en el presupuesto familiar
El precio promedio de la electricidad residencial en Estados Unidos ha aumentado considerablemente en los últimos años, según la Administración de Información Energética (EIA).
Estas cifras muestran el cambio:
- 2020: 13.15 centavos por kWh
- 2024: 16.48 centavos por kWh
- 2025: 17.30 centavos por kWh
- Enero-mayo de 2026: 18.11 centavos por kWh
Eso representa un aumento cercano al 38% entre 2020 y los primeros cinco meses de 2026.
El cambio también se refleja en las facturas. La EIA reportó que el hogar estadounidense pagó en promedio unos $138 mensuales en 2023 y aproximadamente $144 en 2024.
Ante estos costos, instalar paneles solares se ha convertido para algunos propietarios en una manera de reducir cuánto compran de electricidad a la red y, con ello, su factura mensual.
El Departamento de Energía explica que el ahorro depende del consumo, el tamaño del sistema, el precio local de la electricidad y otros factores.
Un arancel del 15% llega a la cadena de los paneles solares
La nueva política de Trump introduce otra variable para quienes estén pensando en invertir en energía solar.
La Casa Blanca anunció un arancel del 15% al polisilicio y sus derivados, después de una investigación del Departamento de Comercio bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anuncia la imposición de un arancel del 15 % al insumo clave para la fabricación de paneles solares y semiconductores.https://t.co/ltinxwP1je
— EFE Noticias (@EFEnoticias) August 7, 2026
La medida incluye:
- Arancel: 15%
- Entrada en vigor: 4 de diciembre
- Productos: polisilicio, lingotes y obleas
- También incluye: celdas y módulos solares
El polisilicio es esencial para fabricar paneles solares y también se utiliza en semiconductores.
La Casa Blanca sostiene que la medida busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros y recuperar producción dentro del país.
Según la administración, Estados Unidos pasó de representar alrededor del 50% de la capacidad mundial de polisilicio en 2005 a menos del 2% en 2024.
¿Los paneles solares podrían terminar costando más para la gente?
El arancel no significa que instalar paneles solares vaya a costar automáticamente 15% más.
El precio final de un sistema depende de los componentes utilizados, su procedencia, instalación, mano de obra y otros gastos.
- Sin embargo, los nuevos impuestos a productos importados abren la pregunta sobre cuánto podrían aumentar los costos para las empresas que dependen de esos materiales y qué parte podría eventualmente trasladarse al consumidor.
Al mismo tiempo, Trump busca que esa presión impulse nuevas inversiones y producción estadounidense.
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Trump también frena grandes proyectos de energía eólica
El cambio no se limita a la energía solar.
Según EFE, el Gobierno acordó pagar $1,220 millones a RWE U.S. Offshore para que abandone contratos para proyectos de energía eólica marina frente a California, Nueva York y Luisiana.
Las principales cifras son:
- Compensación: $1,220 millones
- Proyectos abandonados: 3
- Estados involucrados: California, Nueva York y Luisiana
- Inversión previa de RWE: más de $1,000 millones
EFE señala que este sería el quinto acuerdo de este tipo alcanzado por el Gobierno durante el año y que, según datos citados por The New York Times, el Ejecutivo habría destinado aproximadamente $3,900 millones para rescindir 12 contratos de arrendamiento eólico marino.
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Lo que viene
Los efectos sobre el bolsillo no serán inmediatos ni iguales para todos.
El 4 de diciembre será una fecha clave para observar qué ocurre con los costos de los componentes solares importados.
Mientras las familias ya enfrentan una electricidad más cara, las dos decisiones ponen el foco sobre una pregunta que irá ganando importancia:
- Si producir energía alternativa se vuelve más costoso o se reducen nuevos proyectos, ¿qué opciones tendrán los hogares para protegerse de una factura de luz que sigue creciendo?