Medicare Parte D 2027: aumentan hasta 24% y Trump termina la ayuda que contenía las primas

Medicare Parte D tendrá nuevos montos en 2027: la prima base nacional subirá 6% y otro indicador utilizado para calcular los costos del programa aumentará casi 24%, según datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Los cambios llegan además con el fin de una ayuda temporal que durante 2025 y 2026 buscó contener el aumento de las primas de los planes de medicamentos.

Por qué importa: Los aumentos no significan que todos los beneficiarios pagarán 24% más. Sin embargo, anticipan cambios que hacen especialmente importante comparar los planes y precios antes de elegir la cobertura para 2027.

La prima base de Medicare Parte D subirá a $41.33

Uno de los nuevos montos ya está confirmado. La prima base nacional de Medicare Parte D aumentará de $38.99 mensuales en 2026 a $41.33 en 2027.

El cambio representa:

2026: $38.99 al mes

2027: $41.33 al mes

Diferencia: $2.34

Incremento: 6%

Pero esto no significa que todos los beneficiarios tendrán que pagar $41.33 mensuales.

La cifra es utilizada dentro del sistema para calcular las primas de Parte D. El precio que finalmente paga cada persona puede variar según el plan y la cobertura seleccionada.