Sube el precio del dólar hoy 09/07: Así está en México, Colombia y RD

Sin embargo, quienes cambian dólares en efectivo encontraron una ligera diferencia en las casas de cambio de Bogotá.

Por qué importa : Si recibes remesas, vas a cambiar dólares o tienes pagos en moneda estadounidense, estas variaciones pueden influir en cuánto dinero recibes o cuánto terminarás pagando, dependiendo del país donde hagas la operación.

El precio del dólar tuvo movimientos distintos este jueves 9 de julio.

Allí, el dólar se compra alrededor de 3.460 pesos colombianos y se vende cerca de 3.590 pesos, un pequeño incremento respecto a los precios observados el miércoles.

República Dominicana: el dólar continúa bajando

En República Dominicana, el dólar volvió a registrar un descenso este jueves, según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana.

La entidad informó que el precio de referencia quedó en 58.5749 pesos dominicanos para la compra y 59.0515 pesos para la venta, manteniendo la tendencia de los últimos días.

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La semana deja tres comportamientos muy distintos del dólar

A pocos días de concluir la semana, el precio del dólar muestra una realidad diferente en cada país.

En México, la moneda estadounidense recuperó terreno y este jueves alcanzó su nivel más alto en dos semanas, después de varios días de altibajos. En Colombia, la tasa oficial se ha mantenido casi sin cambios, mientras que en República Dominicana el dólar ha seguido una trayectoria descendente.