El dólar sigue firme en México este 13 de julio, pero sigue cayendo en Colombia

La moneda estadounidense comenzó la semana con fuerza. Revisa por qué el dólar sigue firme en México y las nuevas tasas en Colombia y RD.

El dólar arrancó la semana con tendencias diferentes en los 3 países. En México se mantiene cerca de uno de sus niveles más altos de los últimos semanas, en Colombia volvió a bajar y alcanzó uno de sus valores más bajos recientes. En República Dominicana, la tendencia a la baja también continuó en la compra.

de los últimos semanas, en Colombia volvió a bajar y alcanzó uno de sus valores más bajos recientes. En República Dominicana, la tendencia a la baja también continuó en la compra. Si vas a cambiar dólares, enviar dinero o tienes gastos en otra moneda, estos son los valores oficiales y los precios que se observan este lunes 13 de julio de 2026. El dólar sigue firme en México y ronda los 17.50 pesos El Banco de México informó que el tipo de cambio oficial para este lunes es de 17.4842 pesos por dólar, un nivel que mantiene a la moneda estadounidense cerca de sus máximos recientes. En las operaciones del mercado cambiario también se observaron precios elevados para quienes compran o venden dólares: Compra: 17.1881 pesos

Venta: 17.7435 pesos Por su parte, Banco Azteca ofrece este lunes: Compra: 17.00 pesos

Venta: 18.09 pesos El dólar vuelve a caer en Colombia y marca un nuevo mínimo

El Banco de la República fijó la tasa oficial en 3.249,025 pesos colombianos por dólar, uno de los registros más bajos de las últimas jornadas. Las casas de cambio en Bogotá también reflejaron esa tendencia descendente: Compra: 3.400 pesos colombianos

Venta: 3.550 pesos colombianos Esto significa que quienes necesitan adquirir dólares encuentran precios más bajos que los registrados hace apenas unos días, mientras que quienes venden la moneda estadounidense reciben menos pesos colombianos por cada dólar. República Dominicana: continúa la baja en el tipo de cambio En República Dominicana, el Banco Central reportó una nueva reducción en el precio de compra del dólar al inicio de la semana. Las tasas oficiales para este lunes son: Compra: 58.3659 pesos dominicanos

Venta: 58.9598 pesos dominicanos La disminución mantiene la tendencia observada durante los últimos días y puede representar una ventaja para quienes necesitan comprar dólares para viajes, estudios o pagos internacionales.