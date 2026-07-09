Sube el precio del dólar hoy 09/07: Así está en México, Colombia y RD
Publicado el09/07/2026 a las 04:49
El precio del dólar tuvo movimientos distintos este jueves 9 de julio.
- En México alcanzó su nivel más alto en dos semanas, en Colombia prácticamente no cambió frente a la jornada anterior y en República Dominicana volvió a bajar, de acuerdo con los datos oficiales de cada banco central.
Por qué importa: Si recibes remesas, vas a cambiar dólares o tienes pagos en moneda estadounidense, estas variaciones pueden influir en cuánto dinero recibes o cuánto terminarás pagando, dependiendo del país donde hagas la operación.
Sube el precio del dólar en México: alcanza su nivel más alto de las últimas semanas
- El Banco de México informó que el tipo de cambio oficial para este jueves quedó en 17.5993 pesos por dólar, su nivel más alto en las últimas dos semanas.
- En el mercado cambiario también hubo ajustes. Las casas de cambio compran dólares alrededor de 17.2425 pesos y los venden cerca de 17.8117 pesos, cifras que pueden variar según la ciudad y el establecimiento.
- Por su parte, Banco Azteca mantiene este jueves un precio de 16.95 pesos a la compra y 18.19 pesos a la venta, por lo que siempre conviene comparar antes de realizar cualquier operación.
En Colombia el precio oficial del dólar permanece estable
- El Banco de la República fijó para este jueves una tasa oficial de 3.327,501 pesos colombianos por dólar, prácticamente sin cambios frente a la jornada previa.
Sin embargo, quienes cambian dólares en efectivo encontraron una ligera diferencia en las casas de cambio de Bogotá.
Allí, el dólar se compra alrededor de 3.460 pesos colombianos y se vende cerca de 3.590 pesos, un pequeño incremento respecto a los precios observados el miércoles.
República Dominicana: el dólar continúa bajando
En República Dominicana, el dólar volvió a registrar un descenso este jueves, según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana.
- La entidad informó que el precio de referencia quedó en 58.5749 pesos dominicanos para la compra y 59.0515 pesos para la venta, manteniendo la tendencia de los últimos días.
TE PODRÍA INTERESAR: Trump lanza 25 estaciones de servicio «Freedom Fuel» en Filadelfia y Nueva Jersey: gasolina a $3.47/galón
La semana deja tres comportamientos muy distintos del dólar
A pocos días de concluir la semana, el precio del dólar muestra una realidad diferente en cada país.
En México, la moneda estadounidense recuperó terreno y este jueves alcanzó su nivel más alto en dos semanas, después de varios días de altibajos. En Colombia, la tasa oficial se ha mantenido casi sin cambios, mientras que en República Dominicana el dólar ha seguido una trayectoria descendente.
- Si necesitas comprar o vender dólares, conviene revisar la cotización del día antes de hacer cualquier operación, ya que los valores pueden cambiar incluso cuando las tasas oficiales muestran pocos movimientos.