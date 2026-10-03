Gobierno descarta patrullajes electorales generalizados.

Ley federal limita despliegues armados.

Organizaciones latinas preparan asistencia electoral.

El Departamento de Seguridad Nacional afirma que ICE no prepara operaciones dirigidas a centros de votación para las elecciones legislativas de noviembre.

Sin embargo, esa postura no descarta toda intervención: el Gobierno contempla actuaciones ante amenazas concretas, una salvedad que mantiene inquietas a organizaciones civiles.

La diferencia importa para los votantes: negar patrullajes generalizados no equivale a garantizar que ningún agente migratorio acudirá a un recinto electoral.

Con la votación anticipada en marcha en algunos estados, el debate combina seguridad, límites legales y el temor a que disminuya la participación.

Mullin contempla intervenciones ante amenazas u órdenes judiciales

#MUNDO 🌐🚨 Casa Blanca dice que no enviará agentes del ICE a centros electorales, pero activistas se alistanhttps://t.co/1Nr9lukOPI — Noticiero Digital (@NDtitulares) October 2, 2026



El secretario Markwayne Mullin calificó de “alarmismo” las preocupaciones demócratas, aunque mencionó posibles intervenciones para responder a amenazas o ejecutar órdenes judiciales.

El comunicado enviado por su departamento a Associated Press también contempla arrestos derivados de actuaciones selectivas ante un peligro activo para la seguridad pública.

Estas declaraciones describen escenarios hipotéticos; no constituyen un anuncio de despliegue nacional ni identifican centros donde se haya programado una operación.

Para las autoridades electorales, la cuestión es cómo garantizar que cualquier incidente no interrumpa el acceso de los ciudadanos a las urnas.