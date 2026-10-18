Esposo atribuyó la desaparición a ICE.

Identificaron restos encontrados en El Dorado.

Gurinder enfrenta cargos por asesinato.

La búsqueda de Jasmine Gill, de 30 años, terminó con la identificación de sus restos y la detención de su esposo en California.

Gurinder Gill había declarado que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se llevaron a su esposa afuera de su vivienda.

La agencia federal negó haber realizado una operación en ese domicilio, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Sacramento.

El esposo fue arrestado el 14 de octubre por presunto asesinato, tras una investigación que detectó inconsistencias en sus declaraciones.

Cuándo desapareció Jasmine Gill en Sacramento

Man who claimed ICE agents took his wife is arrested for her murder after burned remains are discovered https://t.co/eItZuOOYKt https://t.co/1lMjPnlzF9 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 18, 2026



Jasmine fue vista por última vez el 30 de septiembre de 2026 en su residencia de Sacramento.

Su prima presentó la denuncia de desaparición el 4 de octubre, de acuerdo con la cronología oficial del sheriff.

Durante las primeras pesquisas, Gurinder sostuvo que la supuesta detención migratoria ocurrió cuando Jasmine salió a revisar el correo.

Los detectives verificaron esa explicación con ICE. La respuesta de la agencia contradijo el relato sobre una intervención en la vivienda.