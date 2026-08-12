¿Te conviene un dólar más barato? Quién gana y quién recibe menos con la caída de hoy
Publicado el12/08/2026 a las 00:19
El dólar volvió a bajar este miércoles en México y Colombia, y en México llegó a su precio más bajo en cerca de dos meses.
Para quienes necesitan comprar dólares puede ser una buena noticia, pero para las familias que reciben dinero desde Estados Unidos el efecto puede ser el contrario: los mismos dólares pueden convertirse en menos pesos.
Ponte al día:
- En México, Banxico ubicó el dólar en 17.1092 pesos, mientras que en el mercado cambiario se compra a 16.86 y se vende a 17.32 pesos.
- En Colombia, el Banco de la República lo situó en 3,121.405 pesos colombianos.
- República Dominicana rompió con la tendencia de los otros dos países y mantuvo precios estables, con una compra de RD$58.33 y una venta de RD$58.56.
Por qué importa: La caída no beneficia a todos por igual. Quienes compran dólares pueden necesitar menos moneda local, mientras quienes reciben remesas o llegan con dólares para cambiarlos pueden obtener menos pesos por la misma cantidad.
México: comprar dólares cuesta menos, pero venderlos también deja menos
La caída de este miércoles abre una diferencia clara dependiendo de qué lado de la operación se encuentre cada persona.
Quien necesita dólares para un viaje, una compra o algún pago en esa moneda puede encontrar un precio más favorable que cuando el dólar está más caro. Sin embargo, el valor oficial de Banxico no necesariamente será el precio disponible en ventanilla.
- Este miércoles, por ejemplo, el mercado cambiario marca una venta de 17.32 pesos, mientras Banco Azteca vende cada dólar a 17.84 pesos. Para alguien que compra dólares, comparar antes de hacerlo puede representar una diferencia importante.
El escenario cambia para quien llega con dólares para venderlos. El mercado los compra a 16.86 pesos y Banco Azteca a 16.75 pesos.
Las remesas pueden convertirse en menos pesos
Para las familias que reciben dinero desde Estados Unidos, un dólar más barato tiene otra lectura.
- Si una persona envía la misma cantidad de dólares que antes, una caída del precio puede hacer que el destinatario reciba menos pesos una vez realizada la conversión. Esto puede sentirse especialmente cuando ese dinero se utiliza para cubrir gastos cotidianos.
No significa necesariamente que sea mejor dejar de enviar o esperar. El monto final también depende del servicio utilizado, sus comisiones y el precio aplicado al momento de convertir el dinero.
Lo que sí cambia con la caída de hoy es el punto de partida: cada dólar vale menos pesos mexicanos que cuando el precio era más alto.
Colombia también baja, pero las casas de cambio cuentan otra historia
Colombia mantiene este miércoles la misma dirección de México. El Banco de la República ubica el dólar en 3,121.405 pesos colombianos.
Sin embargo, quien vaya directamente a una casa de cambio en Bogotá encontrará cifras distintas: allí compran dólares a $3,200 y los venden a $3,340.
La diferencia vuelve a mostrar por qué el precio de referencia no basta para decidir cuándo cambiar efectivo.
Para una persona que lleva dólares a Colombia, lo relevante será cuánto le ofrecen realmente por ellos; para quien necesita comprarlos, importa el precio de venta.
República Dominicana se mantiene al margen de la caída
República Dominicana presenta este miércoles un escenario más tranquilo.
- Según el Banco Central, el dólar se mantiene en RD$58.33 para la compra y RD$58.56 para la venta.
Para quienes reciben dólares o necesitan comprarlos, la estabilidad significa que este miércoles no aparece el mismo cambio que enfrentan los consumidores en México y Colombia.
Lo que viene: Si el dólar continúa bajando, comprar moneda estadounidense podría resultar más favorable, mientras quienes reciben o cambian dólares podrían obtener menos moneda local.
Por eso, más que mirar únicamente el precio oficial, conviene revisar cuánto ofrecen realmente bancos, casas de cambio y servicios de envío antes de hacer una operación.