¿Igual que en Columbine? Exalumnos ingresan a escuela y desatan el terror; confirman saldo mortal

Subdirectora muere durante ataque

Cuatro personas resultaron heridas

Dos exalumnos fueron detenidos

Un ataque dentro de una secundaria de Coahuila, México, dejó una subdirectora muerta y cuatro personas heridas este jueves.

Los presuntos responsables son dos hermanos de 18 años, ambos exalumnos del plantel, quienes fueron detenidos después de la agresión.

Autoridades estatales informaron que entre los heridos hay dos docentes, un estudiante y una mujer, con diferentes condiciones de salud.

La Fiscalía de Coahuila descartó inicialmente el uso de explosivos y señaló que las agresiones fueron cometidas con armas blancas.

¿Por qué importa?: El ataque ocurrió dentro de una escuela y dejó víctimas entre trabajadores y estudiantes.

El dato: Cuatro personas resultaron heridas.

El proceso: La Fiscalía investiga el posible móvil.

¿Qué pueden hacer?: Familias deben seguir información oficial.

Ataque en secundaria de México deja saldo mortal

Los 2 jóvenes que atacaron este jueves la Escuela Secundaria General número 13 del ejido La Unión son hermanos gemelos, exalumnos del plantel y, de acuerdo con sus primeras declaraciones y los objetos encontrados entre sus pertenencias, tenían como referentes a personas de otros… pic.twitter.com/R8A8ajQtnz — El Heraldo de México (@heraldodemexico) October 2, 2026

Los hechos ocurrieron durante la mañana en la Escuela Secundaria General Número 13, localizada en la comunidad de La Unión, en Torreón.

Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, los jóvenes ingresaron al plantel y atacaron a integrantes del personal y estudiantes.

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La subdirectora murió durante la agresión, mientras los servicios de emergencia atendieron y trasladaron a las personas que resultaron lesionadas.

Uno de los maestros permanece delicado, el estado del alumno se mantiene reservado y la mujer herida fue reportada estable, según autoridades.