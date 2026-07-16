El dólar retrocede otra vez y marca mínimos recientes en México y Colombia

El dólar dió un respiro este jueves 16 de julio en varios países de América Latina.

En México cayó a su nivel más bajo en tres semanas, mientras que en Colombia y RD siguió perdiendo terreno.

Para quienes envían remesas, cambian dinero o tienen pagos en dólares, estos movimientos pueden marcar una diferencia.

México: el dólar toca su nivel más bajo en tres semanas

El Banxico ubicó este jueves el tipo de cambio oficial en 17.391 pesos por dólar, el nivel más bajo de las últimas tres semanas.

La baja también se reflejó en el mercado cambiario, donde las operaciones comenzaron con estos valores:

Compra: 17.0728 pesos

Venta: 17.6284 pesos

En Banco Azteca, uno de los referentes para miles de personas que compran o venden dólares en efectivo, el precio permaneció sin cambios respecto a la jornada anterior:

Compra: 16.85 pesos

Venta: 17.94 pesos

El descenso de este jueves confirma una semana favorable para el peso mexicano después de varios días de estabilidad.