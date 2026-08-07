Medicare Parte D 2027: aumentan hasta 24% y Trump termina la ayuda que contenía las primas
Publicado el07/08/2026 a las 08:53
Medicare Parte D tendrá nuevos montos en 2027: la prima base nacional subirá 6% y otro indicador utilizado para calcular los costos del programa aumentará casi 24%, según datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
- Los cambios llegan además con el fin de una ayuda temporal que durante 2025 y 2026 buscó contener el aumento de las primas de los planes de medicamentos.
Por qué importa: Los aumentos no significan que todos los beneficiarios pagarán 24% más. Sin embargo, anticipan cambios que hacen especialmente importante comparar los planes y precios antes de elegir la cobertura para 2027.
La prima base de Medicare Parte D subirá a $41.33
Uno de los nuevos montos ya está confirmado. La prima base nacional de Medicare Parte D aumentará de $38.99 mensuales en 2026 a $41.33 en 2027.
El cambio representa:
- 2026: $38.99 al mes
- 2027: $41.33 al mes
- Diferencia: $2.34
- Incremento: 6%
Pero esto no significa que todos los beneficiarios tendrán que pagar $41.33 mensuales.
La cifra es utilizada dentro del sistema para calcular las primas de Parte D. El precio que finalmente paga cada persona puede variar según el plan y la cobertura seleccionada.
Otro monto clave aumentará casi 24% en 2027
Hay un incremento considerablemente mayor en otro indicador.
El National Average Monthly Bid Amount, basado en las ofertas presentadas por los planes y utilizado por Medicare para calcular los subsidios y las primas, aumentará:
- 2026: $239.27
- 2027: $296.05
- Aumento: $56.78
- Incremento: cerca de 24%
La cifra puede resultar alarmante, pero no significa que un jubilado tendrá que pagar una prima mensual de $296.05.
Se trata de un monto técnico dentro del sistema de Medicare. Sin embargo, el incremento muestra que las ofertas presentadas por los planes para proporcionar la cobertura de medicamentos son considerablemente mayores para 2027.
La ayuda para contener las primas se reducirá a $0
Al mismo tiempo, Medicare eliminará en 2027 el Part D Premium Stabilization Demonstration, creado para reducir el impacto de los cambios implementados en Parte D.
La ayuda uniforme aplicada a la prima base de los planes participantes ha ido disminuyendo:
- 2025: $15 mensuales
- 2026: $10 mensuales
- 2027: $0
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CMS determinó que el programa temporal terminará después de 2026 porque las aseguradoras ya cuentan con mayor experiencia operando bajo el nuevo diseño de Medicare Parte D.
Esto no significa que Medicare Parte D desaparezca ni que se elimine Extra Help, el programa destinado a ayudar con los costos de medicamentos a personas con ingresos y recursos limitados.
¿Cuánto más tendrán que pagar los beneficiarios hispanos?
Esa es precisamente la cifra que todavía falta conocer.
Los aumentos anunciados por CMS y la desaparición de la ayuda temporal no permiten concluir que todos los beneficiarios tendrán un determinado aumento en sus primas.
Los precios dependerán de cada plan y de las opciones disponibles en cada área.
CMS prevé publicar entre mediados y finales de septiembre información más completa sobre las primas y planes Medicare Advantage y Medicare Parte D disponibles para 2027.
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Revisar el plan será más importante antes de renovarlo
Los beneficiarios podrán comparar sus opciones durante el período de inscripción abierta de Medicare, que se realiza del 15 de octubre al 7 de diciembre.
Antes de mantener automáticamente el mismo plan de 2026, conviene revisar:
- La nueva prima mensual
- El deducible y los copagos
- Los medicamentos cubiertos
- Las farmacias de la red
- Las alternativas disponibles
Un plan conveniente este año podría no seguir siendo la alternativa más económica en 2027.
Lo que viene: Septiembre será el próximo momento clave. Cuando se conozcan las primas de los planes para 2027 será posible determinar con mayor precisión cuánto podrían aumentar los costos para los beneficiarios y qué opciones permitirán ahorrar.