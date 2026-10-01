Netanyahu afirma que intentaron estrellar vuelo a Israel tras apuñalar a un piloto
Un piloto fue apuñalado durante un vuelo de Flydubai rumbo a Israel que sufrió un abrupto descenso y aterrizó de emergencia
Publicado el30/09/2026 a las 20:27
- Piloto fue apuñalado en vuelo
- Avión sufrió descenso abrupto
- Pasajeros ayudaron durante emergencia
El avión perdió miles de pies durante el incidente
Los datos de seguimiento revelan la dimensión de la emergencia: Flightradar24 registró un descenso extremadamente rápido de aproximadamente 14,000 pies en unos 30 segundos antes de que aparecieran las primeras señales de emergencia. La aeronave transmitió inicialmente el código 7700, utilizado para emergencias generales, posteriormente activó el 7500, asociado a interferencia ilícita o secuestro, y después volvió al código de emergencia general. Pasajeros describieron momentos de caos mientras el avión perdía altitud y se desarrollaba la confrontación. De acuerdo con autoridades israelíes, pasajeros y miembros de la tripulación consiguieron entrar a la cabina y reducir al presunto atacante. TE PUEDE INTERESAR: Trump rechaza propuesta de Irán: ¿Qué exige para alcanzar un acuerdo? Una tripulación adicional de Flydubai que viajaba a bordo pudo asumir posteriormente el control y conducir el avión hasta un aterrizaje seguro en Tabuk, según los reportes disponibles sobre el incidente.
🚨Un pasajero israelí le relató a Netanyahu cómo frenaron la tragedia en el vuelo de Flydubai.Tras ser apuñalado por el atacante, el piloto logró abrir la puerta de la cabina. Los pasajeros irrumpieron, redujeron al agresor y salvaron el avión pic.twitter.com/Ruhu56cBqE — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 30, 2026
Israel prepara más controles tras el incidente de Flydubai
El episodio provocó una respuesta inmediata de Israel. Autoridades anunciaron que pretenden reforzar los controles de seguridad sobre los pilotos de vuelos internacionales que ingresan al país, incluso cuando pertenezcan a aerolíneas extranjeras. Netanyahu y otros funcionarios israelíes han presentado lo ocurrido como un presunto intento de atentado. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido públicamente el motivo del sospechoso, y Flydubai ha pedido evitar conclusiones prematuras mientras continúa la investigación. Los pasajeros continuaron posteriormente su viaje hacia Israel en otra aeronave de Flydubai. El incidente deja ahora bajo escrutinio los procedimientos de seguridad aplicados a las tripulaciones de vuelos internacionales con destino al país. La investigación deberá determinar qué desencadenó la violencia en la cabina y si existió realmente una intención deliberada de provocar un accidente, una acusación que por ahora procede principalmente de autoridades israelíes. FUENTES: telemundoatlanta , bbc
Confronto em avião: pilotos 'reserva' fizeram pouso de emergência após ataque com faca em voo para IsraelVoo FZ1073 da Flydubai, que ia de Dubai a Tel Aviv, desviou da rota após copiloto esfaquear piloto e tentar derrubar avião, que despencou mais de 4 mil metros em 30 segundos pic.twitter.com/IMYqVHx1rm — O Patriota 🇧🇷🇺🇸🇦🇷🇺🇾 (@leandroacastro) September 30, 2026