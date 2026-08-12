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Dólar cae a mínimos de 2 meses en México y sigue bajando en Colombia
El dólar cae a mínimos este 12 de agosto en México, sigue bajando en Colombia y se mantiene estable en República Dominicana.
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Dólar cae a mínimos de 2 meses en México y sigue bajando en Colombia

Publicado el12/08/2026 a las 00:13

El dólar volvió a bajar este miércoles en México y Colombia.

En México cayó a su precio más bajo en cerca de dos meses y también bajaron los valores en casas de cambio, mientras Colombia mantuvo la tendencia a la baja. En República Dominicana, el precio se mantuvo estable.

Por qué importa: El precio oficial sirve como referencia, pero quienes compran o venden dólares pueden encontrar cifras diferentes en bancos y casas de cambio.

Así está el dólar en México, Colombia y RD hoy miércoles 12 de agosto

Dólar en México

  • Según el Banco de México: $17.1092
  • Mercado cambiario: Compra: $16.86; Venta: $17.32
  • En Banco Azteca: Compra: $16.75; Venta: $17.84

Tipo de cambio en Colombia

Según el Banco de la República: $3,121.405

En casas de cambio de Bogotá: Compra: $3,200; Venta: $3,340

Cotización del dólar en República Dominicana

Según el Banco Central:

  • Compra: RD$58.33
  • Venta: RD$58.56
Dólar cae a mínimos de 2 meses en México y sigue bajando en Colombia
Infografía – MundoNow – Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD

Lo que sigue: ¿Te conviene un dólar más barato? Revisa quién gana y quién recibe menos con la caída de hoy.

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