Aseguró que ICE detuvo a su esposa; hallaron sus restos y ahora está acusado de asesinarla
Publicado el 18/10/2026 a las 13:29
- Esposo atribuyó la desaparición a ICE.
- Identificaron restos encontrados en El Dorado.
- Gurinder enfrenta cargos por asesinato.
La búsqueda de Jasmine Gill, de 30 años, terminó con la identificación de sus restos y la detención de su esposo en California.
Gurinder Gill había declarado que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se llevaron a su esposa afuera de su vivienda.
La agencia federal negó haber realizado una operación en ese domicilio, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Sacramento.
El esposo fue arrestado el 14 de octubre por presunto asesinato, tras una investigación que detectó inconsistencias en sus declaraciones.
Cuándo desapareció Jasmine Gill en Sacramento
Man who claimed ICE agents took his wife is arrested for her murder after burned remains are discovered https://t.co/eItZuOOYKt https://t.co/1lMjPnlzF9
— Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 18, 2026
Jasmine fue vista por última vez el 30 de septiembre de 2026 en su residencia de Sacramento.
Su prima presentó la denuncia de desaparición el 4 de octubre, de acuerdo con la cronología oficial del sheriff.
Durante las primeras pesquisas, Gurinder sostuvo que la supuesta detención migratoria ocurrió cuando Jasmine salió a revisar el correo.
Los detectives verificaron esa explicación con ICE. La respuesta de la agencia contradijo el relato sobre una intervención en la vivienda.
Restos encontrados en El Dorado fueron identificados como Jasmine
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El 1 de octubre, un día después del último avistamiento conocido, fueron localizados restos humanos calcinados en el condado de El Dorado.
Su identificación posterior permitió establecer que pertenecían a Jasmine y relacionar el hallazgo con la investigación de su desaparición.
El comunicado oficial no precisa cuándo concluyó la identificación ni explica cómo llegaron los restos hasta ese lugar.
Tampoco detalla la causa de muerte o las pruebas específicas que sustentaron la solicitud de arresto contra Gurinder.
Divorcio y custodia: los antecedentes que investigaron los detectives
Los investigadores descubrieron que Jasmine y Gurinder atravesaban un proceso de divorcio y mantenían una disputa por la custodia de su bebé.
Estos antecedentes fueron incorporados a las pesquisas, aunque las autoridades no han establecido públicamente un móvil en el comunicado difundido.
La familia recordó a Jasmine como enfermera y madre de un bebé de ocho meses, para quien buscaba construir un futuro seguro.
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En una campaña de recaudación para trasladar sus restos a India, sus allegados destacaron su dedicación familiar y deseo de comenzar nuevamente.
Gurinder Gill fue detenido y quedó recluido sin fianza
Los detectives de homicidios obtuvieron una orden judicial antes de localizar y detener a Gurinder el 14 de octubre.
También ejecutaron órdenes de registro en dos residencias relacionadas con él, sin divulgar los resultados de esas diligencias.
Según el anuncio oficial del 16 de octubre, quedó ingresado en la cárcel principal del condado de Sacramento sin posibilidad de fianza.
Gurinder enfrenta una acusación por asesinato; su responsabilidad penal deberá determinarse judicialmente. El arresto no equivale a una sentencia de culpabilidad.