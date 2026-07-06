Microsoft crea nuevo negocio de inteligencia artificial y abre 6.000 empleos

Microsoft lanza una nueva unidad para acelerar la IA empresarial. Conoce cómo Microsoft impulsa 6.000 empleos y qué busca con esta expansión.

Microsoft anunció la creación de Microsoft Frontier Company, una nueva unidad especializada en inteligencia artificial. Contará con una inversión de 2.500 millones de dólares y 6.000 especialistas para ayudar a empresas de todo el mundo a implementar soluciones de IA . Por qué importa: El movimiento refleja la nueva etapa de la carrera por la inteligencia artificial. Después del auge de las herramientas generativas, las grandes tecnológicas ahora compiten por llevar esa tecnología directamente a las operaciones de sus clientes. Microsoft crea empleos en una nueva etapa de la inteligencia artificial La compañía explicó que Microsoft Frontier Company nace con el objetivo de acompañar a organizaciones que buscan transformar sus procesos mediante inteligencia artificial, según informó EFE. A diferencia de otros equipos enfocados únicamente en desarrollar software, esta nueva división integrará expertos dentro de las empresas para diseñar, implementar y optimizar soluciones adaptadas a cada industria.

Microsoft aseguró que este modelo va más allá del denominado Forward Deployed Engineering (FDE), una modalidad en la que ingenieros trabajan directamente con los clientes durante el despliegue de nuevas tecnologías. Microsoft announced Microsoft Frontier Co. this week: $2.5 billion and 6,000 employees, embedded directly inside client organizations to drive AI adoption. It landed two days after Amazon committed $1 billion to the same play. Anthropic and OpenAI already did versions of this in… pic.twitter.com/JPN34cKm72 — The Tech Buzz (@tbuzzdaily) July 6, 2026

La empresa afirmó que su intención es convertirse en uno de los principales referentes de este segmento, donde la asistencia personalizada cobra cada vez más importancia. La competencia entre gigantes tecnológicos se intensifica en EE.UU. La decisión de Microsoft llega en un momento de fuerte competencia dentro del sector de la inteligencia artificial. En las últimas semanas, otras compañías también han anunciado inversiones para fortalecer equipos especializados en implementación tecnológica. Amazon Web Services informó recientemente una inversión de 1.000 millones de dólares para ampliar su propio equipo de ingenieros dedicados a este tipo de proyectos.

informó recientemente una inversión de 1.000 millones de dólares para ampliar su propio equipo de ingenieros dedicados a este tipo de proyectos. Por su parte, OpenAI y Anthropic también lanzaron iniciativas similares durante los últimos meses con respaldo de inversionistas especializados.

también lanzaron iniciativas similares durante los últimos meses con respaldo de inversionistas especializados. Mientras que Microsoft destacó que mantiene alianzas estratégicas con consultoras internacionales como EY y PwC para acelerar la adopción de estas soluciones. El objetivo ya no es probar la IA, sino generar resultados Según Microsoft, muchas empresas ya superaron la fase de experimentación con inteligencia artificial y ahora buscan obtener beneficios concretos que justifiquen sus inversiones. La nueva división trabajará con organizaciones que desean mejorar productividad, automatizar procesos y desarrollar nuevos productos utilizando modelos avanzados de IA. La empresa explicó que los 6.000 especialistas ofrecerán experiencia en ingeniería, transformación empresarial y gestión del cambio para acompañar todo el proceso de implementación.