Beneficios a recibir este mes de julio: Cuentas Trump, Seguro Social y TANF
Publicado el03/07/2026 a las 04:29
Julio llega con varios apoyos económicos para millones de familias en Estados Unidos.
- Dependiendo de cada situación, algunas personas podrán recibir depósitos del Seguro Social, pagos del programa TANF o el nuevo aporte de 1.000 dólares para las llamadas Cuentas Trump. Conocer las fechas y requisitos puede ayudar a planificar mejor los gastos del mes.
Por qué importa: En un contexto de altos costos de vivienda, alimentos y servicios, estos beneficios representan un alivio para muchos hogares y podrían incluso combinarse si se cumplen los requisitos de cada programa.
Beneficios a recibir este mes de julio:
Cuentas Trump: depósito de $1.000 para niños elegibles
El gobierno federal comenzará a entregar el primer aporte de 1.000 dólares para las nuevas Cuentas Trump a partir de mañana 4 de julio.
Este programa está dirigido a menores que cumplan con los requisitos establecidos por el gobierno federal.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, más de 6 millones de niños ya estaban inscritos en el programa hasta mediados de junio.
- Para recibir el beneficio, los menores deben haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, ser ciudadanos estadounidenses y contar con un número de Seguro Social válido.
- Además del depósito inicial del gobierno, las familias podrán realizar aportaciones privadas de hasta 5.000 dólares al año.
El Seguro Social mantiene su calendario de julio
La Administración del Seguro Social (SSA) continuará enviando los pagos según la fecha de nacimiento de cada beneficiario.
- Quienes nacieron entre el 1 y el 10 recibirán su depósito el 8 de julio.
- Los nacidos entre el 11 y el 20 lo recibirán el 15 de julio, mientras que quienes cumplen años entre el 21 y el 31 cobrarán el 22 de julio.
- La SSA también informó que el pago del SSI correspondiente a agosto será adelantado al 31 de julio, ya que el 1 de agosto cae en sábado.
Así puedes consultar cuánto recibirás:
La Administración del Seguro Social recomienda utilizar la plataforma My Social Security para revisar el monto exacto del próximo depósito y cualquier actualización relacionada con los pagos.
Los beneficiarios también pueden verificar su historial de depósitos, descargar cartas oficiales y actualizar parte de su información personal desde esa misma cuenta.
TE PODRÍA INTERESAR: Gobernadora anuncia «Bono de los Seniors» de $300 y $400: Cómo solicitar y quienes califican
TANF continúa entregando ayuda a familias elegibles
Otro programa que seguirá realizando pagos durante julio es TANF (Temporary Assistance for Needy Families).
Este beneficio ayuda a familias de bajos ingresos con hijos menores mediante apoyos económicos administrados por cada estado.
Las fechas de depósito y los montos varían según el estado de residencia, por lo que las autoridades recomiendan consultar el calendario del programa estatal correspondiente.
La cantidad que recibe cada familia depende de factores como el estado de residencia, los ingresos y el número de integrantes del hogar.
- En Texas los pagos pueden oscilar entre 154 y 528 dólares mensuales.
- En Georgia el beneficio promedio está cerca de los 256 dólares al mes.