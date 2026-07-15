Ajuste por costo de vida del Seguro Social para 2027 ¿Alcanza un aumento de $75?

Los beneficiarios del Seguro Social podrían recibir un aumento mayor al previsto en 2027 si la inflación mantiene la tendencia observada durante los últimos meses.

Las proyecciones más recientes sitúan el próximo ajuste por costo de vida (COLA) entre 3.6% y 4.7%, dependiendo de cómo evolucionen los precios antes del anuncio oficial.

Por qué importa: Para millones de jubilados, personas con discapacidad y otros beneficiarios, el ajuste anual del Seguro Social es clave para enfrentar el aumento en el costo de alimentos, vivienda, energía y otros gastos esenciales.

Estimaciones apuntan a un aumento del Seguro Social más alto

El monto definitivo del ajuste por costo de vida para 2027 todavía no está definido, pero varias organizaciones especializadas ya publicaron sus primeras proyecciones.

Según Mary Johnson, analista independiente especializada en políticas del Seguro Social y Medicare, el COLA podría ubicarse en 4.7% si la inflación continúa avanzando al ritmo actual.

si la inflación continúa avanzando al ritmo actual. Por su parte, The Senior Citizens League (TSCL) estima un incremento de 3.8%, una cifra ligeramente inferior a la previsión anterior de 3.9%.

Mientras tanto, AARP calcula un ajuste cercano al 3.6%, porcentaje que elevaría el beneficio promedio de un trabajador jubilado en aproximadamente 75 dólares al mes.

Aunque las diferencias son pequeñas, todas las previsiones coinciden en que el aumento podría ser superior al registrado en algunos años recientes.

La inflación sigue influyendo en los beneficios de los jubilados

El ajuste anual del Seguro Social depende directamente del comportamiento de la inflación.