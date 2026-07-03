Gobernadora anuncia «Bono de los Seniors» de $300 y $400: Cómo solicitar y quienes califican
Publicado el03/07/2026 a las 04:10
Puerto Rico ya abrió el proceso para solicitar el llamado «Bono de los Seniors».
- La solicitud estará disponible hasta el 14 de octubre de 2026 y deberá realizarse principalmente a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), según informó el Departamento de Hacienda.
Por qué importa: Este incentivo busca aliviar la situación económica de miles de personas mayores con ingresos limitados.
- Quienes cumplan los requisitos podrán recibir el dinero mediante un trámite electrónico o con ayuda de especialistas autorizados por el gobierno.
Ya está disponible la solicitud del Bono de los Seniors
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, junto con el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, anunciaron la apertura del Formulario 481.1 correspondiente al año contributivo 2025.
Este documento, conocido como Planilla Senior, permite solicitar dos créditos compensatorios dirigidos a sectores específicos de la población.
- El primero consiste en un crédito de $400 para adultos mayores que cumplan con los requisitos establecidos.
- El segundo corresponde a un crédito de $300 para pensionados de bajos recursos.
Las solicitudes podrán presentarse desde el 2 de julio y permanecerán abiertas hasta el 14 de octubre de 2026.
Cómo solicitar el beneficio de $300 o $400
Los ciudadanos pueden acceder a su cuenta de SURI para completar el Formulario 481.1.
- Quienes todavía no tengan una cuenta podrán crear una gratuitamente antes de comenzar el proceso.
Otra alternativa consiste en autorizar a un Especialista en Planillas certificado para que presente la solicitud en representación del contribuyente.
¿Quiénes pueden recibir el crédito de $400?
Según comunicado oficial, el beneficio de mayor monto está dirigido a residentes de Puerto Rico que hayan cumplido 65 años o más al cierre del año contributivo 2025.
- Además, el ingreso bruto anual no podrá superar los 15,000 dólares en el caso de personas solteras.
- Si se trata de un matrimonio, ambos cónyuges podrán reclamar el crédito siempre que el ingreso combinado no exceda los 30,000 dólares.
Otro requisito importante es que el solicitante no haya sido reclamado como dependiente en la planilla contributiva de otra persona.
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Pensionados también podrán acceder a un crédito especial
El incentivo de 300 dólares está dirigido a pensionados de bajos recursos residentes en Puerto Rico.
- Entre los posibles beneficiarios figuran pensionados del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, la Judicatura, el Sistema de Retiro para Maestros, la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica y también pensionados del sector privado.
- Para recibir este crédito, la principal fuente de ingresos debe ser una pensión que no exceda los 4,800 dólares al año.
En el caso de matrimonios, cada cónyuge deberá cumplir individualmente con los requisitos establecidos.