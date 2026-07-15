El dólar bajó este miércoles en México y RD, pero se recupera en Colombia
Publicado el15/07/2026 a las 04:59
El precio del dólar se movió este miércoles 15 de julio.
- Mientras la moneda estadounidense bajó ligeramente en México y también retrocedió en República Dominicana, en Colombia registró su primer aumento oficial después de varias semanas de caídas.
Por qué importa: Estos cambios pueden influir en quienes envían o reciben remesas, planean un viaje, hacen compras en dólares o siguen de cerca el comportamiento de la moneda estadounidense.
México: el dólar baja un poco, pero sigue cerca de los 18 pesos
El Banco de México (Banxico) fijó este miércoles un tipo de cambio de 17.4278 pesos por dólar, una ligera baja respecto a la jornada anterior.
En el mercado cambiario también se observaron ajustes. Los principales valores reportados fueron:
- Compra: 17.1145 pesos
- Venta: 17.6701 pesos
Por su parte, Banco Azteca publicó las siguientes operaciones para sus clientes:
- Compra: 16.85 pesos
- Venta: 17.99 pesos
El dólar sube en Colombia hoy: por primera vez en varias semanas
En Colombia se rompió la tendencia reciente. El Banco de la República fijó la tasa oficial en 3.254,904 pesos colombianos por dólar, el primer incremento oficial tras varias semanas de descensos consecutivos.
Sin embargo, en las casas de cambio la tendencia fue diferente:
- Compra: 3.400 pesos colombianos
- Venta: 3.530 pesos colombianos
República Dominicana: el dólar vuelve a bajar
En República Dominicana, el Banco Central reportó una nueva disminución en el precio del dólar este miércoles.
Las tasas oficiales quedaron así:
- Compra: 58.3569 pesos dominicanos
- Venta: 58.8036 pesos dominicanos
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¿Por qué importa seguir el precio del dólar?
Aunque los cambios diarios suelen ser pequeños, el comportamiento del dólar tiene efectos directos en millones de personas.
Entre los principales impactos están:
- El costo de productos importados
- El valor de las remesas enviadas a familias
- Los gastos de quienes viajan al extranjero
- Algunas compras y pagos realizados en dólares
Por eso, revisar la cotización diaria ayuda a tomar mejores decisiones antes de cambiar dinero o realizar operaciones internacionales.