Redada de ICE en taquería de Florida deja tres detenidos y obliga al dueño a cerrar el negocio
Publicado el 05/10/2026 a las 12:46
- ICE detuvo a tres trabajadores guatemaltecos
- Dueño decidió cerrar definitivamente el negocio
- Taquería enfrentó tres operativos migratorios.
Redada de ICE taquería. Una redada de ICE en una taquería de Tallahassee, Florida, terminó con tres trabajadores guatemaltecos detenidos y escenas de personas corriendo para escapar de los agentes, según videos del operativo ocurrido el pasado 25 de septiembre.
Marco Tenorio, responsable de Chile & Chili's, aseguró a N+ Univision que decidió cerrar definitivamente el negocio después del operativo porque no quiere seguir exponiendo a sus empleados. Según su testimonio, el establecimiento ha enfrentado tres intervenciones migratorias en poco más de un mes.
Redada de ICE taquería: “Había gente con ataques de pánico”
Food truck workers bolt from ICE officers as an immigration raid unfolds outside a popular Tallahassee taqueria.
Security footage shows several workers running from officers before three employees get detained and taken away. The workers are Guatemala natives, according to local reporting.
Now the fallout is hitting the business. Chile & Chili’s Taqueria has permanently closed its Tennessee Street location, with the owner saying other employees quit following the raid.
— Fox News (@FoxNews) September 29, 2026
Tenorio se encontraba en México cuando ocurrió el último operativo y aseguró que observó lo sucedido a través de las cámaras de seguridad. Tras conocer lo ocurrido, compró un vuelo para regresar a Florida.
“Fue horrible, había gente con ataques de pánico, tirada en el piso”, relató a N+ Univision. “Es increíble que traten a la gente como si fueran delincuentes, criminales”.
Las imágenes difundidas muestran a trabajadores saliendo apresuradamente del establecimiento cuando llegaron los agentes. Prensa Libre también reportó que el operativo generó momentos de caos y que tres ciudadanos guatemaltecos fueron detenidos.
El dueño anuncia el cierre definitivo
🚨🇺🇸 TALLAHASSEE: Agentes de ICE realizaron un operativo en el camión Chile & Chili’s Taqueria, en Tennessee Street.
Un video muestra a varios trabajadores huyendo. El dueño ya anunció el cierre definitivo tras renunciar otros empleados. https://t.co/fX2H1gyU6z
— Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) September 30, 2026
Tenorio aseguró a N+ Univision que esta fue la tercera redada que enfrentó el negocio. Tras el último operativo, tomó la decisión de no continuar operando en las mismas condiciones.
“Cierro definitivamente porque estamos muy expuestos”, declaró. Aunque reconoció que podría contratar nuevos empleados y continuar trabajando, explicó que hacerlo sería actuar “como si aquí no hubiera pasado nada”.
El empresario sostuvo que las políticas migratorias también pueden tener consecuencias económicas para pequeños negocios. “Quiero que vean el daño que hacen con esta política”, expresó durante la entrevista.
¿Quiénes son los tres trabajadores detenidos?
🚨🔥 JUST IN: ICE agents carried out a worksite operation at a Florida taqueria — and the business has now SHUT DOWN.
Three workers were detained during the September 25 operation at Chile & Chili’s Taqueria in Tallahassee. According to reports, the workers were from Guatemala; the owner said two were in the U.S. unlawfully while the third was pursuing asylum. The remaining workers reportedly quit afterward, and the owners closed the business. (https://t.co/etlkr8FQCN)
The footage is WILD. 👀
ICE agents moved in quickly, workers ran from the scene, and officers later detained them and escorted them to vehicles.
This is what increased worksite enforcement looks like on the ground. 🇺🇸
Florida has also become a major participant in the federal 287(g) program, which allows participating state and local law-enforcement agencies to perform certain immigration-enforcement functions under ICE supervision. ICE has expanded these partnerships nationwide. (The Guardian)
🔥 WORKSITE ENFORCEMENT
🔥 287(g) PARTNERSHIPS
🔥 MORE IMMIGRATION ARRESTS
🔥 MORE FEDERAL-LOCAL COOPERATION
The Trump administration has made immigration enforcement a central part of its agenda, and operations like this show that the policy is being actively carried out far beyond the southern border. (https://t.co/0PYM1KcXlw)
🇺🇸 The immigration debate is no longer theoretical.
ENFORCEMENT IS HAPPENING.
— The Golden Age (@QAceofTruth) September 29, 2026
De acuerdo con Tenorio, los tres empleados detenidos son guatemaltecos. El dueño afirmó que algunos estaban tramitando asilo y otros estaban bajo DACA y contaban con permisos de trabajo.
Una de las detenidas tiene 23 años y, según Tenorio, trabajaba para ayudar económicamente a su madre, quien se encuentra en Guatemala enferma de cáncer, además de colaborar con el sustento de sus dos hermanas menores.
Los otros dos detenidos son hombres de 33 y 25 años. Tenorio explicó que están intentando organizar asistencia legal para los tres y que fueron trasladados a diferentes centros de detención alejados de Tallahassee.
Redada de ICE taquería: El temor por los operativos crece en Tallahassee
El responsable de la taquería aseguró que los operativos migratorios están afectando el comportamiento de algunos residentes y clientes de Tallahassee.
“Los vecinos están cansados y se nota que hay miedo”, declaró a N+ Univision. Según Tenorio, cada vez acuden menos clientes a determinados establecimientos debido al temor generado por las redadas.
El empresario, quien dijo ser mexicano y haberse naturalizado estadounidense después de llegar al país hace ocho años, también manifestó preocupación por posibles represalias después de hacer públicas sus críticas.
Tenorio envía un mensaje a Trump
Al ser cuestionado sobre qué le diría al presidente Donald Trump, Tenorio defendió el papel de los inmigrantes en Estados Unidos y rechazó que todos puedan ser considerados criminales.
“Los inmigrantes no son criminales, no todos, no mis trabajadores”, afirmó. También pidió alternativas para que empleadores puedan respaldar los procesos migratorios de trabajadores que consideran importantes para sus negocios.
Tenorio insistió en que buscará recuperarse económicamente, pero aseguró que considera injusta la situación que enfrentan sus empleados y otros inmigrantes ante el aumento de los operativos.