Dólar cae a mínimos de 2 meses en México y sigue bajando en Colombia
El dólar cae a mínimos este 12 de agosto en México, sigue bajando en Colombia y se mantiene estable en República Dominicana.
Por Daniel Navas
Publicado el12/08/2026 a las 00:13
El dólar volvió a bajar este miércoles en México y Colombia.
En México cayó a su precio más bajo en cerca de dos meses y también bajaron los valores en casas de cambio, mientras Colombia mantuvo la tendencia a la baja. En República Dominicana, el precio se mantuvo estable.
Por qué importa: El precio oficial sirve como referencia, pero quienes compran o venden dólares pueden encontrar cifras diferentes en bancos y casas de cambio.
Así está el dólar en México, Colombia y RD hoy miércoles 12 de agosto
Dólar en México
- Según el Banco de México: $17.1092
- Mercado cambiario: Compra: $16.86; Venta: $17.32
- En Banco Azteca: Compra: $16.75; Venta: $17.84
Tipo de cambio en Colombia
Según el Banco de la República: $3,121.405
En casas de cambio de Bogotá: Compra: $3,200; Venta: $3,340
Cotización del dólar en República Dominicana
Según el Banco Central:
- Compra: RD$58.33
- Venta: RD$58.56