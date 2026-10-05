Redada de ICE en taquería de Florida deja tres detenidos y obliga al dueño a cerrar el negocio

ICE detuvo a tres trabajadores guatemaltecos

Dueño decidió cerrar definitivamente el negocio

Taquería enfrentó tres operativos migratorios.

Redada de ICE taquería. Una redada de ICE en una taquería de Tallahassee, Florida, terminó con tres trabajadores guatemaltecos detenidos y escenas de personas corriendo para escapar de los agentes, según videos del operativo ocurrido el pasado 25 de septiembre.

Marco Tenorio, responsable de Chile & Chili's, aseguró a N+ Univision que decidió cerrar definitivamente el negocio después del operativo porque no quiere seguir exponiendo a sus empleados. Según su testimonio, el establecimiento ha enfrentado tres intervenciones migratorias en poco más de un mes.

Redada de ICE taquería: “Había gente con ataques de pánico”

Food truck workers bolt from ICE officers as an immigration raid unfolds outside a popular Tallahassee taqueria. Security footage shows several workers running from officers before three employees get detained and taken away. The workers are Guatemala natives, according to local reporting. Now the fallout is hitting the business. Chile & Chili’s Taqueria has permanently closed its Tennessee Street location, with the owner saying other employees quit following the raid. — Fox News (@FoxNews) September 29, 2026

Tenorio se encontraba en México cuando ocurrió el último operativo y aseguró que observó lo sucedido a través de las cámaras de seguridad. Tras conocer lo ocurrido, compró un vuelo para regresar a Florida.

“Fue horrible, había gente con ataques de pánico, tirada en el piso”, relató a N+ Univision. “Es increíble que traten a la gente como si fueran delincuentes, criminales”.

Las imágenes difundidas muestran a trabajadores saliendo apresuradamente del establecimiento cuando llegaron los agentes. Prensa Libre también reportó que el operativo generó momentos de caos y que tres ciudadanos guatemaltecos fueron detenidos.