¿Los bancos estarán abiertos hoy 3 de julio? Conoce qué estará abierto y qué estará cerrado
Publicado el03/07/2026 a las 03:35
Los bancos en Estados Unidos sí abrirán este viernes 3 de julio, aunque algunas sucursales podrían operar con horarios reducidos debido a la conmemoración anticipada del Día de la Independencia.
- La mayoría de las entidades financieras atenderán al público de forma habitual, pero recomiendan verificar el horario de cada oficina antes de acudir.
Por qué importa: Miles de personas aprovechan este día para realizar depósitos, retirar efectivo o resolver trámites antes del fin de semana festivo. Además de los bancos, otros servicios como el correo, las bolsas de valores y las oficinas gubernamentales tendrán cambios importantes en su funcionamiento.
Bancos abiertos hoy 3 de julio, pero algunas sucursales podrían cerrar antes
Aunque el Día de la Independencia se celebra oficialmente el 4 de julio, este año la fecha coincide con un sábado.
- Cuando un feriado federal cae en fin de semana, es habitual que muchas instituciones ajusten sus operaciones para facilitar el descanso de sus empleados.
- En esta ocasión, la jornada especial se observará el viernes 3 de julio en numerosos organismos públicos y mercados financieros.
Sin embargo, los principales bancos y cooperativas de crédito mantendrán abiertas la mayoría de sus sucursales durante este viernes.
- Algunas entidades podrían reducir su horario de atención o cerrar algunas oficinas antes de lo habitual, especialmente en ciudades donde existe mayor movimiento por el feriado.
Las operaciones digitales, como transferencias, pagos electrónicos y consultas mediante aplicaciones móviles, continuarán disponibles con normalidad.
¿Qué pasará con los bancos durante el fin de semana del 4 de julio?
El sábado 4 de julio sí será un día de cierre para la mayoría de las instituciones financieras.
- Las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante toda la jornada.
El domingo continuará el cierre habitual de fin de semana.
La actividad presencial se reanudará el lunes 6 de julio, cuando los bancos volverán a operar con su horario acostumbrado.
Quienes necesiten efectivo durante el fin de semana podrán utilizar cajeros automáticos o realizar operaciones mediante banca en línea.
La Bolsa de Nueva York suspenderá operaciones hoy viernes
A diferencia de los bancos, los mercados financieros sí modificarán su calendario por el feriado.
- La Bolsa de Nueva York (NYSE) permanecerá cerrada este viernes 3 de julio.
- Las operaciones bursátiles tampoco estarán disponibles durante el sábado.
La actividad normal se retomará el lunes 6 de julio a las 9:30 de la mañana, hora del Este.
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Correo USPS sí trabajará este viernes, pero suspenderá el servicio el sábado
Las oficinas postales abrirán este viernes 3 de julio en su horario habitual.
Además, la recolección y entrega de correspondencia se realizará con normalidad durante toda la jornada.
La situación cambiará el sábado 4 de julio.
- Ese día las oficinas del USPS permanecerán cerradas y no habrá reparto regular de cartas ni paquetes.
Las actividades volverán a la normalidad el lunes 6 de julio.
Si planeas enviar documentos importantes o recibir correspondencia urgente, conviene tomar en cuenta estos cambios antes de iniciar el fin de semana largo.