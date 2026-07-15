Ajuste por costo de vida del Seguro Social para 2027 ¿Alcanza un aumento de $75?
Publicado el15/07/2026 a las 08:43
Los beneficiarios del Seguro Social podrían recibir un aumento mayor al previsto en 2027 si la inflación mantiene la tendencia observada durante los últimos meses.
- Las proyecciones más recientes sitúan el próximo ajuste por costo de vida (COLA) entre 3.6% y 4.7%, dependiendo de cómo evolucionen los precios antes del anuncio oficial.
Por qué importa: Para millones de jubilados, personas con discapacidad y otros beneficiarios, el ajuste anual del Seguro Social es clave para enfrentar el aumento en el costo de alimentos, vivienda, energía y otros gastos esenciales.
Estimaciones apuntan a un aumento del Seguro Social más alto
El monto definitivo del ajuste por costo de vida para 2027 todavía no está definido, pero varias organizaciones especializadas ya publicaron sus primeras proyecciones.
- Según Mary Johnson, analista independiente especializada en políticas del Seguro Social y Medicare, el COLA podría ubicarse en 4.7% si la inflación continúa avanzando al ritmo actual.
- Por su parte, The Senior Citizens League (TSCL) estima un incremento de 3.8%, una cifra ligeramente inferior a la previsión anterior de 3.9%.
- Mientras tanto, AARP calcula un ajuste cercano al 3.6%, porcentaje que elevaría el beneficio promedio de un trabajador jubilado en aproximadamente 75 dólares al mes.
Aunque las diferencias son pequeñas, todas las previsiones coinciden en que el aumento podría ser superior al registrado en algunos años recientes.
La inflación sigue influyendo en los beneficios de los jubilados
El ajuste anual del Seguro Social depende directamente del comportamiento de la inflación.
Aunque los datos de junio mostraron una desaceleración en el índice general de precios, algunos gastos cotidianos continúan aumentando.
- De acuerdo con los datos económicos más recientes, el índice de alimentos avanzó 0.2% durante junio, tanto en los productos comprados en supermercados como en las comidas consumidas fuera del hogar.
- En comparación con el mismo mes del año anterior, los alimentos acumulan un incremento de 3%, mientras que el componente energético registra un alza de 15.7%.
Estos aumentos siguen presionando el presupuesto de millones de hogares, especialmente entre los adultos mayores que dependen principalmente de los pagos del Seguro Social.
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¿Cómo se calcula el aumento del Seguro Social?
La Administración del Seguro Social (SSA) determina el COLA utilizando los datos oficiales de inflación correspondientes al tercer trimestre del año.
Cada octubre, la agencia anuncia el porcentaje definitivo que se aplicará a los beneficios a partir de enero del año siguiente.
Por ese motivo, las estimaciones actuales todavía pueden cambiar si la inflación acelera o disminuye durante los próximos meses.
Además del impacto sobre los pagos del Seguro Social, la inflación también influye en otros aspectos de la economía, como las tasas de interés, el costo de las tarjetas de crédito, los préstamos y las hipotecas.
- Por ahora, los especialistas coinciden en que el ajuste de 2027 dependerá de la evolución de los precios durante el verano y comienzos del otoño.
- Solo entonces se conocerá si un incremento cercano a 75 dólares mensuales será suficiente para compensar el aumento del costo de vida que enfrentan millones de beneficiarios.