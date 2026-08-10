El dólar arranca más barato en México y Colombia este 10 de agosto
El dólar arranca más barato en México este lunes y también baja en Colombia, mientras República Dominicana mantiene sus precios sin cambios.
Por Daniel Navas
Publicado el10/08/2026 a las 05:16
El dólar comenzó este lunes con otra caída en México y un descenso más fuerte en Colombia. Pero no todos encontrarán precios más bajos al cambiar dinero: en Bogotá, las casas de cambio subieron ligeramente sus valores de compra y venta. República Dominicana, mientras tanto, inicia la semana sin cambios.
Por qué importa: El precio que aparece como referencia oficial no siempre es el que recibe una persona al cambiar sus dólares. Las diferencias de este lunes son importantes para quienes reciben remesas, compran dólares o convierten sus ingresos a moneda local.
Así arrancó el dólar en México, Colombia y RD hoy 10 de agosto
Precio del dólar en México
- Banxico: $17.1387
- Mercado cambiario: compra $16.84; venta $17.40
- Banco Azteca: compra $16.70; venta $17.89
Tipo de cambio en Colombia
- Banco de la República: $3,142.867 COP
- Mercado cambiario en Bogotá: compra $3,360 COP; venta $3,430 COP
Cotización del dólar en República Dominicana
- Compra: RD$58.12
- Venta: RD$58.49