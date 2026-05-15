Alerta sanitaria: retiran popular suplemento dietético por contener sustancias no declaradas
Retiran popular suplemento dietético FDA detecta mitraginina Riesgo respiratorio grave Una empresa con sede en Houston retiró voluntariamente del mercado cientos de cajas de un suplemento dietético tras detectar ingredientes no declarados. La medida afecta aproximadamente 448 cajas del producto Better Weather Fix Elixir, en todas sus presentaciones y sabores. La decisión se tomó luego […]
Publicado el15/05/2026 a las 13:57
- Retiran popular suplemento dietético
- FDA detecta mitraginina
- Riesgo respiratorio grave
Una empresa con sede en Houston retiró voluntariamente del mercado cientos de cajas de un suplemento dietético tras detectar ingredientes no declarados.
La medida afecta aproximadamente 448 cajas del producto Better Weather Fix Elixir, en todas sus presentaciones y sabores.
La decisión se tomó luego de que un análisis de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) identificara compuestos no incluidos en la etiqueta.
Entre las sustancias detectadas se encuentran mitraginina y pseudoindoxilo de mitraginina, este último considerado un derivado más potente del kratom.
Sustancias con potencial riesgo
De acuerdo con la información oficial, el pseudoindoxilo de mitraginina puede provocar efectos adversos significativos en quienes lo consumen.
Entre los síntomas señalados se incluyen náuseas, vómitos, taquicardia, palpitaciones, ansiedad, alucinaciones y sedación.
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También se advierte sobre la posibilidad de pérdida de conocimiento y, en casos graves, supresión respiratoria potencialmente fatal.
El consumo de mitraginina y sus derivados puede generar dependencia y síntomas severos similares a la abstinencia de opioides.
Venta en línea y alcance del retiro
Los productos fueron comercializados en línea a través de los sitios xdeor.com y maxensupplements.com.
Las ventas ocurrieron entre el 9 de noviembre de 2025 y el 28 de marzo de 2026, según el comunicado difundido por la empresa.
Las cajas estaban etiquetadas como “Better Weather Fix Elixir” y “Better Weather Fix Elixir Berry”.
La compañía informó que hasta el momento no ha recibido reportes de incidentes adversos vinculados directamente con estos productos.
Recomendaciones para consumidores
XD Investments LLC indicó que detuvo la distribución y venta del suplemento el 1 de abril de 2026.
Asimismo, aseguró que el inventario restante fue retirado del mercado tras la detección de los compuestos.
La empresa pidió a quienes hayan adquirido el producto que suspendan su uso de inmediato y lo desechen o soliciten información sobre reembolsos.
Los consumidores pueden comunicarse al (832) 449-6471 o al correo info@xdeor.com, mientras que la FDA informó que el retiro se realiza con su conocimiento y supervisión.