Alexandra Bravo investigaba ataques contra pescadores ecuatorianos antes de ser asesinada. Nuevas investigaciones apuntan a una operación secreta de EE.UU.

El 14 de junio de 2026, la fiscal ecuatoriana Gloria Alexandra Bravo Cedeño salió de una cafetería en el centro de Manta junto a su hermana, Olinda. Mientras caminaban hacia un vehículo, un hombre armado se acercó y disparó repetidamente. Las dos murieron. Bravo llevaba más de 15 años trabajando como fiscal en Manabí, una de las provincias más golpeadas por la violencia criminal en Ecuador. Había investigado homicidios, secuestros, sicariatos y delincuencia organizada. Su asesinato tampoco ocurrió en un vacío: Human Rights Watch señala que fue la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022. Medios ecuatorianos como Primicias y El Universo documentaron el crimen y su trayectoria. Human Rights Watch La Fiscalía ecuatoriana describió inicialmente el asesinato como una represalia contra el trabajo de la institución frente a estructuras criminales. El Universo Pero entre los casos que Bravo investigaba antes de morir había uno extraordinario. Intentaba determinar qué había ocurrido con varias embarcaciones pesqueras ecuatorianas atacadas o desaparecidas en aguas del Pacífico, cerca de las islas Galápagos. En aquel momento no estaba claro quién estaba detrás de esos ataques. Ahora sabemos bastante más. Tres barcos y un misterio en el Pacífico Entre enero y marzo de 2026, tres embarcaciones ecuatorianas —Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca— sufrieron incidentes extraordinarios mientras navegaban entre la costa ecuatoriana y las Galápagos. La Fiorella desapareció en enero. Dos miembros de su tripulación sobrevivieron, pero ocho pescadores siguen desaparecidos. Los casos de la Negra Francisca Duarte II y el Don Maca fueron aún más extraños. Sobrevivientes dijeron que sus embarcaciones habían sido atacadas con drones cargados con explosivos. Algunos resultaron gravemente heridos. Según sus testimonios, después aparecieron hombres armados, vestidos con uniformes de estilo militar. Los pescadores dijeron que fueron esposados, encapuchados y detenidos. Varios de los hombres que los custodiaban hablaban inglés. Human Rights Watch investigó los tres casos y sostuvo que existían indicios de participación estadounidense. Primicias también reportó las conclusiones de la organización en Ecuador. Primicias Pero durante meses nadie pudo responder una pregunta fundamental: ¿Quién estaba atacando estos barcos? The New York Times siguió las pistas En agosto, The New York Times publicó una extensa investigación sobre los pescadores ecuatorianos y los misteriosos ataques. Sus periodistas reconstruyeron los incidentes utilizando testimonios, imágenes, datos disponibles y otras evidencias. Los sobrevivientes describieron hombres armados, drones y personal que hablaba inglés y portaba elementos que asociaron con Estados Unidos. Pero todavía faltaba una pieza fundamental: identificar quién estaba detrás de la operación. Un día después apareció una respuesta mucho más inquietante. The Washington Post: un programa clandestino de la CIA El 13 de agosto, The Washington Post publicó una investigación que vinculó los misteriosos ataques con un programa encubierto de la CIA autorizado como parte de la expansión de las operaciones estadounidenses contra organizaciones criminales transnacionales. The Washington Post El periódico encontró además una pista particularmente importante. Datos de seguimiento aéreo mostraron que un avión de vigilancia identificado como FENIX 701 voló hacia la zona donde se encontraba la Fiorella los días 17, 18 y 20 de enero. El 20 de enero —el mismo día en que se perdió contacto con la embarcación— el avión recorrió unas 750 millas en dirección a su ubicación antes de desaparecer temporalmente de los sistemas públicos de seguimiento. Aproximadamente dos horas y media después de que la aeronave aterrizara nuevamente en El Salvador, la Fiorella transmitió su ubicación por última vez. The Washington Post Eso no demuestra qué ocurrió con el barco ni con sus ocho tripulantes. Pero la investigación del Post transformó sustancialmente la historia. Lo que inicialmente parecía depender de los extraordinarios testimonios de un grupo de pescadores ecuatorianos ahora tenía evidencia adicional que apuntaba hacia una operación clandestina estadounidense. El periódico también reportó que Trump había concedido nuevas facultades a la CIA para combatir el narcotráfico, incluida una autorización para operaciones encubiertas contra organizaciones criminales transnacionales y el uso de fuerza letal. The Washington Post

