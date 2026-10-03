La Casa Blanca niega patrullajes del ICE en centros electorales, pero no descarta intervenciones
Publicado el 03/10/2026 a las 15:32
- Gobierno descarta patrullajes electorales generalizados.
- Ley federal limita despliegues armados.
- Organizaciones latinas preparan asistencia electoral.
El Departamento de Seguridad Nacional afirma que ICE no prepara operaciones dirigidas a centros de votación para las elecciones legislativas de noviembre.
Sin embargo, esa postura no descarta toda intervención: el Gobierno contempla actuaciones ante amenazas concretas, una salvedad que mantiene inquietas a organizaciones civiles.
La diferencia importa para los votantes: negar patrullajes generalizados no equivale a garantizar que ningún agente migratorio acudirá a un recinto electoral.
Con la votación anticipada en marcha en algunos estados, el debate combina seguridad, límites legales y el temor a que disminuya la participación.
Mullin contempla intervenciones ante amenazas u órdenes judiciales
#MUNDO 🌐🚨 Casa Blanca dice que no enviará agentes del ICE a centros electorales, pero activistas se alistanhttps://t.co/1Nr9lukOPI
— Noticiero Digital (@NDtitulares) October 2, 2026
El secretario Markwayne Mullin calificó de “alarmismo” las preocupaciones demócratas, aunque mencionó posibles intervenciones para responder a amenazas o ejecutar órdenes judiciales.
El comunicado enviado por su departamento a Associated Press también contempla arrestos derivados de actuaciones selectivas ante un peligro activo para la seguridad pública.
Estas declaraciones describen escenarios hipotéticos; no constituyen un anuncio de despliegue nacional ni identifican centros donde se haya programado una operación.
Para las autoridades electorales, la cuestión es cómo garantizar que cualquier incidente no interrumpa el acceso de los ciudadanos a las urnas.
Qué dice la ley sobre agentes armados en elecciones[caption id="attachment_1695458" align="alignnone" width="1200"] ICE en centros de votación: Gobierno niega patrullajes masivos FOTO: EFE[/caption]
La sección 592 del título 18 del Código estadounidense prohíbe a funcionarios federales desplegar tropas o personas armadas donde se celebran elecciones.
El texto contempla una excepción para repeler enemigos armados de Estados Unidos, sin establecer una autorización general para tareas rutinarias de control migratorio.
Además, otras disposiciones federales prohíben intimidar, amenazar o coaccionar a una persona para interferir con su derecho al voto.
El Brennan Center sostiene que estas protecciones permiten acudir a los tribunales para frenar actuaciones que intimiden al electorado o perturben la votación.
Organizaciones latinas se preparan ante el temor al ICE
🇺🇸🪖🗳 Gobierno de EEUU niega el despliegue de agentes del ICE en centros electorales
📆 Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU afirman que Washington no tiene previsto enviar a integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a estos… pic.twitter.com/FEczvoi2CC
— @REDSOCIALTV (@REDSOCIALTV1) October 3, 2026
Juan Proaño, dirigente de LULAC, advierte que la presencia de agentes en un solo recinto podría desalentar a votantes de otras comunidades.
Su preocupación incluye a ciudadanos latinos que pueden sentirse intimidados por la actividad migratoria, aunque tengan derecho a participar en las elecciones.
La iniciativa VoteSafe busca involucrar a líderes comunitarios de confianza para responder a esas inquietudes y facilitar información a los electores.
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La preparación de estas organizaciones busca proteger la participación; no demuestra que exista una orden de desplegar agentes en centros electorales.
Qué pueden hacer los votantes ante una posible intimidación
Antes de votar, conviene verificar el registro, la ubicación del recinto y los requisitos de identificación con la oficina electoral correspondiente.
Si ocurre un incidente, el votante puede informar al personal del centro y solicitar asistencia para ejercer su derecho sin interrupciones.
La línea de Protección Electoral ofrece atención en español en el 1-888-839-8682, también identificado como 888-VE-Y-VOTA.
Antes de compartir alertas en redes, es importante confirmar lo sucedido y distinguir agentes federales de policías locales o personal electoral.
FUENTE: eluniversal , unotv