Planes de seguro «Obamacare» podrían aumentar aún más en 2027 ¿Cómo prepararse?
Publicado el08/07/2026 a las 08:28
Los estadounidenses que compran su seguro médico a través del Mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocido como Obamacare, podrían enfrentar otro incremento importante en sus primas en 2027.
- Las aseguradoras están proponiendo aumentos promedio del 14%, lo que marcaría el segundo año consecutivo de alzas de dos dígitos.
Por qué importa: Aunque muchos afiliados seguirán protegidos por subsidios federales, quienes no califican para estas ayudas podrían asumir un costo mucho mayor por mantener su cobertura médica.
Las aseguradoras esperan otro año de fuertes aumentos
Un análisis de KFF (Kaiser Family Foundation), basado en las solicitudes preliminares presentadas por aseguradoras en 16 estados y el Distrito de Columbia, muestra que la mayoría de las compañías planea elevar las primas para los planes de 2027.
En total, 77 aseguradoras han entregado propuestas hasta el momento.
Los datos reflejan que:
- La mayoría solicita incrementos de entre 10% y 20%.
- 20 aseguradoras proponen aumentos superiores al 20%.
- El incremento promedio solicitado es del 14%.
Si las autoridades aprueban estos ajustes, las primas de muchos planes habrán aumentado más de un tercio entre 2025 y 2027, según el análisis de KFF.
Las tarifas definitivas se conocerán después de que las autoridades regulatorias revisen las propuestas presentadas por las compañías.
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¿Por qué subirían tanto las primas de seguros?
Las aseguradoras identifican varios factores que están elevando el costo de ofrecer cobertura médica.
Entre los principales se encuentran:
- El aumento en los costos de hospitales, médicos y medicamentos.
- La posible expiración de los créditos fiscales ampliados que reducen el costo de las primas para millones de personas.
- Cambios en regulaciones federales que podrían incrementar los gastos de las aseguradoras.
- La incertidumbre sobre los costos médicos que enfrentarán durante 2027.
El 15 de julio es la fecha límite para que las compañías presenten sus propuestas de tarifas para los planes del Mercado de Seguros Médicos de la ACA correspondientes a 2027.
¿Quiénes sentirían más el impacto?
El efecto no será igual para todos los afiliados.
Quienes tienen ingresos medios o superan los límites para recibir ayuda podrían enfrentar incrementos mucho más altos al pagar el costo completo de sus primas.
Esto podría llevar a algunas familias a reconsiderar el tipo de plan que contratan o incluso evaluar otras alternativas de cobertura médica.
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Cómo prepararse si tienes un plan de Obamacare
Aunque las tarifas finales aún no han sido aprobadas, expertos recomiendan comenzar a planificar con anticipación.
Algunas medidas que pueden ayudar son:
- Comparar los planes disponibles durante el próximo periodo de inscripción abierta.
- Actualizar tus ingresos en el Mercado de Seguros Médicos para recibir el subsidio correcto.
- Analizar si un plan con diferente nivel de cobertura puede ajustarse mejor a tu presupuesto.
Las solicitudes presentadas por las aseguradoras todavía pueden modificarse antes de recibir la aprobación definitiva.
Mantenerse informado y revisar las opciones disponibles con anticipación puede ayudar a reducir el impacto de estos incrementos cuando llegue el próximo periodo de inscripción.