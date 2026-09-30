Florida ejecuta a Curtis Beasley y marca un nuevo hito en 2026
Publicado el29/09/2026 a las 20:15
- Florida suma 16 ejecuciones
- Beasley murió por inyección letal
- Estados Unidos registra 29
Florida ejecutó este martes a Curtis Wilkie Beasley, un veterano del Ejército de 77 años condenado por el asesinato de Carolyn Monfort en 1995, elevando a 16 las ejecuciones realizadas por el estado durante 2026.
Beasley recibió una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida y fue declarado muerto a las 6:12 p.m., convirtiéndose además en el séptimo preso mayor de 70 años ejecutado este año en el estado.
El caso coloca nuevamente a Florida en el centro del debate nacional sobre la pena capital: 16 de las 29 ejecuciones realizadas en Estados Unidos durante 2026 corresponden al estado.
La ejecución se produjo después de que los tribunales rechazaran los últimos intentos de la defensa por detenerla, incluidos argumentos relacionados con la edad y el supuesto deterioro cognitivo de Beasley.
Florida concentra más de la mitad de las ejecuciones de 2026
Curtis Wilkie Beasley is dead.
Florida carried out his execution tonight for beating Carolyn Monfort to death with a hammer in 1995, then stealing her car and running. He was pronounced dead at 6:12 p.m.
Florida State Prison, Raiford. Beasley, 77, was pronounced dead at… https://t.co/tfkKg95Vy9 pic.twitter.com/mjClLzcMx1
— Michael Mattox – The Mad Ox (@TheRealMadOx) September 29, 2026
Beasley fue condenado a muerte en 1998 por el asesinato de Carolyn Monfort, de 62 años, quien murió tras ser atacada con un martillo en su vivienda cerca de Orlando en 1995.
El jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado, robo y hurto de un vehículo; posteriormente, Beasley fue detenido en Alabama después de haber utilizado una identidad falsa.
La Corte Suprema de Florida rechazó el 22 de septiembre su solicitud para suspender la ejecución y determinó que sus argumentos sobre edad y deterioro cognitivo no justificaban detener la sentencia.
El tribunal señaló que la prohibición constitucional vinculada a la edad protege a quienes cometieron delitos capitales antes de cumplir 18 años, no establece un límite máximo de edad para una ejecución.
Florida mantiene un ritmo histórico de penas capitales
Las 16 ejecuciones realizadas en Florida durante 2026 representan más de la mitad de las 29 registradas hasta ahora en todo Estados Unidos, consolidando al estado como el principal ejecutor del país este año.
La cifra se produce después de un 2025 histórico: Florida ejecutó entonces a 19 personas, el mayor número registrado por el estado en un solo año desde el restablecimiento moderno de la pena capital.
Ese ritmo también alteró las cifras nacionales. En 2025 Estados Unidos registró 47 ejecuciones y Florida concentró aproximadamente el 40% del total, según el Death Penalty Information Center.
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La próxima ejecución actualmente programada en Florida corresponde a William Reaves Jr. para el 20 de octubre, mientras otros estados mantienen fechas previstas para lo que resta de 2026.
Qué sigue tras la ejecución de Curtis Beasley
El calendario nacional continuará este miércoles en Tennessee, donde está prevista la ejecución de Christa Gail Pike, de 50 años, condenada por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995.
Si se lleva a cabo, Pike se convertiría en la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de 200 años y en una de las pocas mujeres sometidas a la pena capital en la era moderna estadounidense.
El caso de Beasley también destaca por su edad: Florida ha ejecutado durante 2026 a varios condenados mayores de 70 años, mientras las impugnaciones judiciales han planteado interrogantes sobre envejecimiento y deterioro cognitivo.
Con 16 ejecuciones en nueve meses, Florida vuelve a acercarse a las cifras récord registradas apenas un año atrás y mantiene abierta la discusión sobre el creciente uso de la pena de muerte en el estado.