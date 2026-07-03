Beneficios a recibir este mes de julio: Cuentas Trump, Seguro Social y TANF

Julio llega con varios apoyos económicos para millones de familias en Estados Unidos.

Dependiendo de cada situación, algunas personas podrán recibir depósitos del Seguro Social, pagos del programa TANF o el nuevo aporte de 1.000 dólares para las llamadas Cuentas Trump. Conocer las fechas y requisitos puede ayudar a planificar mejor los gastos del mes.

Por qué importa: En un contexto de altos costos de vivienda, alimentos y servicios, estos beneficios representan un alivio para muchos hogares y podrían incluso combinarse si se cumplen los requisitos de cada programa.

Beneficios a recibir este mes de julio:

Cuentas Trump: depósito de $1.000 para niños elegibles

El gobierno federal comenzará a entregar el primer aporte de 1.000 dólares para las nuevas Cuentas Trump a partir de mañana 4 de julio.

Este programa está dirigido a menores que cumplan con los requisitos establecidos por el gobierno federal.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, más de 6 millones de niños ya estaban inscritos en el programa hasta mediados de junio.