Planes de seguro «Obamacare» podrían aumentar aún más en 2027 ¿Cómo prepararse?

Los estadounidenses que compran su seguro médico a través del Mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocido como Obamacare, podrían enfrentar otro incremento importante en sus primas en 2027.

Las aseguradoras están proponiendo aumentos promedio del 14%, lo que marcaría el segundo año consecutivo de alzas de dos dígitos.

Por qué importa: Aunque muchos afiliados seguirán protegidos por subsidios federales, quienes no califican para estas ayudas podrían asumir un costo mucho mayor por mantener su cobertura médica.

Las aseguradoras esperan otro año de fuertes aumentos

Un análisis de KFF (Kaiser Family Foundation), basado en las solicitudes preliminares presentadas por aseguradoras en 16 estados y el Distrito de Columbia, muestra que la mayoría de las compañías planea elevar las primas para los planes de 2027.

En total, 77 aseguradoras han entregado propuestas hasta el momento.

Los datos reflejan que:

La mayoría solicita incrementos de entre 10% y 20%.

20 aseguradoras proponen aumentos superiores al 20%.

El incremento promedio solicitado es del 14%.

Si las autoridades aprueban estos ajustes, las primas de muchos planes habrán aumentado más de un tercio entre 2025 y 2027, según el análisis de KFF.

Las tarifas definitivas se conocerán después de que las autoridades regulatorias revisen las propuestas presentadas por las compañías.