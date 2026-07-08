Se disparan pagos mensuales de autos nuevos en EE.UU.: promedio alcanzó $770, según Experian
Publicado el08/07/2026 a las 08:47
Comprar un automóvil nuevo en Estados Unidos es cada vez más caro.
- Durante el primer trimestre de 2026, el pago mensual promedio por un vehículo nuevo subió a 770 dólares, según un informe de Experian Automotive.
Por qué importa: El financiamiento de un vehículo representa una de las mayores deudas para las familias estadounidenses después de la hipoteca. Con pagos más altos y préstamos más largos, adquirir un auto puede ejercer una mayor presión sobre el presupuesto mensual.
Los préstamos para autos siguen creciendo en EE.UU.
El informe revela que el importe promedio financiado para comprar un vehículo nuevo llegó a 43.925 dólares en el primer trimestre de 2026.
Esto representa un aumento de 2.150 dólares respecto al mismo periodo del año anterior.
- Al mismo tiempo, el pago mensual promedio pasó de 748 a 770 dólares, reflejando el mayor costo de los vehículos y del financiamiento.
En el mercado de autos usados también se registraron incrementos.
Los datos muestran que:
- El préstamo promedio para un vehículo usado aumentó a 27.070 dólares.
- El pago mensual promedio pasó de 523 a 531 dólares.
- Tanto los autos nuevos como los usados mantienen una tendencia de encarecimiento.
Aunque el incremento en los vehículos usados fue menor, sigue representando un gasto adicional para miles de compradores.
No todos pagan cuotas tan altas
A pesar del aumento generalizado, el estudio encontró que todavía existen consumidores con pagos mensuales considerablemente menores.
Casi el 20% de los vehículos nuevos financiados registró cuotas inferiores a 500 dólares al mes durante el primer trimestre de 2026.
La diferencia depende de factores como:
- El precio del vehículo.
- El pago inicial realizado por el comprador.
- El plazo del préstamo.
- La tasa de interés obtenida.
- El historial crediticio.
Esto demuestra que comparar opciones de financiamiento sigue siendo una herramienta importante para reducir el costo mensual.
Deuda por préstamos de autos alcanza niveles históricos
El crecimiento del financiamiento también se refleja en la deuda acumulada de los consumidores.
De acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda pendiente por préstamos para automóviles alcanzó 1.685 billones de dólares durante el primer trimestre de 2026.
La cifra representa un incremento del 57.3% frente a los 1.071 billones de dólares registrados en el mismo periodo de 2016.
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Aumenta el retraso en los pagos
El informe también identifica nuevas tendencias en el mercado automotriz.
Entre los principales hallazgos destacan:
- El plazo promedio de los préstamos para autos nuevos superó los 69 meses.
- En los vehículos usados, el plazo promedio está por encima de 67 meses.
- La morosidad a 30 días aumentó ligeramente en un año.
Con pagos mensuales cada vez más elevados, préstamos más largos y una deuda automotriz en niveles récord, los especialistas recomiendan:
- Comparar ofertas de financiamiento
- Revisar el historial crediticio
- Calcular el costo total del préstamo antes de adquirir un vehículo.
Estas medidas pueden ayudar a evitar que una compra importante se convierta en una carga financiera difícil de sostener.