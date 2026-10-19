El incómodo beso de Donald Trump a Melania y la broma sobre su firma que desataron críticas en la Casa Blanca

Un beso entre Trump y Melania genera comentarios

Trump bromea sobre la firma presidencial.

Melania impulsa investigaciones sobre salud femenina.

Beso Trump y Melania. Un intento de beso entre Donald Trump y Melania Trump se convirtió en uno de los momentos más comentados de una ceremonia celebrada este lunes 19 de octubre en la Casa Blanca, donde el presidente firmó una orden ejecutiva para impulsar la investigación sobre la salud de las mujeres.

Según informó Ron Dicker, de HuffPost, en un artículo distribuido por Yahoo, el mandatario se acercó para besar a su esposa, pero la primera dama giró la cabeza hacia un costado, por lo que el gesto terminó en un beso en la parte superior de la cabeza.

Después, Trump le dio unas palmadas en la mano, una interacción que provocó bromas y comentarios en redes sociales sobre el lenguaje corporal de la pareja presidencial.

El episodio llamó la atención porque ocurrió durante un acto oficial dedicado a una iniciativa promovida por Melania, quien tuvo un papel destacado en la presentación de la medida.

Bes Trump y Melania: La broma de Trump sobre la firma de Melania

Melania Trump turns her head far to the side as Trump moves in for a kiss 😳 https://t.co/A4oBiUZvo5 — Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026

El beso no fue el único momento que generó reacciones. Durante la ceremonia en la Rosaleda de la Casa Blanca, Trump hizo un comentario sobre la participación de su esposa en la firma del documento.

“No sé si su firma significa algo”, expresó el presidente, según recogió HuffPost, provocando risas entre algunos de los asistentes.

Melania respondió mientras firmaba: “La tuya es la más importante”.

La conversación fue interpretada por algunos observadores como un intercambio incómodo, mientras que el artículo de HuffPost destacó las críticas dirigidas al mandatario por su comentario.

El medio también recordó que las demostraciones públicas de afecto entre ambos han sido poco frecuentes, aunque estos antecedentes no permiten establecer conclusiones sobre su relación privada.