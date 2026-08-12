¿Te conviene un dólar más barato? Quién gana y quién recibe menos con la caída de hoy

El dólar volvió a bajar este miércoles en México y Colombia, y en México llegó a su precio más bajo en cerca de dos meses.

Para quienes necesitan comprar dólares puede ser una buena noticia, pero para las familias que reciben dinero desde Estados Unidos el efecto puede ser el contrario: los mismos dólares pueden convertirse en menos pesos.

Ponte al día:

En México, Banxico ubicó el dólar en 17.1092 pesos, mientras que en el mercado cambiario se compra a 16.86 y se vende a 17.32 pesos.

En Colombia, el Banco de la República lo situó en 3,121.405 pesos colombianos.

República Dominicana rompió con la tendencia de los otros dos países y mantuvo precios estables, con una compra de RD$58.33 y una venta de RD$58.56.

Por qué importa: La caída no beneficia a todos por igual. Quienes compran dólares pueden necesitar menos moneda local, mientras quienes reciben remesas o llegan con dólares para cambiarlos pueden obtener menos pesos por la misma cantidad.

México: comprar dólares cuesta menos, pero venderlos también deja menos

La caída de este miércoles abre una diferencia clara dependiendo de qué lado de la operación se encuentre cada persona.

Quien necesita dólares para un viaje, una compra o algún pago en esa moneda puede encontrar un precio más favorable que cuando el dólar está más caro. Sin embargo, el valor oficial de Banxico no necesariamente será el precio disponible en ventanilla.

Este miércoles, por ejemplo, el mercado cambiario marca una venta de 17.32 pesos, mientras Banco Azteca vende cada dólar a 17.84 pesos. Para alguien que compra dólares, comparar antes de hacerlo puede representar una diferencia importante.

El escenario cambia para quien llega con dólares para venderlos. El mercado los compra a 16.86 pesos y Banco Azteca a 16.75 pesos.