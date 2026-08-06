WIC ayuda a embarazadas y familias con niños pequeños: requisitos y cómo solicitarla

¿Estás embarazada o tienes un hijo menor de cinco años? Podrías calificar para WIC, un programa federal que ayuda a comprar alimentos básicos sin entregar dinero en efectivo.

El beneficio se entrega mediante una tarjeta electrónica que permite adquirir productos autorizados, y el contenido varía según las necesidades de cada familia.

Por qué importa: Solicitar WIC puede representar un ahorro mensual en la compra de alimentos esenciales.

Qué es WIC y quiénes pueden solicitarlo

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) es administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y está dirigido a personas con necesidades nutricionales específicas que cumplen los requisitos de ingresos.

Pueden ser elegibles:

Mujeres embarazadas.

Mujeres en período de lactancia.

Mujeres en posparto.

Bebés.

Niños menores de cinco años.

Además de pertenecer a uno de estos grupos, los solicitantes deben cumplir los límites de ingresos establecidos por el programa y completar una evaluación nutricional. Las personas que ya participan en SNAP, Medicaid o TANF generalmente cumplen el requisito de ingresos para WIC.

Así funciona WIC y cuánto puede recibir una familia