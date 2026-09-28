Colombia, Perú y Ecuador también aparecen en la ofensiva de Washington

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[caption id="attachment_1673426" align="alignnone" width="1200"]EE.UU. restringe visas a funcionarios de América Latina FOTO: EFE[/caption] En Colombia, las restricciones alcanzan al empresario Euclides Antonio Torres y a la senadora Martha Isabel Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), formación integrante de la coalición del Pacto Histórico. En Perú, Washington incluyó al magistrado Juan Carlos Núñez, mientras que la medida también alcanza a ciudadanos ecuatorianos y familiares, aunque los reportes iniciales no identificaron públicamente todos sus nombres. Las restricciones se apoyan, según la información divulgada, en disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y otras facultades estadounidenses que permiten limitar el ingreso de extranjeros cuando Washington considera que existen motivos vinculados con corrupción u otras actividades contempladas por la legislación.La medida deja además una señal para otros dirigentes de la región: la política de visas está siendo utilizada por Washington como instrumento diplomático para sancionar conductas que el Gobierno estadounidense vincula con corrupción, narcotráfico o debilitamiento institucional.