Espacios públicos concentran más operativos.

Familias con hijos resultan afectadas.

Registros comunitarios muestran cobertura parcial.

Las detenciones migratorias en trabajos y espacios públicos concentran una mayor proporción de los operativos documentados en Colorado: pasaron del 37% en 2025 al 48% entre enero y julio de 2026.

El informe de la Red de Respuesta Rápida de Colorado (CORRN), presentado este lunes 5 de octubre, muestra un cambio de escenario: las intervenciones en domicilios redujeron su participación del 30% al 20%.

La diferencia equivale a 11 puntos porcentuales. No significa que el número total de arrestos haya aumentado un 48%, sino que esos lugares tienen mayor peso dentro de los registros analizados.

La organización contabilizó 260 operativos: 156 durante 2025 y 104 en los primeros siete meses de 2026. Son períodos de distinta duración y una muestra que no abarca toda la actividad de ICE.

Familias inmigrantes y personas sin antecedentes entre los detenidos



El impacto familiar destaca entre los hallazgos: el 73% de las personas detenidas sobre las que CORRN consiguió información tenía hijos. El 18% tenía hijos con ciudadanía estadounidense, según el reporte.

Además, el 37% mantenía algún procedimiento migratorio pendiente, incluidas solicitudes de asilo, peticiones familiares o visas U. El dato describe su situación administrativa al momento de las detenciones documentadas.

Entre el 70% y el 73% no tenía antecedentes penales, de acuerdo con la organización. Menos del 4% registraba una condena previa por un delito violento: una distinción relevante para evaluar estos operativos.

TE PUEDE INTERESAR: Redada en una taquería de Florida

México, Venezuela, Colombia, Guatemala y Honduras fueron los principales países de origen identificados. Los datos retratan una afectación directa a comunidades latinoamericanas, aunque no permiten describir a todas las personas detenidas en Colorado.