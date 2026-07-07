Seguro Social permitirá inscripción de recién nacidos en Cuentas Trump: lo que debes saber
Publicado el07/07/2026 a las 10:14
La Administración del Seguro Social facilitará que los recién nacidos sean inscritos en las Cuentas Trump desde el trámite de nacimiento.
- El programa ofrece una aportación federal única de 1.000 dólares para menores que cumplan requisitos específicos.
Por qué importa: Las familias podrán iniciar el proceso más rápido, sin esperar trámites posteriores. Pero el beneficio completo no aplica para todos los niños, sino solo para quienes cumplan las reglas del programa piloto.
El Seguro Social actualizará el registro de nacimiento
Según The Center Square, la Administración del Seguro Social trabaja con hospitales y estados para incluir la opción de crear una Cuenta Trump en los documentos usados al registrar a un bebé.
- El cambio se hará dentro del programa de Enumeración al Nacer, el mismo proceso que permite solicitar un número de Seguro Social para un recién nacido.
- Con la actualización, los padres podrán autorizar la creación automática de la cuenta al momento de completar los formularios del nacimiento.
Si no lo hacen en ese momento, todavía podrán inscribir al menor mediante el Formulario 4547 del IRS o a través de la aplicación de Cuentas Trump.
Quiénes pueden recibir los 1.000 dólares en cuentas Trump
Las Cuentas Trump son cuentas de ahorro con ventajas fiscales para menores de edad.
Los padres pueden abrir una cuenta para hijos menores de 18 años que tengan un número de Seguro Social válido.
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Sin embargo, la aportación federal de 1.000 dólares no es universal.
- De acuerdo con la información oficial citada en el reporte, el depósito inicial aplica solo para niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.
- Además, los menores deben ser ciudadanos estadounidenses y contar con un número de Seguro Social válido.
¿Qué cambia para los padres?
La principal diferencia será la facilidad del trámite.
Hasta ahora, muchas familias debían completar pasos adicionales después del nacimiento para abrir la cuenta.
- Con la nueva coordinación del Seguro Social, el proceso podrá integrarse al papeleo que los padres ya realizan en el hospital.
- El comisionado de la SSA, Frank Bisignano, dijo que el objetivo es permitir que los padres inscriban a sus hijos desde el primer día de vida.
Esto podría ser importante para familias que no conocen el programa o que suelen retrasar trámites financieros por falta de tiempo o información.
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El programa también genera debate por su costo
Las Cuentas Trump fueron creadas bajo la Ley de Recortes Fiscales y Familias Trabajadoras. El programa se lanzó en el marco del 250 aniversario de Estados Unidos y busca promover el ahorro temprano para niños.
Pero también ha generado cuestionamientos por su impacto fiscal.
- Un análisis del Comité Conjunto de Impuestos estimó que las cuentas podrían costar más de 15.000 millones de dólares hasta 2034.
- El Comité para un Presupuesto Federal Responsable calculó una cifra mayor: hasta 17.000 millones de dólares para 2028.
Según datos provisionales de los CDC, en 2025 nacieron más de 3,6 millones de niños en Estados Unidos.
Por eso, la inscripción desde el nacimiento podría ampliar el alcance del programa, aunque el depósito de 1.000 dólares seguirá limitado a los menores que cumplan todos los requisitos.