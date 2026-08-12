Dólar cae a mínimos de 2 meses en México y sigue bajando en Colombia

El dólar volvió a bajar este miércoles en México y Colombia.

En México cayó a su precio más bajo en cerca de dos meses y también bajaron los valores en casas de cambio, mientras Colombia mantuvo la tendencia a la baja. En República Dominicana, el precio se mantuvo estable.

Por qué importa: El precio oficial sirve como referencia, pero quienes compran o venden dólares pueden encontrar cifras diferentes en bancos y casas de cambio.

Así está el dólar en México, Colombia y RD hoy miércoles 12 de agosto

Dólar en México

Según el Banco de México: $17.1092

Mercado cambiario: Compra: $16.86; Venta: $17.32

En Banco Azteca: Compra: $16.75; Venta: $17.84

Tipo de cambio en Colombia

Según el Banco de la República: $3,121.405

En casas de cambio de Bogotá: Compra: $3,200; Venta: $3,340

Cotización del dólar en República Dominicana

Según el Banco Central: