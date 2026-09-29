¿Tomas medicamento para la presión? Retiran 13,567 frascos en todo EE.UU.
Retiran 13,567 frascos de un medicamento para la presión arterial en EE.UU. Conoce el lote afectado y qué recomienda hacer la FDA.
Por Daniel Navas
Publicado el29/09/2026 a las 10:27
Un retiro nacional afecta a miles de frascos de clortalidona de 25 mg, un medicamento recetado para tratar la presión arterial alta. Inventia Healthcare Limited inició voluntariamente el retiro de 13,567 frascos después de que el producto incumpliera las especificaciones de disolución. Por qué importa: Una falla de disolución puede afectar la manera en que el medicamento libera su principio activo y, potencialmente, su desempeño esperado.
FDA clasifica el retiro como Clase IIInventia inició el retiro el 3 de septiembre de 2026 y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) lo clasificó el 17 de septiembre. La agencia determinó que se trata de un retiro Clase II. El registro oficial indica además que el proceso permanece activo. Esta clasificación se utiliza cuando un producto puede ocasionar consecuencias temporales o médicamente reversibles, mientras la posibilidad de efectos graves se considera remota.
El motivo específico del retiro aparece en el registro de la FDA como incumplimiento de las especificaciones de disolución, según infromó KENS5. El dato: El medicamento fue distribuido en todo Estados Unidos y el retiro no incluye todas las presentaciones de clortalidona.
FDA recalls more than 13,000 bottles of blood pressure medication after quality issue https://t.co/aryFd1kgoG— Dallas Morning News (@dallasnews) September 29, 2026
¿Cómo saber si tienes el medicamento retirado?La clortalidona es un diurético que se utiliza para controlar la hipertensión y ayuda al organismo a eliminar exceso de agua y sal. Por eso, los pacientes deben comprobar los datos del envase antes de asumir que su medicamento está incluido en el retiro. Qué revisar: Se trata de clortalidona USP de 25 mg, comercializada en frascos que contienen 100 tabletas. El producto afectado tiene el NDC 64980-599-01, pertenece al lote RISA24002 y tiene fecha de vencimiento en abril de 2027. Inventia Healthcare Limited, con sede en India, figura en el reporte oficial como fabricante del medicamento retirado.
¿Qué hacer si tienes este lote?Expertos recomiendan no suspender el tratamiento por cuenta propia y consultar primero con un médico sobre qué hacer si el medicamento coincide con el lote retirado.
- Los pacientes también pueden verificar el número de lote y demás información directamente en el envase antes de comunicarse con su proveedor de salud.