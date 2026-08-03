El dólar abre estable en México y sube en Colombia hoy 03/08

México inició la semana con pocos cambios, Colombia registró un ligero aumento y República Dominicana mantiene un tipo de cambio estable.

El dólar comenzó la semana con un comportamiento estable en buena parte de América Latina. México y República Dominicana mantienen niveles similares a los registrados al cierre de la semana pasada, mientras Colombia inició el lunes con un aumento en su tasa oficial.

Por qué importa: El precio del dólar influye en el dinero que reciben millones de familias por remesas, en el costo de los viajes al extranjero y en las compras realizadas en plataformas internacionales.

Aunque los cambios diarios suelen ser pequeños, comparar el tipo de cambio antes de una operación puede ayudar a obtener una mejor tasa.

Precio del dólar hoy 03/08

México (Banxico): 17.3288 pesos por dólar.

(Banxico): 17.3288 pesos por dólar. Mercado cambiario en México: compra en 17.00 y venta en 17.58 pesos.

Banco Azteca: compra en 16.75 y venta en 17.99 pesos.

Colombia (Banco de la República): 3.144,191 pesos colombianos por dólar. En Bogotá, las casas de cambio compran a 3.130 y venden a 3.300 pesos.