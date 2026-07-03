Cómo está el precio del dólar este viernes 3 julio en México, Colombia y RD

El precio del dólar arrancó este viernes 03 de julio con pocos cambios en México y República Dominicana, mientras que en Colombia volvió a bajar y alcanzó uno de sus niveles más bajos de los últimos años.

Aunque no hubo movimientos bruscos en todos los países, Colombia sigue destacando por la fuerte caída que ha registrado el dólar en las últimas semanas.

Por qué importa: El precio del dólar influye en el costo de productos importados, viajes, pagos internacionales y envíos de dinero. Además, las tasas oficiales y las que ofrecen bancos o casas de cambio pueden ser diferentes.

Cómo está el precio del dólar en México: Banco Azteca mantiene la venta arriba de los $18

El Banxico informó que el dólar se ubicó este viernes en 17.4725 pesos mexicanos , prácticamente sin cambios respecto a la jornada anterior.

, prácticamente sin cambios respecto a la jornada anterior. En el mercado cambiario el dólar se compra alrededor de 17.0959 pesos y se vende en 17.7355 pesos, manteniéndose dentro de un rango similar al de los últimos días.

el dólar se compra alrededor de 17.0959 pesos y se vende en 17.7355 pesos, manteniéndose dentro de un rango similar al de los últimos días. En Banco Azteca, por ejemplo, el dólar se compra en 16.20 pesos y se vende en 18.14 pesos, por lo que la diferencia entre compra y venta sigue siendo considerable.

Para quienes necesitan comprar dólares, comparar precios entre bancos y casas de cambio puede representar un ahorro importante.

El dólar sigue cayendo en Colombia y marca un nuevo mínimo

Colombia volvió a registrar una baja importante este viernes.