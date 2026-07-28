Cotización del dólar hoy 28/07: cae en Colombia y se mantiene en México

El precio del dólar volvió a mostrar diferencias entre los principales mercados de América Latina este martes 28 de julio.

Mientras en México prácticamente no hubo cambios frente al día anterior, en Colombia la moneda estadounidense cayó a un nuevo mínimo reciente y en República Dominicana continuó bajando en la tasa de compra oficial.

Por qué importa: El valor del dólar influye en el costo de viajes, compras internacionales, remesas y otros gastos cotidianos de millones de familias en la región.

El dólar se mantiene sin cambios en México y sigue por debajo de los 17.50 pesos

La cotización oficial del dólar en México se ubicó este martes en 17.444 pesos, de acuerdo con datos del Banxico, manteniéndose prácticamente estable respecto a la jornada anterior.

En las principales casas de cambio tampoco se observaron movimientos importantes, lo que refleja un inicio de semana con pocas variaciones para quienes necesitan comprar o vender dólares.

Mercado cambiario:

Compra: 17.12 pesos.

Venta: 17.68 pesos.

Banco Azteca: