El dólar retrocede otra vez y marca mínimos recientes en México y Colombia
Publicado el16/07/2026 a las 03:48
El dólar dió un respiro este jueves 16 de julio en varios países de América Latina.
- En México cayó a su nivel más bajo en tres semanas, mientras que en Colombia y RD siguió perdiendo terreno.
- Para quienes envían remesas, cambian dinero o tienen pagos en dólares, estos movimientos pueden marcar una diferencia.
México: el dólar toca su nivel más bajo en tres semanas
El Banxico ubicó este jueves el tipo de cambio oficial en 17.391 pesos por dólar, el nivel más bajo de las últimas tres semanas.
La baja también se reflejó en el mercado cambiario, donde las operaciones comenzaron con estos valores:
- Compra: 17.0728 pesos
- Venta: 17.6284 pesos
En Banco Azteca, uno de los referentes para miles de personas que compran o venden dólares en efectivo, el precio permaneció sin cambios respecto a la jornada anterior:
- Compra: 16.85 pesos
- Venta: 17.94 pesos
El descenso de este jueves confirma una semana favorable para el peso mexicano después de varios días de estabilidad.
El dólar sigue retrocediendo en Colombia
En Colombia, el Banco de la República fijó la tasa oficial en 3.233,642 pesos colombianos por dólar, lo que representa un nuevo descenso de la moneda estadounidense.
Las casas de cambio también reflejaron esa tendencia con precios inferiores a los vistos días atrás:
- Compra: 3.380 pesos colombianos
- Venta: 3.520 pesos colombianos
Cuando el dólar baja frente al peso colombiano, quienes reciben remesas desde Estados Unidos pueden obtener menos pesos por cada dólar enviado. En cambio, quienes necesitan comprar dólares para viajes o pagos internacionales suelen encontrar precios más convenientes.
En República Dominicana también baja la tasa oficial
La tendencia descendente también llegó a República Dominicana.
El Banco Central informó que la tasa oficial para este jueves quedó en:
- Compra: 58.1438 pesos dominicanos
- Venta: 58.8184 pesos dominicanos
La reducción en el valor de compra significa que por cada dólar cambiado se reciben ligeramente menos pesos dominicanos que en jornadas anteriores.
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¿Qué esperar del dólar al cierre de la semana?
En México y Colombia, el dólar podría cerrar la semana cerca de los niveles actuales si no aparecen noticias que cambien la tendencia.
El peso mexicano sigue fortalecido, mientras que en Colombia la caída del dólar podría frenarse y dar paso a una mayor estabilidad. Aun así, nuevos datos económicos de Estados Unidos pueden provocar ajustes antes del viernes.