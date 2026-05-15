Retiran popular suplemento dietético

FDA detecta mitraginina

Riesgo respiratorio grave

Una empresa con sede en Houston retiró voluntariamente del mercado cientos de cajas de un suplemento dietético tras detectar ingredientes no declarados.

La medida afecta aproximadamente 448 cajas del producto Better Weather Fix Elixir, en todas sus presentaciones y sabores.

La decisión se tomó luego de que un análisis de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) identificara compuestos no incluidos en la etiqueta.

Entre las sustancias detectadas se encuentran mitraginina y pseudoindoxilo de mitraginina, este último considerado un derivado más potente del kratom.

Sustancias con potencial riesgo

De acuerdo con la información oficial, el pseudoindoxilo de mitraginina puede provocar efectos adversos significativos en quienes lo consumen.