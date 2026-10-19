El incómodo beso de Donald Trump a Melania y la broma sobre su firma que desataron críticas en la Casa Blanca
Publicado el 19/10/2026 a las 15:41
- Un beso entre Trump y Melania genera comentarios
- Trump bromea sobre la firma presidencial.
- Melania impulsa investigaciones sobre salud femenina.
Beso Trump y Melania. Un intento de beso entre Donald Trump y Melania Trump se convirtió en uno de los momentos más comentados de una ceremonia celebrada este lunes 19 de octubre en la Casa Blanca, donde el presidente firmó una orden ejecutiva para impulsar la investigación sobre la salud de las mujeres.
Según informó Ron Dicker, de HuffPost, en un artículo distribuido por Yahoo, el mandatario se acercó para besar a su esposa, pero la primera dama giró la cabeza hacia un costado, por lo que el gesto terminó en un beso en la parte superior de la cabeza.
Después, Trump le dio unas palmadas en la mano, una interacción que provocó bromas y comentarios en redes sociales sobre el lenguaje corporal de la pareja presidencial.
El episodio llamó la atención porque ocurrió durante un acto oficial dedicado a una iniciativa promovida por Melania, quien tuvo un papel destacado en la presentación de la medida.
Bes Trump y Melania: La broma de Trump sobre la firma de Melania
Melania Trump turns her head far to the side as Trump moves in for a kiss 😳 https://t.co/A4oBiUZvo5
— Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026
El beso no fue el único momento que generó reacciones. Durante la ceremonia en la Rosaleda de la Casa Blanca, Trump hizo un comentario sobre la participación de su esposa en la firma del documento.
“No sé si su firma significa algo”, expresó el presidente, según recogió HuffPost, provocando risas entre algunos de los asistentes.
Melania respondió mientras firmaba: “La tuya es la más importante”.
La conversación fue interpretada por algunos observadores como un intercambio incómodo, mientras que el artículo de HuffPost destacó las críticas dirigidas al mandatario por su comentario.
El medio también recordó que las demostraciones públicas de afecto entre ambos han sido poco frecuentes, aunque estos antecedentes no permiten establecer conclusiones sobre su relación privada.
¿Qué iniciativa anunciaron Trump y Melania?
Melania Trump turns her head far to the side as Trump moves in for a kiss 😳 https://t.co/A4oBiUZvo5
— Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026
Más allá de las imágenes que circularon sobre la pareja, la ceremonia tuvo como objetivo anunciar una nueva estrategia federal para fortalecer la investigación sobre la salud femenina.
De acuerdo con la agencia EFE, la orden ejecutiva establece una división dedicada a la salud de las mujeres dentro de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).
También contempla la creación de un grupo de trabajo en la Casa Blanca para acelerar descubrimientos científicos y promover mejores tratamientos médicos.
“Las generaciones anteriores lucharon por los derechos de las mujeres. Nuestra generación luchará por descubrir las curas que garanticen que una mujer pueda vivir su vida con salud y al máximo”, declaró Melania durante su intervención.
Trump calificó la medida como una “acción histórica”, aseguró que promoverá nuevas investigaciones y elogió a su esposa al afirmar que “ha logrado muchísimo”.
Las enfermedades y condiciones que busca investigar la orden
Según EFE, la iniciativa contempla ampliar las investigaciones sobre salud materna, menopausia, salud mental, endometriosis y alzhéimer.
El grupo de trabajo estará encabezado por Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, y Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud.
Wiles concluyó recientemente un tratamiento contra el cáncer de mama, un antecedente mencionado durante la presentación de la iniciativa.
La medida se suma a esfuerzos anteriores del Gobierno federal. Durante la Administración de Joe Biden, entre 2021 y 2025, también se creó un grupo de trabajo dedicado a investigar la salud mental materna.
Así, una ceremonia destinada a promover avances científicos terminó generando dos conversaciones distintas: una sobre el futuro de la investigación médica femenina y otra sobre los gestos y comentarios de Donald Trump hacia Melania.