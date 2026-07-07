Toyota abrirá 2.000 vacantes de empleo en San Antonio con inversión de $3.600 millones
Publicado el07/07/2026 a las 09:23
Toyota anunció una inversión de $3.600 millones para ampliar su planta en Texas, un proyecto que generará 2.000 nuevos empleos y aumentará la producción de tres de sus camionetas más populares.
- La expansión también implicará el traslado gradual de parte de la fabricación de México, aunque la compañía aseguró que mantendrá su compromiso con sus operaciones en México.
Por qué importa: La decisión representa una de las mayores inversiones recientes en la industria automotriz estadounidense y fortalece el papel de Texas como uno de los principales centros de manufactura del país.
- Además, llega en un momento en que las empresas buscan reforzar sus cadenas de suministro en Norteamérica.
Toyota ampliará su planta de Texas con una inversión histórica
- La automotriz confirmó que destinará 3.600 millones de dólares para ampliar su complejo de producción en San Antonio, donde construirá una segunda línea de ensamblaje y expandirá las instalaciones en aproximadamente 2,5 millones de pies cuadrados.
El proyecto permitirá incrementar la fabricación de las camionetas Tacoma, Tundra y Sequoia, modelos que mantienen una fuerte demanda en el mercado estadounidense.
- Según la empresa, las obras convertirán a la planta en una de las más importantes de su red de manufactura en Norteamérica y prácticamente duplicarán su tamaño actual cuando concluyan.
Con esta nueva inversión, Toyota elevará a 8.300 millones de dólares el monto destinado al complejo de San Antonio desde que inició operaciones en 2003.
Toyota creará 2.000 empleos en Texas: oportunidad para hispanos
Uno de los anuncios más relevantes es la creación de 2.000 puestos de trabajo en Texas durante el desarrollo y puesta en marcha de la nueva línea de producción.
- La empresa estima que su plantilla local alcanzará alrededor de 6.000 empleados, respaldados además por los 23 proveedores que ya operan dentro del complejo industrial.
- El presidente y director ejecutivo de Toyota Norteamérica, Ted Ogawa, afirmó que la expansión demuestra la confianza de la compañía en la manufactura estadounidense.
Parte de la Tacoma dejará de producirse en México
Toyota también informó que trasladará de forma gradual parte de la producción de la camioneta Tacoma desde su planta ubicada en Baja California hacia San Antonio.
No obstante, la empresa aclaró que el proceso será escalonado y se desarrollará durante aproximadamente cuatro años, evitando afectaciones inmediatas en sus operaciones mexicanas.
- De hecho, Toyota reiteró que mantiene su compromiso con sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y México, países que conforman su plataforma de manufactura para Norteamérica.
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El T-MEC sigue siendo clave para Toyota
Además del anuncio de inversión, Toyota aprovechó para expresar su respaldo a una pronta renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
- La compañía considera que el acuerdo comercial continúa siendo un elemento fundamental para mantener la competitividad de la industria automotriz en la región.
La nueva línea de ensamblaje está prevista para entrar en funcionamiento hacia 2030, cuando la capacidad productiva de la planta aumente significativamente para atender la demanda futura de camionetas.