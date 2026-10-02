¿Igual que en Columbine? Exalumnos ingresan a escuela y desatan el terror; confirman saldo mortal
Publicado el01/10/2026 a las 22:18
- Subdirectora muere durante ataque
- Cuatro personas resultaron heridas
- Dos exalumnos fueron detenidos
Un ataque dentro de una secundaria de Coahuila, México, dejó una subdirectora muerta y cuatro personas heridas este jueves.
Los presuntos responsables son dos hermanos de 18 años, ambos exalumnos del plantel, quienes fueron detenidos después de la agresión.
Autoridades estatales informaron que entre los heridos hay dos docentes, un estudiante y una mujer, con diferentes condiciones de salud.
La Fiscalía de Coahuila descartó inicialmente el uso de explosivos y señaló que las agresiones fueron cometidas con armas blancas.
- ¿Por qué importa?: El ataque ocurrió dentro de una escuela y dejó víctimas entre trabajadores y estudiantes.
- El dato: Cuatro personas resultaron heridas.
- El proceso: La Fiscalía investiga el posible móvil.
- ¿Qué pueden hacer?: Familias deben seguir información oficial.
Ataque en secundaria de México deja saldo mortal
Los 2 jóvenes que atacaron este jueves la Escuela Secundaria General número 13 del ejido La Unión son hermanos gemelos, exalumnos del plantel y, de acuerdo con sus primeras declaraciones y los objetos encontrados entre sus pertenencias, tenían como referentes a personas de otros… pic.twitter.com/R8A8ajQtnz
— El Heraldo de México (@heraldodemexico) October 2, 2026
Los hechos ocurrieron durante la mañana en la Escuela Secundaria General Número 13, localizada en la comunidad de La Unión, en Torreón.
Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, los jóvenes ingresaron al plantel y atacaron a integrantes del personal y estudiantes.
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La subdirectora murió durante la agresión, mientras los servicios de emergencia atendieron y trasladaron a las personas que resultaron lesionadas.
Uno de los maestros permanece delicado, el estado del alumno se mantiene reservado y la mujer herida fue reportada estable, según autoridades.
Fiscalía investiga a dos hermanos detenidos
Ataque con armas blancas y bombas molotov en secundaria de Torreón
Esta mañana dos exalumnos de la Escuela Secundaria General 13 "Justo Sierra Méndez", ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, irrumpieron en el plantel armados con machetes y bombas molotov y atacaron… pic.twitter.com/mWsmwLf7HC
— Abejorro (@AbejorroMedia) October 1, 2026
La Fiscalía maneja inicialmente el caso como un ataque aislado y analiza el entorno familiar de los dos jóvenes como parte de la investigación.
Las autoridades no han informado hasta ahora sobre algún conflicto previo entre los detenidos y las víctimas que explique directamente la agresión.
El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, encabeza la institución responsable de investigar los hechos considerados delitos en el estado.
La investigación también contempla coordinación con áreas federales de inteligencia para reconstruir los antecedentes y determinar cómo se preparó la agresión.
Redes sociales aparecen bajo investigación
VIOLENCIA DESBORDADA EN MÉXICO
Hermanos gemelos ex alumnos de la secundaria número 13 en El Ejido, Torreón, Coahuila, México, ingresaron al lugar con armas blancas, mataron a la subdirectora, hirieron a un hombre y dos alumnos, uno de gravedad. Los lugareños lograron detenerlos. pic.twitter.com/JDYP8rqs2l
— Marvin Díaz, periodista. Cuenta opinión personal. (@mvdiaz7) October 1, 2026
Fernández Montañez dijo a medios que los detenidos presuntamente consultaban en redes sociales contenidos relacionados con ataques ocurridos en otros países.
Según el fiscal, las primeras declaraciones apuntan a una posible intención de imitar ese tipo de agresiones, hipótesis que todavía deberá comprobarse.
Ese elemento forma parte de las líneas de investigación y, por ahora, las autoridades no han establecido públicamente un móvil definitivo del ataque.
La Fiscalía cuenta con una delegación regional Laguna I en Torreón, encargada de atender investigaciones dentro de esta zona de Coahuila.
Violencia escolar vuelve a encender las alertas[caption id="attachment_1695227" align="alignnone" width="600"] Ataque en secundaria de México deja saldo mortal. Foto Captura de TikTok[/caption]
Un perfil de TikTok atribuido a uno de los involucrados habría mostrado armas y prendas preparadas un día antes del ataque.
La publicación incluía la frase “ya me toca a mí” y exhibía objetos que presuntamente serían utilizados durante la agresión.
En las imágenes aparecían armas blancas, posibles dispositivos explosivos y prendas con referencias a autores de ataques ocurridos en otros países.
El hallazgo del perfil abrió una nueva línea para analizar la actividad digital previa al ataque ocurrido en la secundaria de Torreón.
La publicación también recibió comentarios de usuarios que aparentemente celebraban la acción, un elemento que podría formar parte del análisis de las autoridades.
Fuentes: Efe.