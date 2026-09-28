Washington endurece las visas y pone bajo presión a funcionarios latinoamericanos
EE.UU. restringe visas a funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador señalados por presunta corrupción.
Publicado el28/09/2026 a las 18:41
- EE.UU. restringe visas latinoamericanas
- Bolivia concentra varios sancionados
- Colombia y Perú incluidos
Bolivia concentra las nuevas restricciones de visas de EE.UU.
Entre los bolivianos mencionados también aparecen el fiscal Martín Daniel Irusta, la jueza Albania Chane Caballero, el fiscal Alberto Zeballos y el coronel de policía Frans William Cabrera, dentro de una lista que incluye cargos actuales y anteriores. En el caso de Mariaca, Washington lo señaló por presunta participación en hechos graves de corrupción y vinculó sus acciones con obstáculos a los esfuerzos estadounidenses contra el narcotráfico y al fortalecimiento institucional. La Administración Trump también declaró inelegibles para futuras visas a otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no poseen el documento, por lo que las consecuencias pueden extenderse a solicitudes posteriores. La decisión adquiere especial relevancia por producirse mientras Estados Unidos fortalece iniciativas regionales de seguridad y cooperación contra organizaciones criminales, una prioridad que la Administración ha colocado en el centro de su relación con varios gobiernos latinoamericanos.
El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, revoca los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".https://t.co/DnWJTbDk9x— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 28, 2026
Colombia, Perú y Ecuador también aparecen en la ofensiva de Washington[caption id="attachment_1673426" align="alignnone" width="1200"] EE.UU. restringe visas a funcionarios de América Latina FOTO: EFE[/caption] En Colombia, las restricciones alcanzan al empresario Euclides Antonio Torres y a la senadora Martha Isabel Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), formación integrante de la coalición del Pacto Histórico. En Perú, Washington incluyó al magistrado Juan Carlos Núñez, mientras que la medida también alcanza a ciudadanos ecuatorianos y familiares, aunque los reportes iniciales no identificaron públicamente todos sus nombres. Las restricciones se apoyan, según la información divulgada, en disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y otras facultades estadounidenses que permiten limitar el ingreso de extranjeros cuando Washington considera que existen motivos vinculados con corrupción u otras actividades contempladas por la legislación.
TE PUEDE INTERESAR: DHS desmiente freno a ICE: inmigrantes sin antecedentes siguen expuestos a arrestosLa medida deja además una señal para otros dirigentes de la región: la política de visas está siendo utilizada por Washington como instrumento diplomático para sancionar conductas que el Gobierno estadounidense vincula con corrupción, narcotráfico o debilitamiento institucional.