Gobernadora anuncia «Bono de los Seniors» de $300 y $400: Cómo solicitar y quienes califican

Puerto Rico ya abrió el proceso para solicitar el llamado «Bono de los Seniors».

La solicitud estará disponible hasta el 14 de octubre de 2026 y deberá realizarse principalmente a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), según informó el Departamento de Hacienda.

Por qué importa: Este incentivo busca aliviar la situación económica de miles de personas mayores con ingresos limitados.

Quienes cumplan los requisitos podrán recibir el dinero mediante un trámite electrónico o con ayuda de especialistas autorizados por el gobierno.

Ya está disponible la solicitud del Bono de los Seniors

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, junto con el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, anunciaron la apertura del Formulario 481.1 correspondiente al año contributivo 2025.

Este documento, conocido como Planilla Senior, permite solicitar dos créditos compensatorios dirigidos a sectores específicos de la población.

El primero consiste en un crédito de $400 para adultos mayores que cumplan con los requisitos establecidos.

El segundo corresponde a un crédito de $300 para pensionados de bajos recursos.

Las solicitudes podrán presentarse desde el 2 de julio y permanecerán abiertas hasta el 14 de octubre de 2026.