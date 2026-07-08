Trump lanza 25 estaciones de servicio «Freedom Fuel» en Filadelfia y Nueva Jersey: gasolina a $3.47/galón

La Casa Blanca anunció el lanzamiento de 25 estaciones de servicio de la red Freedom Fuel en el área metropolitana de Filadelfia y parte de Nueva Jersey.

El precio de la gasolina que se ofrece está a $3.47 por galón, por debajo del promedio nacional registrado esta semana.

Por qué importa: Aunque el descuento representa un ahorro para quienes cargan combustible en esas estaciones, especialistas señalan que la diferencia frente al promedio nacional es limitada y podría verse afectada por el reciente aumento en los precios internacionales del petróleo.

Freedom Fuel busca ofrecer gasolina más barata durante el verano

La iniciativa fue presentada por la Casa Blanca a través de una publicación en la red social X, acompañada de un video en el que varios clientes celebran el menor precio del combustible.

FREEDOM FUEL HAS ARRIVED. ⛽️🇺🇸 The FIRST Freedom Fuel Network gas station has LANDED in Philadelphia, lowering the price at the pump to $3.47 for our 47th President. President Trump is leading the charge to lower gas prices this summer – putting more money in your pocket. 🔥 pic.twitter.com/lcrCuioQv5 — The White House (@WhiteHouse) July 7, 2026

En el mensaje oficial, la administración aseguró que el programa forma parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para reducir el costo de la gasolina durante la temporada de verano.

La publicación destaca que la primera estación de la red abrió en Filadelfia y que el combustible se vende a $3.47 por galón, una cifra que identifica con el mandatario como el «47.º presidente» de Estados Unidos.

De acuerdo con el sitio web de Freedom Fuel Network, además de las estaciones ubicadas en el área de Filadelfia, existen cinco puntos de servicio en Nueva Jersey, mientras la red continúa ampliando su presencia.

Uno de los testimonios difundidos por la Casa Blanca muestra a un cliente que asegura haber encontrado un precio más bajo de lo esperado.