El dólar bajó este miércoles en México y RD, pero se recupera en Colombia

El precio del dólar se movió este miércoles 15 de julio.

Mientras la moneda estadounidense bajó ligeramente en México y también retrocedió en República Dominicana, en Colombia registró su primer aumento oficial después de varias semanas de caídas.

Por qué importa: Estos cambios pueden influir en quienes envían o reciben remesas, planean un viaje, hacen compras en dólares o siguen de cerca el comportamiento de la moneda estadounidense.

México: el dólar baja un poco, pero sigue cerca de los 18 pesos

El Banco de México (Banxico) fijó este miércoles un tipo de cambio de 17.4278 pesos por dólar, una ligera baja respecto a la jornada anterior.

En el mercado cambiario también se observaron ajustes. Los principales valores reportados fueron:

Compra: 17.1145 pesos

Venta: 17.6701 pesos

Por su parte, Banco Azteca publicó las siguientes operaciones para sus clientes: