¿Paneles solares para pagar menos luz? La nueva medida de Trump podría cambiar tus cuentas

Las familias en Estados Unidos pagan cada vez más por la electricidad y muchas han recurrido a los paneles solares para intentar reducir ese gasto. Ahora, nuevas medidas del presidente Donald Trump cambian el panorama para la energía solar y eólica.

Trump impuso un arancel del 15% al polisilicio y sus derivados, utilizados en la fabricación de paneles solares, mientras su Gobierno acordó pagar $1,220 millones para abandonar tres grandes proyectos de energía eólica marina.

Por qué importa: Las medidas no significan que la factura de luz vaya a subir automáticamente, pero llegan cuando los hogares ya pagan más por la electricidad y podrían afectar alternativas utilizadas para generar energía y reducir gastos.

La factura de luz pesa cada vez más en el presupuesto familiar

El precio promedio de la electricidad residencial en Estados Unidos ha aumentado considerablemente en los últimos años, según la Administración de Información Energética (EIA).

Estas cifras muestran el cambio:

2020: 13.15 centavos por kWh

2024: 16.48 centavos por kWh

2025: 17.30 centavos por kWh

Enero-mayo de 2026: 18.11 centavos por kWh

Eso representa un aumento cercano al 38% entre 2020 y los primeros cinco meses de 2026.

El cambio también se refleja en las facturas. La EIA reportó que el hogar estadounidense pagó en promedio unos $138 mensuales en 2023 y aproximadamente $144 en 2024.