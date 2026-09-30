Florida ejecuta a Curtis Beasley y marca un nuevo hito en 2026

Florida suma 16 ejecuciones

Beasley murió por inyección letal

Estados Unidos registra 29

Florida ejecutó este martes a Curtis Wilkie Beasley, un veterano del Ejército de 77 años condenado por el asesinato de Carolyn Monfort en 1995, elevando a 16 las ejecuciones realizadas por el estado durante 2026.

Beasley recibió una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida y fue declarado muerto a las 6:12 p.m., convirtiéndose además en el séptimo preso mayor de 70 años ejecutado este año en el estado.

El caso coloca nuevamente a Florida en el centro del debate nacional sobre la pena capital: 16 de las 29 ejecuciones realizadas en Estados Unidos durante 2026 corresponden al estado.

La ejecución se produjo después de que los tribunales rechazaran los últimos intentos de la defensa por detenerla, incluidos argumentos relacionados con la edad y el supuesto deterioro cognitivo de Beasley.

Florida concentra más de la mitad de las ejecuciones de 2026

Curtis Wilkie Beasley is dead. Florida carried out his execution tonight for beating Carolyn Monfort to death with a hammer in 1995, then stealing her car and running. He was pronounced dead at 6:12 p.m. Florida State Prison, Raiford. Beasley, 77, was pronounced dead at… https://t.co/tfkKg95Vy9 pic.twitter.com/mjClLzcMx1 — Michael Mattox – The Mad Ox (@TheRealMadOx) September 29, 2026



Beasley fue condenado a muerte en 1998 por el asesinato de Carolyn Monfort, de 62 años, quien murió tras ser atacada con un martillo en su vivienda cerca de Orlando en 1995.

El jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado, robo y hurto de un vehículo; posteriormente, Beasley fue detenido en Alabama después de haber utilizado una identidad falsa.

La Corte Suprema de Florida rechazó el 22 de septiembre su solicitud para suspender la ejecución y determinó que sus argumentos sobre edad y deterioro cognitivo no justificaban detener la sentencia.

El tribunal señaló que la prohibición constitucional vinculada a la edad protege a quienes cometieron delitos capitales antes de cumplir 18 años, no establece un límite máximo de edad para una ejecución.