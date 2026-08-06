WIC ayuda a embarazadas y familias con niños pequeños: requisitos y cómo solicitarla
Publicado el06/08/2026 a las 08:16
¿Estás embarazada o tienes un hijo menor de cinco años? Podrías calificar para WIC, un programa federal que ayuda a comprar alimentos básicos sin entregar dinero en efectivo.
- El beneficio se entrega mediante una tarjeta electrónica que permite adquirir productos autorizados, y el contenido varía según las necesidades de cada familia.
Por qué importa: Solicitar WIC puede representar un ahorro mensual en la compra de alimentos esenciales.
Qué es WIC y quiénes pueden solicitarlo
El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) es administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y está dirigido a personas con necesidades nutricionales específicas que cumplen los requisitos de ingresos.
Pueden ser elegibles:
- Mujeres embarazadas.
- Mujeres en período de lactancia.
- Mujeres en posparto.
- Bebés.
- Niños menores de cinco años.
Además de pertenecer a uno de estos grupos, los solicitantes deben cumplir los límites de ingresos establecidos por el programa y completar una evaluación nutricional. Las personas que ya participan en SNAP, Medicaid o TANF generalmente cumplen el requisito de ingresos para WIC.
Así funciona WIC y cuánto puede recibir una familia
A diferencia de otros programas de asistencia, WIC no entrega un cheque mensual. El beneficio se deposita en una tarjeta electrónica (eWIC) que puede utilizarse para comprar alimentos autorizados en supermercados y comercios participantes.
Cada familia recibe un paquete alimentario diferente según su situación. Como parte del beneficio, el USDA establece un monto mensual para frutas y verduras de hasta:
- $26 para niños de 1 a 5 años.
- $47 para mujeres embarazadas y en posparto.
- $52 para mujeres en período de lactancia.
Estos montos corresponden únicamente al beneficio para frutas y verduras. El paquete también incluye otros alimentos esenciales, como leche, huevos, queso, yogur, cereales, pan y otros granos integrales, mantequilla de maní o legumbres, alimentos infantiles, fórmula para bebés cuando corresponde y pescado enlatado para determinadas categorías.
El contenido puede variar según la categoría del beneficiario y las normas aplicadas por cada estado.
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El USDA amplió las opciones de alimentos
El USDA actualizó recientemente los paquetes alimentarios de WIC para ofrecer una mayor variedad de productos saludables. Entre los cambios se encuentran más opciones de frutas y verduras, granos integrales y determinados alimentos adaptados a distintas necesidades nutricionales.
- Para solicitar el beneficio, las personas interesadas deben comunicarse con la oficina WIC de su estado, programar una cita y presentar documentos como identificación, comprobante de domicilio y de ingresos.
- La solicitud se realiza a través de la agencia estatal correspondiente, no directamente ante el USDA.
Las autoridades recomiendan consultar la oficina WIC del estado de residencia para conocer los requisitos específicos y los alimentos autorizados en cada jurisdicción.