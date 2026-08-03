El dólar abre estable en México y sube en Colombia hoy 03/08
Publicado el03/08/2026 a las 04:11
México inició la semana con pocos cambios, Colombia registró un ligero aumento y República Dominicana mantiene un tipo de cambio estable.
El dólar comenzó la semana con un comportamiento estable en buena parte de América Latina. México y República Dominicana mantienen niveles similares a los registrados al cierre de la semana pasada, mientras Colombia inició el lunes con un aumento en su tasa oficial.
Por qué importa: El precio del dólar influye en el dinero que reciben millones de familias por remesas, en el costo de los viajes al extranjero y en las compras realizadas en plataformas internacionales.
Aunque los cambios diarios suelen ser pequeños, comparar el tipo de cambio antes de una operación puede ayudar a obtener una mejor tasa.
Precio del dólar hoy 03/08
- México (Banxico): 17.3288 pesos por dólar.
- Mercado cambiario en México: compra en 17.00 y venta en 17.58 pesos.
- Banco Azteca: compra en 16.75 y venta en 17.99 pesos.
- Colombia (Banco de la República): 3.144,191 pesos colombianos por dólar. En Bogotá, las casas de cambio compran a 3.130 y venden a 3.300 pesos.
- República Dominicana (Banco Central): compra en 58.13 y venta en 58.62 pesos dominicanos.
Aunque el tipo de cambio oficial sirve como referencia, el precio que encuentra el público suele variar entre bancos y casas de cambio. La diferencia depende del país, la institución y del tipo de operación, ya sea comprar o vender dólares.
Por esa razón, revisar más de una opción antes de cambiar dinero puede marcar una diferencia, especialmente en operaciones de mayor monto o en el envío y cobro de remesas.
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