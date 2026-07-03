Cómo está el precio del dólar este viernes 3 julio en México, Colombia y RD
Publicado el03/07/2026 a las 02:37
El precio del dólar arrancó este viernes 03 de julio con pocos cambios en México y República Dominicana, mientras que en Colombia volvió a bajar y alcanzó uno de sus niveles más bajos de los últimos años.
- Aunque no hubo movimientos bruscos en todos los países, Colombia sigue destacando por la fuerte caída que ha registrado el dólar en las últimas semanas.
Por qué importa: El precio del dólar influye en el costo de productos importados, viajes, pagos internacionales y envíos de dinero. Además, las tasas oficiales y las que ofrecen bancos o casas de cambio pueden ser diferentes.
Cómo está el precio del dólar en México: Banco Azteca mantiene la venta arriba de los $18
- El Banxico informó que el dólar se ubicó este viernes en 17.4725 pesos mexicanos, prácticamente sin cambios respecto a la jornada anterior.
- En el mercado cambiario el dólar se compra alrededor de 17.0959 pesos y se vende en 17.7355 pesos, manteniéndose dentro de un rango similar al de los últimos días.
- En Banco Azteca, por ejemplo, el dólar se compra en 16.20 pesos y se vende en 18.14 pesos, por lo que la diferencia entre compra y venta sigue siendo considerable.
Para quienes necesitan comprar dólares, comparar precios entre bancos y casas de cambio puede representar un ahorro importante.
El dólar sigue cayendo en Colombia y marca un nuevo mínimo
Colombia volvió a registrar una baja importante este viernes.
- Según el Banco de la República, el dólar quedó en 3.356,969 pesos colombianos, ampliando la tendencia descendente que mantiene desde hace varias semanas.
- En Bogotá, las casas de cambio manejan precios cercanos a 3.570 pesos para la compra y 3.620 pesos para la venta, una diferencia habitual frente al valor de referencia publicado por el banco central.
Este comportamiento significa que hoy se necesitan menos pesos colombianos para comprar un dólar que hace apenas unos meses.
República Dominicana mantiene un dólar prácticamente sin cambios
- De acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana, el dólar se compra en 58.7654 pesos dominicanos y se vende en 59.4085 pesos, cifras muy similares a las registradas en los últimos días.
Esta estabilidad ofrece mayor previsibilidad para quienes reciben remesas desde Estados Unidos, realizan pagos internacionales o necesitan cambiar divisas para viajes y actividades comerciales.
¿Qué puede pasar con el dólar la próxima semana?
Si no surge un evento económico inesperado, todo apunta a que el dólar mantendrá un comportamiento similar al de estos últimos días.
- En México podría seguir moviéndose cerca de los 17.5 pesos, mientras que en República Dominicana se espera poca variación.
- En Colombia, la tendencia sigue favoreciendo un dólar más barato, aunque después de varias caídas consecutivas no se descartan pequeños rebotes en algunas jornadas.