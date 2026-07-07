Mamdani consigue acuerdo legal de $2,1 millones para más de 1.600 trabajadores de NY

Más de 1.600 trabajadores de Nueva York recibirán 2,1 millones de dólares en compensaciones tras un acuerdo legal impulsado por la administración del alcalde Zohran Mamdani.

Las indemnizaciones serán pagadas por cuatro empresas acusadas de incumplir leyes laborales relacionadas con horarios de trabajo y licencias protegidas.

Por qué importa: El acuerdo busca reforzar la protección de los derechos laborales en la ciudad y envía un mensaje a los empleadores sobre las consecuencias de incumplir normas que afectan a miles de trabajadores.

Cuatro empresas pagarán millones por incumplir leyes laborales de NY

La Alcaldía de Nueva York y el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP) anunciaron acuerdos extrajudiciales que obligarán a Walgreens, Allstar Security & Consulting, Calzedonia (Intimissimi) y Kinship Coffee.

Las empresas tendrán que pagar un total de 2,1 millones de dólares en restitución para más de 1.600 empleados .

. Además de las compensaciones económicas, las cuatro compañías deberán cubrir más de 218.000 dólares en multas civiles y costas judiciales derivadas de las investigaciones realizadas por las autoridades municipales.

Según el DCWP, las sanciones responden a infracciones relacionadas con cambios de horarios sin previo aviso, asignación de horas adicionales sin consentimiento e incumplimiento del tiempo libre protegido.

Desde el inicio de la administración de Zohran Mamdani, el departamento ha recuperado más de 10,1 millones de dólares para trabajadores afectados por distintas violaciones a las leyes laborales de Nueva York.

Mamdani logra acuerdo laboral y defiende la estabilidad de los trabajadores