Toyota abrirá 2.000 vacantes de empleo en San Antonio con inversión de $3.600 millones

Toyota anunció una inversión de $3.600 millones para ampliar su planta en Texas, un proyecto que generará 2.000 nuevos empleos y aumentará la producción de tres de sus camionetas más populares.

La expansión también implicará el traslado gradual de parte de la fabricación de México, aunque la compañía aseguró que mantendrá su compromiso con sus operaciones en México.

Por qué importa: La decisión representa una de las mayores inversiones recientes en la industria automotriz estadounidense y fortalece el papel de Texas como uno de los principales centros de manufactura del país.

Además, llega en un momento en que las empresas buscan reforzar sus cadenas de suministro en Norteamérica.

Toyota ampliará su planta de Texas con una inversión histórica

La automotriz confirmó que destinará 3.600 millones de dólares para ampliar su complejo de producción en San Antonio, donde construirá una segunda línea de ensamblaje y expandirá las instalaciones en aproximadamente 2,5 millones de pies cuadrados.

El proyecto permitirá incrementar la fabricación de las camionetas Tacoma, Tundra y Sequoia, modelos que mantienen una fuerte demanda en el mercado estadounidense.

Según la empresa, las obras convertirán a la planta en una de las más importantes de su red de manufactura en Norteamérica y prácticamente duplicarán su tamaño actual cuando concluyan.

Con esta nueva inversión, Toyota elevará a 8.300 millones de dólares el monto destinado al complejo de San Antonio desde que inició operaciones en 2003.