La fiscal que hacía preguntas Antes de que The New York Times y The Washington Post publicaran sus investigaciones, Alexandra Bravo ya intentaba determinar qué había sucedido. Aquí aparece una fuente particularmente importante. Human Rights Watch habló directamente con ella. En mayo, aproximadamente un mes antes de su asesinato, investigadores de la organización entrevistaron a Bravo sobre el caso de la Fiorella. La fiscal explicó que había abierto una investigación y solicitado información a diferentes autoridades. Semanas después fue asesinada. Su muerte inmediatamente produjo una pregunta inevitable: ¿tenía su asesinato alguna relación con la investigación? Hasta ahora, no existe evidencia pública que permita afirmarlo. Bravo llevaba otros casos relacionados con homicidios, secuestros y crimen organizado en una región extremadamente violenta. Las autoridades ecuatorianas han descrito su asesinato dentro del contexto de represalias de estructuras criminales contra fiscales. Primicias Human Rights Watch también advierte sobre ese contexto. Bravo fue la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022. Human Rights Watch Por eso sería irresponsable afirmar que Estados Unidos, la CIA o alguien relacionado con las operaciones marítimas tuvo participación en su asesinato. No hay evidencia pública que lo demuestre. Pero eso tampoco elimina las preguntas. Lo que sabemos —y lo que todavía no sabemos Sabemos que Alexandra Bravo fue asesinada. Sabemos que investigaba al menos uno de estos casos porque Human Rights Watch habló directamente con ella sobre la investigación. Sabemos que pescadores ecuatorianos denunciaron ataques con drones y detenciones por hombres armados que hablaban inglés. Sabemos que investigaciones periodísticas posteriores encontraron evidencia adicional relacionada con esos ataques. Y sabemos que The Washington Post terminó vinculándolos con un programa clandestino de la CIA. The Washington Post Lo que no sabemos es igualmente importante. No sabemos qué ocurrió con los ocho tripulantes desaparecidos de la Fiorella. No sabemos exactamente quién tomó las decisiones operativas detrás de cada ataque. Y no existe evidencia pública que establezca una conexión entre esas operaciones y el asesinato de Bravo. La diferencia entre lo comprobado, lo probable y lo desconocido es esencial en una historia como esta. Pero el contexto estadounidense también cambió Esta historia adquiere otra dimensión cuando se analiza dentro de la política que Donald Trump está construyendo para el hemisferio occidental. No es necesario interpretar sus intenciones. El presidente y su administración las han expresado públicamente. En diciembre de 2025, Trump anunció formalmente lo que denominó un “Trump Corollary” a la Doctrina Monroe. La Casa Blanca dijo que Estados Unidos estaba reafirmando una doctrina que establece el liderazgo estadounidense en el hemisferio occidental. Trump declaró que su gobierno estaba “restableciendo el dominio marítimo estadounidense” y afirmó que “el liderazgo estadounidense está regresando con más fuerza que nunca”. The White House Pero quizás el documento más importante sea la propia Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Allí, la administración Trump establece entre sus objetivos para el hemisferio impedir incursiones de potencias consideradas hostiles, asegurar cadenas de suministro y garantizar a Estados Unidos acceso continuo a lugares estratégicos. Después establece explícitamente cómo piensa conseguirlo: Estados Unidos “afirmará y hará cumplir” un “Trump Corollary” a la Doctrina Monroe. The White House Es una formulación extraordinariamente directa de la política estadounidense hacia las Américas.