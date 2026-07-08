Trump lanza 25 estaciones de servicio «Freedom Fuel» en Filadelfia y Nueva Jersey: gasolina a $3.47/galón
Publicado el08/07/2026 a las 08:08
La Casa Blanca anunció el lanzamiento de 25 estaciones de servicio de la red Freedom Fuel en el área metropolitana de Filadelfia y parte de Nueva Jersey.
- El precio de la gasolina que se ofrece está a $3.47 por galón, por debajo del promedio nacional registrado esta semana.
Por qué importa: Aunque el descuento representa un ahorro para quienes cargan combustible en esas estaciones, especialistas señalan que la diferencia frente al promedio nacional es limitada y podría verse afectada por el reciente aumento en los precios internacionales del petróleo.
Freedom Fuel busca ofrecer gasolina más barata durante el verano
La iniciativa fue presentada por la Casa Blanca a través de una publicación en la red social X, acompañada de un video en el que varios clientes celebran el menor precio del combustible.
FREEDOM FUEL HAS ARRIVED. ⛽️🇺🇸
The FIRST Freedom Fuel Network gas station has LANDED in Philadelphia, lowering the price at the pump to $3.47 for our 47th President.
President Trump is leading the charge to lower gas prices this summer – putting more money in your pocket. 🔥 pic.twitter.com/lcrCuioQv5
— The White House (@WhiteHouse) July 7, 2026
- En el mensaje oficial, la administración aseguró que el programa forma parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para reducir el costo de la gasolina durante la temporada de verano.
- La publicación destaca que la primera estación de la red abrió en Filadelfia y que el combustible se vende a $3.47 por galón, una cifra que identifica con el mandatario como el «47.º presidente» de Estados Unidos.
De acuerdo con el sitio web de Freedom Fuel Network, además de las estaciones ubicadas en el área de Filadelfia, existen cinco puntos de servicio en Nueva Jersey, mientras la red continúa ampliando su presencia.
Uno de los testimonios difundidos por la Casa Blanca muestra a un cliente que asegura haber encontrado un precio más bajo de lo esperado.
«Pensaba que la gasolina era más cara, pero no lo es. Gracias, Trump, por ahorrarme dinero», afirmó el conductor, cuya identidad no fue revelada.
Ver este video en su propia página →
¿Cuánto dinero realmente puede ahorrar un conductor?
Aunque el precio promocionado resulta atractivo, la diferencia frente al promedio nacional es menor de lo que podría parecer.
Según la American Automobile Association (AAA), este 8 de julio el precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos se ubicó en $3.796 por galón.
Eso significa que llenar el tanque en una estación Freedom Fuel representa un ahorro aproximado de 32.6 centavos por galón.
En términos prácticos:
- El ahorro es de $0.326 por cada galón.
- Una SUV con un tanque de 18 galones podría ahorrar alrededor de $5.87 por carga completa.
Si bien cualquier reducción en el precio del combustible es bienvenida para muchos automovilistas, el descuento está lejos de representar una caída significativa frente a los valores que se observan en la mayor parte del país.
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El petróleo vuelve a subir y podría presionar los precios de la gasolina
El anuncio de Freedom Fuel coincide con un momento de incertidumbre en el mercado energético internacional.
Según The Center Square, Donald Trump declaró que Estados Unidos «probablemente» volvería a lanzar ataques contra Irán, luego de expresar dudas sobre el alto el fuego entre ambos países.
Durante declaraciones a periodistas, el mandatario afirmó:
«Esta noche podría haber un gran ataque que acabaría con muchas cosas. No acabamos con nada, acabamos con mucho».
Tras esos comentarios, el mercado reaccionó rápidamente.
- El precio del petróleo estadounidense llegó a subir más del 6.5%, alcanzando alrededor de 75 dólares por barril, un movimiento que suele trasladarse posteriormente al costo de la gasolina para los consumidores.
- Aunque las nuevas estaciones Freedom Fuel ofrecen un precio inferior al promedio nacional, los analistas recuerdan que el valor del combustible depende en gran medida de la evolución del petróleo, los costos de distribución y la demanda.
Por ello, el descuento anunciado podría verse reducido si continúan las presiones internacionales sobre el mercado energético.