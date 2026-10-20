Arrestan a 11 residentes permanentes en California por presunto fraude electoral; 28 enfrentan cargos
Publicado el 20/10/2026 a las 17:27
- Once personas fueron arrestadas en California.
- Veintiocho residentes permanentes enfrentan cargos federales.
- California rechaza acusaciones de fraude generalizado.
Arrestan a 11 residentes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el lunes 19 de octubre el arresto de 11 residentes permanentes legales en California, acusados de registrarse fraudulentamente para votar en elecciones estadounidenses.
Las detenciones forman parte de una investigación más amplia contra 28 personas con tarjeta de residencia permanente (green card), según informó el organismo federal.
La diferencia es importante: las autoridades confirmaron 11 arrestos durante esa jornada, mientras que 28 personas enfrentan acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades electorales.
De acuerdo con EFE y La Opinión, el operativo ocurre a dos semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026.
¿De qué acusan a los 28 residentes permanentes?
Los casos forman parte de la denominada Operación Proteger el Voto, impulsada por las autoridades federales para investigar posibles delitos relacionados con el registro electoral.
Según el DOJ, los acusados afirmaron falsamente que eran ciudadanos estadounidenses cuando solicitaron inscribirse en los registros de votantes de California.
“Los acusados mintieron a sabiendas y deliberadamente bajo juramento en sus solicitudes de registro de votantes”, señaló el Departamento de Justicia en su comunicado.
Las autoridades sostienen que las solicitudes fueron aprobadas y que varios de los implicados participaron irregularmente en elecciones anteriores.
Aunque los residentes permanentes tienen autorización legal para vivir en Estados Unidos, no pueden votar en elecciones federales sin obtener primero la ciudadanía estadounidense.
¿Qué consecuencias legales podrían enfrentar?
Los cargos incluyen presuntas declaraciones falsas durante procesos de naturalización y, en algunos casos, registro fraudulento de votantes.
De acuerdo con La Opinión, estos delitos pueden castigarse con penas máximas de cinco años de prisión federal, dependiendo del cargo.
Los acusados conservan su derecho al debido proceso y las imputaciones no constituyen una declaración de culpabilidad.
Arrestan a 11 residentes: DOJ exige revisar más de 20,000 registros electorales
La investigación ocurre en medio de un enfrentamiento entre el Gobierno federal y California por la revisión de sus listas electorales.
El DOJ entregó a las autoridades estatales una lista de más de 20,000 personas que considera posiblemente no ciudadanas y solicitó verificar su situación.
El fiscal general adjunto interino, Trent McCotter, aseguró que los 28 acusados aparecen en esa relación y cuestionó la respuesta estatal.
“California se negó a revisar esa lista”, afirmó McCotter, quien pidió verificar la ciudadanía antes del conteo de votos por correo.
El Gobierno federal también presentó una demanda para impedir que se contabilicen determinadas papeletas mientras se resuelve la controversia sobre la elegibilidad de sus titulares.
California rechaza señalamientos de fraude generalizado
Las acusaciones provocaron críticas de funcionarios estatales y locales, quienes cuestionaron la actuación federal a pocas semanas de las elecciones.
La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, sostuvo que los arrestos estaban siendo utilizados para presentar una imagen equivocada del sistema electoral.
“Estos arrestos se están utilizando para dar una imagen de fraude electoral generalizado, cuando sabemos que no es así”, declaró Hahn, según La Opinión.
Por su parte, el asambleísta Mark González defendió la seguridad de los procesos electorales de California y cuestionó las afirmaciones federales.
Las autoridades estatales insisten en que existen mecanismos para proteger las elecciones, mientras el DOJ exige mayores verificaciones de ciudadanía.
La disputa continúa antes de los comicios del 3 de noviembre, sin que las acusaciones contra 28 personas demuestren por sí mismas la existencia de fraude electoral generalizado.