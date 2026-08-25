El dólar intenta volver a los $17 en México y también sube en Colombia
Publicado el25/08/2026 a las 05:18
El dólar comenzó este martes 25 de agosto con una ligera recuperación en México y Colombia, después de las caídas registradas en los últimos días.
En México intenta acercarse nuevamente a la barrera de los $17 pesos, mientras en Colombia también avanza. En República Dominicana, en cambio, los precios se mantienen prácticamente sin cambios.
Por qué importa: Un dólar más caro puede reducir ligeramente lo que rinden las remesas al cambiarlas a moneda local, pero también encarece la compra de dólares para viajes, pagos y compras en Estados Unidos.
Cómo está el dólar en México, Colombia y RD hoy 25 de agosto
Dólar en México
Según Banxico, el dólar se ubica este martes en $16.9647 pesos mexicanos, recuperándose levemente e intentando regresar a los $17.
En el mercado cambiario, los precios se encuentran en:
- Compra: $16.65
- Venta: $17.21
En Banco Azteca, uno de los puntos de referencia para muchas familias que cambian dólares y reciben remesas, se ofrece a $16.55 para compra y $17.74 para venta.
Colombia: el dólar también recupera terreno
En Colombia también hay un pequeño avance. Según el Banco de la República, el dólar se encuentra este martes en 3.065,299 pesos colombianos.
En el mercado cambiario de Bogotá, los precios son:
- Compra: $3.200
- Venta: $3.220
La subida supone un ligero cambio de dirección después de las fuertes caídas que había registrado el dólar durante los últimos días.
República Dominicana: el dólar se mantiene estable
En República Dominicana no se registraron cambios significativos este martes.
- De acuerdo con el Banco Central, el dólar se encuentra en $58.01 pesos dominicanos para compra y $58.34 para venta.
La estabilidad significa que quienes reciben remesas o necesitan comprar dólares encuentran este martes precios similares a los registrados recientemente.
El comportamiento de México y Colombia será clave durante los próximos días para saber si este pequeño repunte consigue sostenerse o si el dólar vuelve a perder terreno frente a ambas monedas.