¿Los bancos estarán abiertos hoy 3 de julio? Conoce qué estará abierto y qué estará cerrado

Los bancos en Estados Unidos sí abrirán este viernes 3 de julio, aunque algunas sucursales podrían operar con horarios reducidos debido a la conmemoración anticipada del Día de la Independencia.

La mayoría de las entidades financieras atenderán al público de forma habitual, pero recomiendan verificar el horario de cada oficina antes de acudir.

Por qué importa: Miles de personas aprovechan este día para realizar depósitos, retirar efectivo o resolver trámites antes del fin de semana festivo. Además de los bancos, otros servicios como el correo, las bolsas de valores y las oficinas gubernamentales tendrán cambios importantes en su funcionamiento.

Bancos abiertos hoy 3 de julio, pero algunas sucursales podrían cerrar antes

Aunque el Día de la Independencia se celebra oficialmente el 4 de julio, este año la fecha coincide con un sábado.

Cuando un feriado federal cae en fin de semana, es habitual que muchas instituciones ajusten sus operaciones para facilitar el descanso de sus empleados.

En esta ocasión, la jornada especial se observará el viernes 3 de julio en numerosos organismos públicos y mercados financieros.

Sin embargo, los principales bancos y cooperativas de crédito mantendrán abiertas la mayoría de sus sucursales durante este viernes.

Algunas entidades podrían reducir su horario de atención o cerrar algunas oficinas antes de lo habitual, especialmente en ciudades donde existe mayor movimiento por el feriado.

Las operaciones digitales, como transferencias, pagos electrónicos y consultas mediante aplicaciones móviles, continuarán disponibles con normalidad.