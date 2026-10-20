Arrestan a 11 residentes permanentes en California por presunto fraude electoral; 28 enfrentan cargos

Once personas fueron arrestadas en California.

Veintiocho residentes permanentes enfrentan cargos federales.

California rechaza acusaciones de fraude generalizado.

Arrestan a 11 residentes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el lunes 19 de octubre el arresto de 11 residentes permanentes legales en California, acusados de registrarse fraudulentamente para votar en elecciones estadounidenses.

Las detenciones forman parte de una investigación más amplia contra 28 personas con tarjeta de residencia permanente (green card), según informó el organismo federal.

La diferencia es importante: las autoridades confirmaron 11 arrestos durante esa jornada, mientras que 28 personas enfrentan acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades electorales.

De acuerdo con EFE y La Opinión, el operativo ocurre a dos semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026.

¿De qué acusan a los 28 residentes permanentes?

Los casos forman parte de la denominada Operación Proteger el Voto, impulsada por las autoridades federales para investigar posibles delitos relacionados con el registro electoral.

Según el DOJ, los acusados afirmaron falsamente que eran ciudadanos estadounidenses cuando solicitaron inscribirse en los registros de votantes de California.

“Los acusados mintieron a sabiendas y deliberadamente bajo juramento en sus solicitudes de registro de votantes”, señaló el Departamento de Justicia en su comunicado.

Las autoridades sostienen que las solicitudes fueron aprobadas y que varios de los implicados participaron irregularmente en elecciones anteriores.

Aunque los residentes permanentes tienen autorización legal para vivir en Estados Unidos, no pueden votar en elecciones federales sin obtener primero la ciudadanía estadounidense.