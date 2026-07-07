Mamdani consigue acuerdo legal de $2,1 millones para más de 1.600 trabajadores de NY
Publicado el07/07/2026 a las 09:51
Más de 1.600 trabajadores de Nueva York recibirán 2,1 millones de dólares en compensaciones tras un acuerdo legal impulsado por la administración del alcalde Zohran Mamdani.
- Las indemnizaciones serán pagadas por cuatro empresas acusadas de incumplir leyes laborales relacionadas con horarios de trabajo y licencias protegidas.
Por qué importa: El acuerdo busca reforzar la protección de los derechos laborales en la ciudad y envía un mensaje a los empleadores sobre las consecuencias de incumplir normas que afectan a miles de trabajadores.
Cuatro empresas pagarán millones por incumplir leyes laborales de NY
La Alcaldía de Nueva York y el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP) anunciaron acuerdos extrajudiciales que obligarán a Walgreens, Allstar Security & Consulting, Calzedonia (Intimissimi) y Kinship Coffee.
- Las empresas tendrán que pagar un total de 2,1 millones de dólares en restitución para más de 1.600 empleados.
- Además de las compensaciones económicas, las cuatro compañías deberán cubrir más de 218.000 dólares en multas civiles y costas judiciales derivadas de las investigaciones realizadas por las autoridades municipales.
Según el DCWP, las sanciones responden a infracciones relacionadas con cambios de horarios sin previo aviso, asignación de horas adicionales sin consentimiento e incumplimiento del tiempo libre protegido.
- Desde el inicio de la administración de Zohran Mamdani, el departamento ha recuperado más de 10,1 millones de dólares para trabajadores afectados por distintas violaciones a las leyes laborales de Nueva York.
Mamdani logra acuerdo laboral y defiende la estabilidad de los trabajadores
Durante el anuncio, el alcalde Zohran Mamdani afirmó que las leyes laborales existen para ofrecer estabilidad a las familias y evitar que los trabajadores enfrenten cambios inesperados que alteren su vida diaria.
- El alcalde señaló que modificar horarios con poca anticipación puede obligar a los empleados a reorganizar el cuidado de sus hijos, perder otros compromisos laborales o asumir gastos adicionales de último momento.
Por su parte, la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, aseguró que el tiempo de los trabajadores debe ser respetado y advirtió que cambiar turnos sin previo aviso representa un abuso de poder por parte de los empleadores.
Walgreens concentra la mayor compensación económica
El mayor acuerdo corresponde a Walgreens, que pagará más de 1,6 millones de dólares en restitución a más de 570 trabajadores de tres establecimientos ubicados en Brooklyn.
- Además, la cadena farmacéutica deberá cubrir aproximadamente 163.000 dólares en multas civiles.
Por su parte, Allstar Security & Consulting pagará 270.000 dólares a más de 900 trabajadores, además de 30.000 dólares en multas, por no proporcionar el tiempo libre remunerado protegido que exige la legislación local.
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Intimissimi y Kinship Coffee también fueron sancionadas
La investigación también alcanzó a Calzedonia, propietaria de la marca Intimissimi, que pagará más de 154.000 dólares a más de 50 trabajadores, además de más de 15.000 dólares en multas y costas judiciales.
Las autoridades concluyeron que la empresa modificó horarios sin el preaviso requerido, canceló turnos con poca anticipación y solicitó horas extras sin cumplir los procedimientos establecidos por la ley.
- En tanto, Kinship Coffee indemnizará con más de 67.000 dólares a más de 90 empleados de tres establecimientos en Queens y pagará más de 9.000 dólares en sanciones por incumplir la normativa sobre tiempo libre protegido.