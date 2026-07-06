Precio del dólar hoy 06/07: así arranca la semana en México, Colombia y RD

Revisa el precio del dólar hoy 06/07 y cómo amaneció la divisa en México, Colombia y RD, según datos oficiales y del mercado.

El dólar comenzó la semana con pocos cambios en América Latina. Mientras en México y República Dominicana se mantiene estable, en Colombia continúa su tendencia a la baja y alcanza un nuevo nivel inferior frente al peso.

y alcanza un nuevo nivel inferior frente al peso. Para millones de personas, estos movimientos pueden afectar el costo de viajes, compras internacionales, envío de remesas y operaciones de cambio. Por qué importa: El precio del dólar afecta a quienes reciben dinero del exterior, cambian divisas para viajar o realizan compras en plataformas internacionales. Por eso, seguir la cotización diaria ayuda a tomar mejores decisiones. Precio del dólar en México: Banxico reporta estabilidad al iniciar la semana El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio oficial para este lunes 6 de julio se ubicó en 17.4758 pesos por dólar , prácticamente sin cambios respecto al cierre previo.

, prácticamente sin cambios respecto al cierre previo. En las casas de cambio , el dólar se compra alrededor de 17.16 pesos y se vende cerca de 17.72 pesos, valores que pueden variar según la ciudad y el establecimiento.

, el dólar se compra alrededor de 17.16 pesos y se vende cerca de 17.72 pesos, valores que pueden variar según la ciudad y el establecimiento. Banco Azteca compra dólares en 16.90 pesos y los vende en 18.14 pesos, manteniendo el precio de venta por encima de los 18 pesos. La estabilidad refleja un arranque de semana sin sobresaltos en los mercados financieros, aunque el precio que encuentran los consumidores depende del lugar donde realicen la operación. El dólar en Colombia sigue bajando y marca otro mínimo En Colombia, la moneda estadounidense mantiene la tendencia descendente observada durante las últimas semanas.

El Banco de la República fijó para este lunes una tasa oficial de 3.334,951 pesos colombianos por dólar , un nuevo retroceso frente a jornadas anteriores.

, un nuevo retroceso frente a jornadas anteriores. Sin embargo, quienes cambian dinero en efectivo encuentran cifras distintas en el mercado. En Bogotá, las casas de cambio manejan valores cercanos a 3.460 pesos para la compra y 3.610 pesos para la venta. La diferencia entre la tasa oficial y el mercado cambiario es habitual, ya que este último responde a factores comerciales y a la oferta y demanda diaria de efectivo. República Dominicana mantiene un dólar estable De acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana, el dólar se cotiza este lunes a 58.7537 pesos dominicanos para la compra y 59.4339 pesos para la venta. Este comportamiento ofrece un escenario de estabilidad para quienes reciben remesas desde Estados Unidos o necesitan cambiar divisas para pagos y viajes. Como ocurre en otros países, las entidades financieras y las casas de cambio pueden ofrecer cotizaciones ligeramente diferentes a las publicadas por la autoridad monetaria. TE PODRÍA INTERESAR: Beneficios a recibir este mes de julio: Cuentas Trump, Seguro Social y TANF ¿Qué podría pasar con el dólar esta semana? En México, el peso ha mostrado fortaleza durante las últimas semanas. Si no ocurre algún cambio importante en la economía de Estados Unidos o en los mercados internacionales, es probable que el tipo de cambio siga moviéndose cerca de los niveles actuales.