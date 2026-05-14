Crisis nacional de lectura

Pandemia agravó rezago escolar

Algunos distritos mejoran resultados 👉Los audiolibros pueden ser una alternativa para fortalecer la lectura Las escuelas de Estados Unidos continúan enfrentando una fuerte caída en el rendimiento académico de millones de estudiantes, especialmente en lectura, una problemática que expertos ya califican como una verdadera “recesión educativa”. Aunque algunos distritos escolares han logrado mejorar sus resultados tras la pandemia, los datos nacionales muestran que la mayoría de los alumnos todavía no logra recuperar los niveles previos al COVID-19. Por qué es importante: Investigadores de universidades como Harvard, Stanford y Dartmouth alertan que el problema no comenzó con la pandemia, sino años antes, y que el sistema educativo estadounidense sigue mostrando señales de deterioro, particularmente en comprensión lectora. Expertos advierten que la pandemia agravó una caída educativa que ya existía El análisis, basado en resultados de exámenes estatales aplicados entre tercero y octavo grado en más de 5,000 distritos escolares de 38 estados, reveló que solo cinco estados y Washington D.C. mostraron mejoras significativas en lectura entre 2022 y 2025.

A nivel nacional, los estudiantes siguen aproximadamente medio grado escolar por debajo de los niveles de lectura registrados antes de la pandemia. En matemáticas hubo ligeras mejoras, pero todavía insuficientes para hablar de recuperación total. Según la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, las calificaciones en lectura ya venían cayendo desde 2013 entre alumnos de octavo grado y desde 2015 en cuarto grado. “La pandemia fue el deslave que siguió a siete años de erosión constante en el rendimiento académico”, afirmó Thomas Kane, profesor de Harvard y uno de los responsables del Education Scorecard. 👉Kindle Kids para fomentar hábitos de lectura Modesto transforma sus métodos educativos y logra subir resultados En Modesto, California, algunas escuelas comenzaron a aplicar estrategias distintas para recuperar el aprendizaje perdido. La maestra Nancy Barajas implementó dinámicas poco convencionales antes de los exámenes, como apagar las luces, encender una bola disco y poner música para que sus alumnos bailen antes de presentar las pruebas. La intención es reducir la ansiedad y fortalecer la confianza de los estudiantes. El distrito escolar también rediseñó sus métodos de enseñanza durante la pandemia. Además de reforzar matemáticas y lectura, creó programas especiales para estudiantes que aún están aprendiendo inglés.

Uno de los principales cambios fue capacitar maestros mediante el programa LETRS, enfocado en la llamada “ciencia de la lectura”, una metodología basada en investigaciones sobre cómo aprenden los niños a leer. Los resultados comenzaron a reflejarse en las pruebas estatales. Según el informe, Modesto registró avances equivalentes a 18 semanas adicionales de aprendizaje en matemáticas y 13 semanas en lectura. Sin embargo, las autoridades reconocen que el distrito todavía enfrenta retos importantes porque muchos estudiantes continúan por debajo del nivel esperado para su grado escolar. 👉Los audiolibros pueden ser una alternativa para fortalecer la lectura Detroit apuesta por asistencia escolar y apoyo personalizado Detroit también aparece entre los distritos que lograron avances en lectura, aunque los funcionarios aseguran que parte del cambio vino de mejorar la asistencia escolar.

Durante años, las escuelas de la ciudad enfrentaron graves problemas de infraestructura y desempeño académico. En 2016, incluso surgió una demanda en la que estudiantes alegaban haber sido privados del “derecho a leer”. El litigio terminó con un acuerdo de más de 94 millones de dólares, dinero que permitió contratar más personal educativo y reforzar programas de apoyo académico. En la escuela Munger Elementary-Middle School, ubicada en un vecindario predominantemente latino, ahora trabajan 18 educadores dedicados a brindar ayuda extra a estudiantes en grupos pequeños. También se implementaron medidas agresivas para combatir el ausentismo escolar. Un agente de asistencia llama a las familias de estudiantes ausentes e incluso visita sus hogares.

“Nos permite ser mejores educadores al ver a los estudiantes consistentemente en sus asientos en lugar de una o dos veces por semana”, explicó Samantha Ciaffone, maestra de primer grado. “Hace una enorme diferencia”. El superintendente de Detroit, Nikolai Vitti, aseguró que todavía no está satisfecho con los resultados obtenidos. “Tomó mucho tiempo reconstruir sistemas y ahora los niños están aprendiendo a niveles más altos, pero todavía no estoy satisfecho. Y creo que ese es el siguiente reto: seguir motivando, inspirando y cambiando cosas”, afirmó. 👉Herramientas educativas para aprender jugando Estados del sur lideran recuperación educativa tras la pandemia El informe también destaca que varios estados del sur del país han logrado avances importantes gracias a reformas educativas implementadas durante la última década.

Louisiana y Alabama fueron los únicos estados donde las calificaciones de matemáticas en 2025 superaron los niveles previos a la pandemia. Louisiana además se convirtió en el único estado que logró superar sus resultados prepandemia en lectura. En Alabama, las autoridades impulsaron leyes que obligan a utilizar métodos fonéticos para enseñar lectura y estandarizaron la enseñanza de matemáticas. Investigadores aseguran que estos avances demuestran que mejorar el sistema educativo sí es posible si se mantienen estrategias consistentes y apoyo constante a estudiantes y maestros. “Como país, logramos un enorme progreso en el éxito educativo durante más de 30 años. Las calificaciones aumentaron dramáticamente”, señaló Sean Reardon, profesor de Stanford. “Eso demuestra que, como nación, podemos mejorar la educación y las oportunidades educativas”.

👉Herramientas educativas para aprender AQUI! Padres y maestros pueden aplicar estrategias simples para apoyar a los niños Especialistas en educación coinciden en que pequeños cambios en casa y en la escuela pueden ayudar significativamente a mejorar las habilidades de lectura y aprendizaje de los estudiantes. Establecer una rutina diaria de lectura: Dedicar al menos 20 minutos al día para leer junto a los niños ayuda a mejorar vocabulario, comprensión y fluidez. Reducir distracciones durante el estudio: Apagar televisión, videojuegos y limitar el uso de celulares puede mejorar la concentración y el rendimiento escolar. Leer en voz alta regularmente: Escuchar palabras pronunciadas correctamente fortalece la comprensión y ayuda a desarrollar confianza al leer.

👉Los audiolibros pueden ser una alternativa aqui! Hacer preguntas sobre lo que leen: Conversar sobre personajes, historias o ideas permite reforzar la comprensión lectora y el pensamiento crítico. Mantener asistencia constante a clases: Los expertos señalan que la asistencia regular es clave para evitar retrasos académicos y fortalecer hábitos de aprendizaje. Usar juegos educativos y actividades dinámicas: Incorporar música, juegos de palabras y dinámicas divertidas puede hacer que el aprendizaje sea menos estresante y más efectivo. 👉Herramientas educativas para aprender jugando Apoyar sin presionar excesivamente: Motivar a los niños con paciencia y reconocimiento positivo puede ayudar a reducir ansiedad y mejorar su confianza escolar. Crear espacios tranquilos para estudiar: Tener un lugar fijo y ordenado para tareas y lectura favorece mejores hábitos de aprendizaje en casa. 👉Kindle Kids para fomentar hábitos de lectura Aunque algunos distritos escolares han logrado avances importantes tras los años más difíciles de la pandemia, expertos advierten que la recuperación educativa en Estados Unidos todavía está lejos de completarse.