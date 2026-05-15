Jurado analiza caso OpenAI

Musk acusa incumplimiento millonario

Microsoft defiende inversión tecnológica El jurado en California comenzó este jueves a deliberar en el juicio civil impulsado por Elon Musk contra OpenAI, Microsoft y varios directivos de la compañía creadora de ChatGPT. El caso busca determinar si OpenAI incumplió su misión fundacional sin fines de lucro. La primera fase del juicio, desarrollada durante tres semanas en Oakland, California, está cerca de concluir. La jueza Yvonne González Rogers instruyó al jurado de nueve personas a alcanzar una decisión unánime. Aunque las deliberaciones comenzaron oficialmente este jueves, el análisis más profundo del caso continuará hasta el próximo lunes.

La corte determinó que los jurados estarán excusados durante el viernes. El litigio ha enfrentado a Musk con OpenAI, sus cofundadores Sam Altman y Greg Brockman, así como con Microsoft. El empresario sostiene que fue engañado para aportar cerca de 40 millones de dólares en donaciones durante los primeros años de la organización. Musk acusa a OpenAI de abandonar su misión original El jurado de nueve personas en el juicio de OpenAI comienza a deliberar, tras escuchar los argumentos finales de los abogados de Elon Musk, de la tecnológica y de Microsoft.https://t.co/TtX4i8b2tG — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 15, 2026



Segun la agencia EFE, durante el juicio, Elon Musk declaró que fue “un tonto” por entregar 38 millones de dólares en financiación “esencialmente gratuita”. El fundador de Tesla aseguró que apoyó a OpenAI cuando aún era una organización enfocada en desarrollar inteligencia artificial sin fines de lucro. Según Musk, la compañía terminó convirtiéndose en una empresa valuada en 800.000 millones de dólares. El abogado principal de Musk, Steven Molo, centró gran parte de sus alegatos finales en cuestionar la credibilidad de Sam Altman y Greg Brockman. TE PUEDE INTERESAR: La mayor empresa eléctrica de Estados Unidos activa tecnología con IA para enfrentar huracanes

Molo sostuvo que OpenAI abandonó su misión original cuando recibió una inversión de 10.000 millones de dólares por parte de Microsoft. El abogado afirmó que los ejecutivos priorizaron intereses comerciales sobre los principios fundacionales de la organización. Los argumentos de Musk forman parte de una demanda por incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto. El magnate sostiene que OpenAI y sus directivos incumplieron acuerdos realizados durante la creación de la empresa en 2015. OpenAI y Microsoft rechazan acusaciones de Musk Los abogados de OpenAI respondieron señalando que Musk abandonó la compañía en 2018.

Según la defensa, el empresario dejó la organización después de no conseguir el control de la empresa emergente. El equipo legal también reiteró que Musk intentó transformar OpenAI en una entidad con fines de lucro. La defensa citó información publicada por The New York Times para respaldar sus argumentos. Por su parte, Microsoft también rechazó las acusaciones presentadas en el juicio. Los abogados de la tecnológica argumentaron que la empresa nunca debió ser incluida en la demanda.

La compañía aseguró que Musk jamás se acercó a Microsoft para objetar la inversión realizada en OpenAI. Microsoft ha invertido alrededor de 13.000 millones de dólares en la empresa creadora de ChatGPT. Los abogados defensores también sostuvieron que Musk presentó la demanda fuera del tiempo requerido. Además, argumentaron que el caso representa un intento por obstaculizar a la competencia. Decisión del jurado marcará siguiente fase del juicio La batalla judicial ocurre después de la creación de xAI, la compañía de inteligencia artificial fundada por Musk.