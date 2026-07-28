Cotización del dólar hoy 28/07: cae en Colombia y se mantiene en México
Publicado el28/07/2026 a las 04:50
El precio del dólar volvió a mostrar diferencias entre los principales mercados de América Latina este martes 28 de julio.
- Mientras en México prácticamente no hubo cambios frente al día anterior, en Colombia la moneda estadounidense cayó a un nuevo mínimo reciente y en República Dominicana continuó bajando en la tasa de compra oficial.
Por qué importa: El valor del dólar influye en el costo de viajes, compras internacionales, remesas y otros gastos cotidianos de millones de familias en la región.
El dólar se mantiene sin cambios en México y sigue por debajo de los 17.50 pesos
La cotización oficial del dólar en México se ubicó este martes en 17.444 pesos, de acuerdo con datos del Banxico, manteniéndose prácticamente estable respecto a la jornada anterior.
En las principales casas de cambio tampoco se observaron movimientos importantes, lo que refleja un inicio de semana con pocas variaciones para quienes necesitan comprar o vender dólares.
Mercado cambiario:
- Compra: 17.12 pesos.
- Venta: 17.68 pesos.
Banco Azteca:
- Compra: 16.90 pesos.
- Venta: 17.99 pesos.
Para quienes planean viajar a Estados Unidos o realizar pagos en dólares, el panorama sigue siendo muy similar al de los últimos días.
En Colombia el dólar cae a un nuevo mínimo y se acerca a los 3.180 pesos
El Banco de la República fijó la tasa oficial en 3.188,916 pesos colombianos por dólar, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas semanas.
Mercado cambiario de Bogotá:
- Compra: 3.300 pesos.
- Venta: 3.380 pesos.
Una caída del dólar suele beneficiar a quienes importan productos o realizan compras internacionales, mientras que puede reducir el valor en pesos de las remesas y de los ingresos recibidos desde el exterior.
República Dominicana: el dólar continúa bajando en la tasa de compra
En República Dominicana, el Banco Central informó una nueva disminución en la tasa oficial de compra del dólar, prolongando la tendencia observada durante los últimos días.
Los valores oficiales para este martes son:
- Compra: 57.8223 pesos dominicanos por dólar.
- Venta: 58.6103 pesos dominicanos por dólar.
Aunque el ajuste ha sido gradual, este comportamiento mantiene al dólar en uno de sus niveles más bajos de las últimas semanas frente al peso dominicano.
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Qué tener en cuenta antes de cambiar dólares
Si necesitas comprar o vender dólares durante este martes, recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la ciudad donde realices la operación.
Antes de hacer cualquier transacción conviene comparar varias opciones, ya que pequeñas diferencias en el tipo de cambio pueden representar un ahorro importante, especialmente en operaciones de mayor monto.