Seguro Social permitirá inscripción de recién nacidos en Cuentas Trump: lo que debes saber

La Administración del Seguro Social facilitará que los recién nacidos sean inscritos en las Cuentas Trump desde el trámite de nacimiento.

El programa ofrece una aportación federal única de 1.000 dólares para menores que cumplan requisitos específicos.

Por qué importa: Las familias podrán iniciar el proceso más rápido, sin esperar trámites posteriores. Pero el beneficio completo no aplica para todos los niños, sino solo para quienes cumplan las reglas del programa piloto.

El Seguro Social actualizará el registro de nacimiento

Según The Center Square, la Administración del Seguro Social trabaja con hospitales y estados para incluir la opción de crear una Cuenta Trump en los documentos usados al registrar a un bebé.

El cambio se hará dentro del programa de Enumeración al Nacer, el mismo proceso que permite solicitar un número de Seguro Social para un recién nacido.

Con la actualización, los padres podrán autorizar la creación automática de la cuenta al momento de completar los formularios del nacimiento.

Si no lo hacen en ese momento, todavía podrán inscribir al menor mediante el Formulario 4547 del IRS o a través de la aplicación de Cuentas Trump.

Quiénes pueden recibir los 1.000 dólares en cuentas Trump

Las Cuentas Trump son cuentas de ahorro con ventajas fiscales para menores de edad.