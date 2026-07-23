El dólar hoy 23 de julio: México se mantiene estable mientras Colombia se desploma
Publicado el23/07/2026 a las 03:36
El dólar arranca hoy jueves 23/07 con caídas en varios mercados.
- En México prácticamente no registró cambios y siguió estable, pero en Colombia volvió a caer con fuerza y alcanzó uno de sus niveles más bajos de las últimas semanas. En República Dominicana también retrocedió, según la tasa oficial del Banco Central.
Por qué importa: El precio del dólar influye directamente en el costo de productos importados, viajes, compras internacionales y el envío de remesas, por lo que millones de familias siguen de cerca estos movimientos.
México: el dólar sigue estable y sin cambios importantes
En México, el tipo de cambio se mantuvo prácticamente igual respecto a la jornada anterior.
El Banxico informó un tipo de cambio oficial de 17.3973 pesos por dólar, confirmando una jornada con muy poca variación.
Esta estabilidad también se reflejó en las operaciones del mercado cambiario, donde las cotizaciones permanecieron casi intactas.
Referencias del mercado cambiario:
- Compra: 17.08 pesos
- Venta: 17.64 pesos
Banco Azteca tampoco modificó sus precios este jueves. Las sucursales mantienen el dólar en:
- Compra: 16.95 pesos
- Venta: 17.99 pesos
Colombia: el dólar vuelve a desplomarse y sigue perdiendo terreno
En Colombia, la moneda estadounidense registró la caída más marcada entre los tres países analizados.
El Banco de la República fijó una tasa oficial de 3.206,921 pesos colombianos por dólar, un descenso frente a la jornada anterior.
La tendencia bajista también se mantuvo en las casas de cambio, donde los precios continuaron reduciéndose.
Referencias del mercado cambiario:
- Compra: 3.300 pesos colombianos
- Venta: 3.440 pesos colombianos
Para quienes reciben remesas en dólares, una baja del tipo de cambio significa que cada dólar se convierte en menos pesos.
República Dominicana: el dólar también retrocede este jueves
El Banco Central de la República Dominicana publicó una tasa oficial de:
- Compra: 57.9529 pesos dominicanos
- Venta: 58.6379 pesos dominicanos
Aunque el ajuste fue menor que el observado en Colombia, confirma un nuevo descenso del dólar frente a la moneda dominicana.
Este comportamiento puede beneficiar a quienes necesitan adquirir dólares para viajes o compras fuera del país.
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¿Qué panorama deja el dólar este jueves?
La jornada dejó un escenario muy distinto en cada país.
- México mantiene un mercado cambiario estable y sin sobresaltos.
- Colombia continúa viendo una fuerte caída del dólar, mientras República Dominicana registra un nuevo retroceso, aunque más moderado.
Para consumidores, viajeros y familias que dependen de las remesas, seguir la evolución diaria del tipo de cambio sigue siendo clave para tomar mejores decisiones financieras.