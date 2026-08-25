El dólar intenta volver a los $17 en México y también sube en Colombia

El dólar comenzó este martes 25 de agosto con una ligera recuperación en México y Colombia, después de las caídas registradas en los últimos días.

En México intenta acercarse nuevamente a la barrera de los $17 pesos, mientras en Colombia también avanza. En República Dominicana, en cambio, los precios se mantienen prácticamente sin cambios.

Por qué importa: Un dólar más caro puede reducir ligeramente lo que rinden las remesas al cambiarlas a moneda local, pero también encarece la compra de dólares para viajes, pagos y compras en Estados Unidos.

Cómo está el dólar en México, Colombia y RD hoy 25 de agosto

Dólar en México

Según Banxico, el dólar se ubica este martes en $16.9647 pesos mexicanos, recuperándose levemente e intentando regresar a los $17.

En el mercado cambiario, los precios se encuentran en:

Compra: $16.65

Venta: $17.21

En Banco Azteca, uno de los puntos de referencia para muchas familias que cambian dólares y reciben remesas, se ofrece a $16.55 para compra y $17.74 para venta.