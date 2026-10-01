El Departamento de Justicia abre choque con jueces de Minnesota tras críticas a redadas migratorias

DOJ denuncia a siete jueces

Redadas migratorias provocan disputa

Piden recusación en casos DHS

El Departamento de Justicia (DOJ) abrió este miércoles un nuevo frente con la judicatura federal al presentar una queja por presunta conducta indebida contra jueces de Minnesota.

La denuncia surge después de que siete magistrados hablaran con The New York Times sobre la ofensiva migratoria desplegada en Minnesota y sus efectos sobre los tribunales.

Entre ellos aparecen Patrick Schiltz y John Tunheim, mientras otros jueces permanecen sin identificar formalmente en el documento presentado ante el Octavo Circuito.

El DOJ sostiene que algunos comentarios abordaron asuntos migratorios todavía pendientes y considera que esas declaraciones podrían comprometer la percepción pública de imparcialidad judicial.

DOJ denuncia a jueces de Minnesota tras redadas migratorias

The Department of Justice filed a complaint Wednesday against federal judges in Minnesota over their remarks to the media about the pressure on their courthouse during the Trump administration’s immigration enforcement surge. https://t.co/DXZcl1ZwPA — PBS News (@NewsHour) September 30, 2026

¿Por qué importa?: El conflicto enfrenta directamente al Departamento de Justicia con jueces que supervisan litigios relacionados con la aplicación de las políticas migratorias.

El dato: Siete jueces hablaron con el periódico y seis de ellos tenían estatus activo durante el operativo migratorio del invierno pasado.

El proceso: El DOJ pidió al Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito investigar las actuaciones denunciadas y examinar posibles recusaciones.

¿Qué pueden hacer?: Las personas con casos migratorios pendientes deben seguir las resoluciones de sus tribunales y buscar orientación profesional ante cualquier cambio procesal.