El dólar hoy 23 de julio: México se mantiene estable mientras Colombia se desploma

El dólar arranca hoy jueves 23/07 con caídas en varios mercados.

En México prácticamente no registró cambios y siguió estable, pero en Colombia volvió a caer con fuerza y alcanzó uno de sus niveles más bajos de las últimas semanas. En República Dominicana también retrocedió, según la tasa oficial del Banco Central.

Por qué importa: El precio del dólar influye directamente en el costo de productos importados, viajes, compras internacionales y el envío de remesas, por lo que millones de familias siguen de cerca estos movimientos.

México: el dólar sigue estable y sin cambios importantes

En México, el tipo de cambio se mantuvo prácticamente igual respecto a la jornada anterior.

El Banxico informó un tipo de cambio oficial de 17.3973 pesos por dólar, confirmando una jornada con muy poca variación.

Esta estabilidad también se reflejó en las operaciones del mercado cambiario, donde las cotizaciones permanecieron casi intactas.

Referencias del mercado cambiario: