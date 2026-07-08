Se disparan pagos mensuales de autos nuevos en EE.UU.: promedio alcanzó $770, según Experian

Comprar un automóvil nuevo en Estados Unidos es cada vez más caro.

Durante el primer trimestre de 2026, el pago mensual promedio por un vehículo nuevo subió a 770 dólares, según un informe de Experian Automotive.

Por qué importa: El financiamiento de un vehículo representa una de las mayores deudas para las familias estadounidenses después de la hipoteca. Con pagos más altos y préstamos más largos, adquirir un auto puede ejercer una mayor presión sobre el presupuesto mensual.

Los préstamos para autos siguen creciendo en EE.UU.

El informe revela que el importe promedio financiado para comprar un vehículo nuevo llegó a 43.925 dólares en el primer trimestre de 2026.

Esto representa un aumento de 2.150 dólares respecto al mismo periodo del año anterior.

Al mismo tiempo, el pago mensual promedio pasó de 748 a 770 dólares, reflejando el mayor costo de los vehículos y del financiamiento.

En el mercado de autos usados también se registraron incrementos.

Los datos muestran que: