ICE en Colorado: las detenciones ganan terreno en espacios públicos y alcanzan a familias
Publicado el 05/10/2026 a las 19:35
- Espacios públicos concentran más operativos.
- Familias con hijos resultan afectadas.
- Registros comunitarios muestran cobertura parcial.
Las detenciones migratorias en trabajos y espacios públicos concentran una mayor proporción de los operativos documentados en Colorado: pasaron del 37% en 2025 al 48% entre enero y julio de 2026.
El informe de la Red de Respuesta Rápida de Colorado (CORRN), presentado este lunes 5 de octubre, muestra un cambio de escenario: las intervenciones en domicilios redujeron su participación del 30% al 20%.
La diferencia equivale a 11 puntos porcentuales. No significa que el número total de arrestos haya aumentado un 48%, sino que esos lugares tienen mayor peso dentro de los registros analizados.
La organización contabilizó 260 operativos: 156 durante 2025 y 104 en los primeros siete meses de 2026. Son períodos de distinta duración y una muestra que no abarca toda la actividad de ICE.
Familias inmigrantes y personas sin antecedentes entre los detenidos
El impacto familiar destaca entre los hallazgos: el 73% de las personas detenidas sobre las que CORRN consiguió información tenía hijos. El 18% tenía hijos con ciudadanía estadounidense, según el reporte.
Además, el 37% mantenía algún procedimiento migratorio pendiente, incluidas solicitudes de asilo, peticiones familiares o visas U. El dato describe su situación administrativa al momento de las detenciones documentadas.
Entre el 70% y el 73% no tenía antecedentes penales, de acuerdo con la organización. Menos del 4% registraba una condena previa por un delito violento: una distinción relevante para evaluar estos operativos.
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México, Venezuela, Colombia, Guatemala y Honduras fueron los principales países de origen identificados. Los datos retratan una afectación directa a comunidades latinoamericanas, aunque no permiten describir a todas las personas detenidas en Colorado.
Un caso en Aurora expone el alcance cotidiano de los operativos[caption id="attachment_1695643" align="alignnone" width="1200"] Detenciones migratorias en Colorado: crecen en la vía pública FOTO: EFE[/caption]
El episodio más reciente registrado ocurrió el 1 de octubre en Aurora. Agentes migratorios detuvieron a una mujer en una gasolinera después de que hubiera dejado a uno de sus hijos en la escuela.
La mujer pidió en español a quienes grababan que avisaran a su esposo. El caso ilustra cómo una detención durante actividades cotidianas puede desencadenar una emergencia de comunicación y cuidado familiar.
Judith Márquez, de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes, expresó preocupación por una posible colaboración policial local. Esa inquietud no constituye, por sí sola, una coordinación comprobada.
La Administración federal reportó 6.745 detenciones, arrestos o controles durante el período estudiado. CORRN confirmó cerca de mil acciones y reunió testimonios directos en 395 casos; esas categorías no deben tratarse como cifras equivalentes.
FUENTE: EFE